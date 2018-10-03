EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Происшествия, Фоторепортаж
  1714  31
Все про:Киевская область (1520) оружие (3548) Нацполиция (8251)

 Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж

Во время реализации оперативной информации в рамках операции "Оружие, взрывчатка" сотрудники Броварского отдела полиции обнаружили по месту жительства одного из жителей района четыре единицы огнестрельного оружия.

В публикации на сайте облуправления полиции Киевщины сообщается, что изъяты винтовка Мосина, пулемет Шпагина, пистолет ТТ, ружье ТОЗ-Б и 96 патронов различного калибра, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Жительница Славянска сдала в полицию 7 единиц найденного оружия. ФОТО

Всего за период профилактической отработки работники полиции у жителей столичной области изъяли 54 единицы огнестрельного оружия, в том числе пулемет, гранатометы, винтовки, пистолеты, обрезы.

Также полицейские обнаружили и изъяли 1884 единицы боеприпасов: 1773 - патрона различного калибра к огнестрельному оружию, 19 гранат и 92 единицы других боеприпасов.

Также читайте: До конца октября в Украине можно добровольно сдать незарегистрированное оружие и избежать ответственности, - Нацполиция

Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 01
Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 02
Житель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089514
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тревожный рюкзачок гражданина Украины
должно быть у каждого
не самый хутший набор
даже пару патрончиков для трофейного есть)))
а вдруг у врага с собой патронов мало?))
 показать весь комментарий
 
 
А дорога дальняя, туманная,
А в лесах разбойники кишат
И купил я у бомжа вокзального
Автомат системы ППШ.
Но закваска наша-то совковая,
Тот кто ищет -- тот всегда найдет.
Вот и я достал почти что новенький
Станковый двуручный пулемёт.
 показать весь комментарий
 
 
це просто свідомі громадяни готуються до виборів президента України.
 показать весь комментарий
 
 
А что ему было делать, на реформы в полиции рассчитывать что ли? Так реформированные полицаи сами друг друга в Княжичах постреляли с кучей трупешников.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, человек держал оружие для самозащиты, ведь время сейчас знаете какое, жульё, бандиты всякие...
 показать весь комментарий
 
 
У нас таких через одного. Кацапня, велкам ту Київ за три дні.
 показать весь комментарий
 
 
Як казали піонери "Будь готов!" - от чувак і готовий, чого причепилися?
 показать весь комментарий
 
 
да неужели посадят? или охотник? а ну да в ровд за полтораху можно и охотником стать
 показать весь комментарий
 
Сейчас во время поркащення дома без оружия ето приговор.
 показать весь комментарий
 
 
минимальный джентльменский набор. и я такой хочу
 показать весь комментарий
 
 
Тетешника нема, а Парабеллум можу підігнати.
 показать весь комментарий
 
 
не помішає. На практиці переконався, шо балончики і шокери - цяцьки, ножі - травматично. А пушка - то шо нада.
 показать весь комментарий
 
Дайош свободноє ношєніє огнєстрєла!
 показать весь комментарий
 
Для чого йому зброя? Можливо хотів відкрити другий фронт проти України?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖитель Киевщины хранил дома винтовку, пулемет, пистолет, ружье и патроны к ним, - полиция. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх