 Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
Так, в подразделения Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей.
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"100 автомобилей "Renault Duster" поступят в подразделения, выполняющие задачи на всех участках государственной границы Украины", - сказано в сообщении.
Отмечется, чо указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.
На таких крутых полноприводных тачках можно к примеру сопровождать вырубленный контрабандный лес до самого заказчика по любой грязюке - мама не горюй....!
До речі, де я їх з кимось порівнював, покажи?
"За первые шесть месяцев этого года Renault отправила на экспорт более 7 тысяч автомобилей российской сборки. Как сообщает пресс-служба марки, основными драйверами развития этого направления являются Renault Kaptur и Renault Duster"