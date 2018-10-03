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 Происшествия, За рубежом
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Все про:киллер (126) Турция (2008) Чечня (495) Чепига (14)

 "Террорист со стажем'', - турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева. ФОТО

В Турции в полковнике ГРУ Анатолии Чепиге (Руслане Боширове), подозреваемому в отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля, узнали киллера, который убил чеченского полевого командира Абдулвахида Эдельгириева.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Обозреватель", со ссылкой на турецкий ресурс Haber Turk.

Как сообщает информационное агентство, инцидент произошел в Стамбуле в 2015 году.

Чепига якобы участвовал в спецоперации в составе группы из нескольких киллеров под именем Андрей Шолхов.

При этом, комментируя некоторые несоответствия в чертах лица на предоставленных агентством фото, "Каспаров.ру" предусматривает, что причиной является пластическая операция грушника.

"После окончания дипломатической академии и нескольких командировок в Чечню, Чепига в приложение к диплому, скорее всего, получил и свое главное направление места дислокации, где будет задействован его опыт и это, прежде всего, страны Азии и Востока, а к нему и ... соответствующую внешность путем пластической операции", - говорится в материале.

Террорист со стажем, - турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева 01

Как сообщал Цензор.НЕТ, 5 сентября прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ".

Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Напомним, расследование покушения на убийство Сергея Скрипаля и его дочери Юлии продолжается. Проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, пострадал в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

Отметим также, что 12 марта премьер-министр Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

14 марта, Мэй объявила о решении Лондона выслать 23 российских дипломата, работающих на разведку: "Это будет самое крупное единовременное выдворение более чем за 30 лет. Это (эта мера) отражает факт, что российское государство не в первый раз действует в отношении нашей страны".

20 марта 23 сотрудника российского посольства в Лондоне, а также их семьи покинули Великобританию.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Киев в знак солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами Европейского Союза выдворяет 13 российских дипломатов.

Источник: https://censor.net.ua/p3089493
 
   
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у это каца теперь есть кровники.. поздравляю..
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Я думаю, что и без кровников он уже где-то гниет под свинарником. Путя таких свидетелей не оставляет, слишком для него стремно и сцыкотно
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Ну для нас китайцы все на одно лицо)))
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у это каца теперь есть кровники.. поздравляю..
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Я думаю, что и без кровников он уже где-то гниет под свинарником. Путя таких свидетелей не оставляет, слишком для него стремно и сцыкотно
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Вот и чё..?
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Ну для нас китайцы все на одно лицо)))
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Брюс Ли на половину филипинец, совсемь не типичный китаец.
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Хорошо, Си Цзеньпинь и Джеки Чан?
Вам просто не приходилось некоторое время жить в Азии, тогда бы Вы различали и национальности...
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Для китайцев аналогично. Спрашивал у них).
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Понял, турецкий киллер на Джима Керри похож))
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у кацапів голови як пластилінові-взяв стиснув-видовжив-і приплюснув так само "Террорист со стажем'', - турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева - Цензор.НЕТ 4148
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Маразм крепчал...а так не похож.
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После пластики гораздо хуже стало. Этим врачам руки отрывать надо.
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Такойє впєчатлєніє шо у ніх на фсю росєю адін аґєнт
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У Штатах теперь есть повод раскрыть покушение на Кеннеди...
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Та не, справа явно кавказец какой-то, мне кажется чеченец, на этого лишнехромосомного татаро-мокшанина Чепигу он очень отдаленно похож, и то прической в основном.
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Я его узнал!!! іюль 69-го, аполо-11, пєрвая висадка на луну. Он там наслєділ імєннимі сапогамі, подарєннимі єму джерджінскім хвеліксом эдмондовичєм. А скривался он под імєнєм ніл армстронг
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Если Скрипаль - ватный пидор.с, лишить гражданства и выдать Параше. Подонок неблагодарный...
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На этом этом турецком ресурсе пишут, что тогда в Турции были "задержаны Александр Смирнов (55) и Лурий Анисимов (52), которые, как утверждается, обеспечили российскую материально-техническую поддержку." Впоследствии их обменяли на Чийгоза и Умерова
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Какой то лось палёный, с такой популярностью ему придётся радикально менять внешность пластической хирургией.
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С такой популярностью его можно продать за бешенные бабки, даже если это не он! "Терорист зі стажем'', - турецькі ЗМІ впізнали в полковникові ГРУ Чепізі кілера, який убив чеченського польового командира Едельгірієва - Цензор.НЕТ 3394
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не соглашусь!!(с многими)похож и очень!просто заметно что ,,поработали" над внешностью(бесспорно)тож купился на то что лоб как бы уже чем (в оригинальных фото) но надо учитывать ,,другой угол"камеры и изменённая причёска,похоже для того чтоб ,,сгладить" явное различие. "Терорист зі стажем'', - турецькі ЗМІ впізнали в полковникові ГРУ Чепізі кілера, який убив чеченського польового командира Едельгірієва - Цензор.НЕТ 1763
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Мда.... Прям Джеймс Бонд)) И Скрипаля отравил, и Яныка спас, и на Донбассе повоевал, и этого .. убил)) Никому не смешно от этого цирка?
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Да простой мужик из русской деревни, там в таких условиях вообще только звери вырастают/выживают. Потом им даже оружие не выдают - им не надо.
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Тебе смешно, посмейся. Если будет подтверждение спецслужб, значит не утка.
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та у кацапов таких чепыг полная красная площадь (ершик сказал).
и все на членина похожи...
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Что-то мне начало казаться, что я тоже на полковника Чапыгу похож. Как там фильм назывался? "Вспомнить всё 2012"?
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Странно: если раньше в академии и сегодня он с одним лицом, как в промежутке он мог иметь другое лицо?
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Так от він який ...вбивця президента Кенеді
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у меня такое чувство, что кацапчики сами придумывают сотни самых невероятных историй дабы запутать следствие и выставить дураками всех нас.
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Учтите искажения которые возникают при съёмке широкоугольным (короткофокусным) объективом. Вполне похож.
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Неужели вы думаете,что этот Боширов-Чепига еще жив?))
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Не он. Шея у Боширова короткая, а этот длинношеий и усы у Первого более широко растут у второго узкие. Глаза, нос... Короче турки обознались.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Террорист со стажем'', - турецкие СМИ узнали в полковнике ГРУ Чепиге киллера, убившего чеченского полевого командира Эдельгириева. ФОТО
 
 
 
 
 
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