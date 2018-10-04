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 Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Государственная пограничная служба Украины продолжает плановую работу по переоснащению органов охраны границы современными образцами техники.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

...
Так, в подразделения Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей.

"100 автомобилей "Renault Duster" поступят в подразделения, выполняющие задачи на всех участках государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года пограничники около 640 раз отказывались от взяток, - ГПСУ

Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster 02

Отмечется, чо указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.

Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster 03
Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster 04
Фото: пресс-служба Госпогранслужбы

Источник: https://censor.net.ua/p3089548
 
   
 Топ комментарии
 
Отлично, зрадофилам не читать ))
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слышь админ ресурс, пограничники не менты. В 2014 году подавляющая часть местных ментов Донецкой и Луганской области легли под наемников и были за одно, а погранцы с боями защищали свои объекты, как и эвакуировались с боями и продвигаясь по пути забирали всех своих коллег с границы. ВСУ тоже красавчики и ВВ войска, также эвакуировались с боями. ТЫ С КЕМ ИХ СРАВНИВАЕШЬ? ПОДУМАЙ
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Ты чего? Ща они тут быстро зраду найдут
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Ты чего? Ща они тут быстро зраду найдут
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А че вы в темы про тарифы не заходите?
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Заходим, еще и платим по ним. Просто зраду свою по поводу и без под каждой новостью не постим и все.
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Только лобзаете шоколадный бублик, под каждой потужной реформой, от которой людям скоро попец настанет )
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Просто в условиях войны и кацапской пропаганды, розганяемой вами в том числе под любой новостью, не хотим в отличии от вас и на х.. сесть и конфетку съесть.
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Именно этим петя и занимается, а вы на подтанцовке. Как в кацапстане - можно говорить только, что пуйло молодец и все хорошо
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Если что у нас парламетско-президентская республика, а у вас даже если в подъезде насрал кто то значит Порох виноват.
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TtortT шо то попец как ты выразился никак не настает? когда уже?
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в сраку иди. хорошие машины, стоит каждая не мало. красотень
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Із Румунії їх везуть, бо на авто із ЄС (нові) мито зараз нижче, ніж на авто із Рашки... Спеціально узнавав, у сусіда Дастер, там made in EU написано і вказане підприєство Dacia в Румунії...
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Приліпити значок Рено неважко. Ще раз кажу, в Росії новий Дастер ще не почали виробляти, а у нас він в продажу з травня чи навіть квітня. Зайдіть на кацапський сайт рено ру і подивіться - там досі продають дастер попередньої моделі.
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Ага, вот только каждый день вижу по 2-3 фуры, что везут со стороны румынской границы тачки с шильдиками Рено (Черновицкая обл).
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Плюс такий нюанс, це Дастер 2го покоління, його уже роблять в Європі, а от у Рашці ще ні - там досі збирать Дастер 1 покоління...
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Рено завжди возили з Румунії. Москальські рено тільки для мокшанського ринку
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Alex_Dimitrov - да здесь не будет зрадофилов.....

На таких крутых полноприводных тачках можно к примеру сопровождать вырубленный контрабандный лес до самого заказчика по любой грязюке - мама не горюй....! Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster - Цензор.НЕТ 4016
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и что ж такого отличного??? вместо СВОИХ авто, ездят на чужих, как и всем остальном!!!
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Головне, щоб в них не була така доля, як в міліцейських Toyota Prius, більшість яких капітально побили...
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Дякувати Богу, кордон з касабією ущільнюється
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слышь админ ресурс, пограничники не менты. В 2014 году подавляющая часть местных ментов Донецкой и Луганской области легли под наемников и были за одно, а погранцы с боями защищали свои объекты, как и эвакуировались с боями и продвигаясь по пути забирали всех своих коллег с границы. ВСУ тоже красавчики и ВВ войска, также эвакуировались с боями. ТЫ С КЕМ ИХ СРАВНИВАЕШЬ? ПОДУМАЙ
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До чого тут війна і дотримання правил дорожнього руху? Кожного дня на дорогах ДТП через війну, граматєй?
До речі, де я їх з кимось порівнював, покажи?
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ты хуйней про дорожное движение не забивай мозги
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Погранцам белые машины вы серьезно? Чтобы из далека их видать? А почему евробляхи а не лАнусы и ЗАЗы?
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Можновладцям лАнуси, слАвути і тАврії, якщо пики повлізають
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Задаваемые Вами вопросы о цвете машин и их заметности, говорит о примитивном Вашем понятии структуры Госпогранслужбы. Примитивно думать - что весь транспорт, абсолютно все машины используются только в патрулировании по полях, лесах, и должны быть все до одной в комуфляже.
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Ну если обслуживать хереналов и подвозить проституток в сауну то да, цвет не имеет значения. Только зачем было покупать внедорожники. Хватило бы лАнусов, которые соевая банда советует покупать всем украинцам, а сами почему то предпочитают иномарки.
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ьля все такіе піздец а то шо снайперам нада 2 машини отремкать всем плевать тварі вони сука собі отдайте 10 машин снайперам пусть лупят русню нет?????
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Вы ищите зрады? Их есть у меня

"За первые шесть месяцев этого года Renault отправила на экспорт более 7 тысяч автомобилей российской сборки. Как сообщает пресс-служба марки, основными драйверами развития этого направления являются Renault Kaptur и Renault Duster"
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Будет на чем начальству баб в сауну возить.
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Может это и хорошо, но Дастер еще и белый у погранцов???
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Цензор.НЕТФотоОбществоГоспогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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