 Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж

В публикации на сайте облуправления полиции Киевщины сообщается, что изъяты винтовка Мосина, пулемет Шпагина, пистолет ТТ, ружье ТОЗ-Б и 96 патронов различного калибра, передает Цензор.НЕТ.
Всего за период профилактической отработки работники полиции у жителей столичной области изъяли 54 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулемет, гранатометы, винтовки, пистолеты, обрезы.
Также полицейские обнаружили и изъяли 1884 единицы боеприпасов: 1773 - патрона различного калибра к огнестрельному оружию, 19 гранат и 92 единицы других боеприпасов.
должно быть у каждого
не самый хутший набор
даже пару патрончиков для трофейного есть)))
а вдруг у врага с собой патронов мало?))
А в лесах разбойники кишат
И купил я у бомжа вокзального
Автомат системы ППШ.
Но закваска наша-то совковая,
Тот кто ищет -- тот всегда найдет.
Вот и я достал почти что новенький
Станковый двуручный пулемёт.