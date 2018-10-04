 Маршрутка с пассажирами врезалась в фуру в Николаеве: пострадали 10 человек, в том числе пятеро детей. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости-N".
Маршрутка, полная пассажиров, ехала по ул. Троицкой, со стороны ул. Электронной, в направлении ул. Космонавтов. Возле супермаркета "Копейка" микроавтобус врезался в полуприцеп припаркованного у обочины седельного тягача "Скания".
В результате ДТП пострадало 10 пассажиров маршрутки. Всех пострадавших автомобили скорой помощи доставили в различные больницы г. Николаева.
Как сообщил руководитель пресс-службы управления охраны здоровья Николаевской ОГА Юрий Багрянцев, в ДТП пострадали пятеро детей и пятеро взрослых.
Пострадавшие дети доставлены в Николаевскую областную детскую больницу, трое взрослых — в больницу скорой медицинской помощи г. Николаева, еще двоим пассажирам медицинская помощь была оказана на месте. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести. В настоящее время им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Маршрутка получила значительные механические повреждения.
По словам водителя маршрутки, причиной аварии стало то, что его заслепило солнце и он не увидел стоявший у обочины тягач.
А вантажівок в Миколаєві мама не горюй, і це буде продовжуватись до Нового Року. Напасть просто. Перегрузи будь здоров, дороги рвуть фхлам. Добре, коли портовські забезпечують порядок в пересуванні, а коли ні... Район нафтобази, треба чекати крупного ЧП, що б почали башкою думати. ЗД переїзд тут вже ледь живе. Трапляються пробки саме на ньому, та всім до одного місця.