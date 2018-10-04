 Госпогранслужба Украины получила 100 новых Renault Duster. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Так, в подразделения Госпогранслужбы отправилась очередная партия современных полноприводных патрульных автомобилей.

"100 автомобилей "Renault Duster" поступят в подразделения, выполняющие задачи на всех участках государственной границы Украины", - сказано в сообщении.

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Отмечется, чо указанные транспортные средства дадут возможность значительно повысить уровень обеспечения подразделений и увеличить их технический потенциал.





Фото: пресс-служба Госпогранслужбы