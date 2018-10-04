 Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-N".

Маршрутка, полная пассажиров, ехала по ул. Троицкой, со стороны ул. Электронной, в направлении ул. Космонавтов. Возле супермаркета "Копейка" микроавтобус врезался в полуприцеп припаркованного у обочины седельного тягача "Скания".

В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева.

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Как сообщил руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий Багрянцев, в ДТП пострадали пятеро детей и пятеро взрослых.

Пострадавшие дети доставлены в Николаевскую областную детскую больницу, трое взрослых — в больницу скорой медицинской помощи г. Николаева, еще двоим пассажирам медицинская помощь была оказана на месте. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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Маршрутка получила значительные механические повреждения.

По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.