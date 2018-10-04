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 Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей. ФОТОрепортаж

Утром в четверг, 4 октября, на ул. Троицкой (Кирова) в Николаеве микроавтобус Mercedes-Benz 43 маршрута врезался в седельный тягач Scania.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-N".

Маршрутка, полная пассажиров, ехала по ул. Троицкой, со стороны ул. Электронной, в направлении ул. Космонавтов. Возле супермаркета "Копейка" микроавтобус врезался в полуприцеп припаркованного у обочины седельного тягача "Скания".

Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей 01

В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева. 

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Как сообщил руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий Багрянцев, в ДТП пострадали пятеро детей и пятеро взрослых. 

Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей 02

Пострадавшие дети доставлены в Николаевскую областную детскую больницу, трое взрослых — в больницу скорой медицинской помощи г. Николаева, еще двоим пассажирам медицинская помощь была оказана на месте. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Маршрутка получила значительные механические повреждения.

Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей 03

По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.

Источник: https://censor.net.ua/p3089542
 
 
 Топ комментарии
 
Гаву зловив! Полно водителей, которые на ходу деньги за проезд собирают. Вот и не увидел в процессе, прицепа! Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей - Цензор.НЕТ 4299
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опять проклятые евробляхеры виноваты. правильно соевые?
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тре бути уважним за кермом, а не гроші лічити і по телефону звиздіти
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Гастелло пішов на таран данєцкава причепа. А тягач чомусь з іншим номером.
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А почему тягач на оживленной трассе припаркован? За эти привычки пора наказывать
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тре бути уважним за кермом, а не гроші лічити і по телефону звиздіти
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Бред, на любом авто есть козырьки, у водителя должны быть очки...
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Гаву зловив! Полно водителей, которые на ходу деньги за проезд собирают. Вот и не увидел в процессе, прицепа! Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей - Цензор.НЕТ 4299
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опять проклятые евробляхеры виноваты. правильно соевые?
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от себя а не от соевых. В этом случае нет, виноват воДятел маршрутки. Но то, что владельцы евробляшечной халявы усложнили движение на дорогах - это правда.
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А зачем номер затихать ? Что это за лживая скромность у прессы? Тягач - тоже высокопоставленный чиновник 😀😀😀?
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какое солнце заслепило? Сдачу давал и заодно по телефону болтал, как обычнно у маршрутчиков.
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Потрібно переходити на більш безпечний транспорт з кондукторами.
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Вон своим Мерседесом весь кузов человеку поцарапал.Иди теперь в хозмаг за краскрй и кисточкой.
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Дорога веде в сторону Баштанки; а це на схід. Якщо водій їхав годині восьмої, то можливо таке і нічого не допоможе, тільки увага. Водій попав в причеп якраз після супинки посадки, значить гроші збирав.
А вантажівок в Миколаєві мама не горюй, і це буде продовжуватись до Нового Року. Напасть просто. Перегрузи будь здоров, дороги рвуть фхлам. Добре, коли портовські забезпечують порядок в пересуванні, а коли ні... Район нафтобази, треба чекати крупного ЧП, що б почали башкою думати. ЗД переїзд тут вже ледь живе. Трапляються пробки саме на ньому, та всім до одного місця.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМаршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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