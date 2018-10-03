 Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
Майор требовал от гражданина взятку за "принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных земель с/х назначения".
Средства в сумме 200 тыс грн обнаруженыи изъяты при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства взяточника. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.
Как стало известно, экс-чиновница обзавелась роскошным домом в Лондоне.
Ый миистр МВД?
Так що нічого страшного, як для ментів.
припадок мастырит???
Дивно якось. Зазвичай грошики дуже гарно охайними рядками розкладали на столі чи підлозі (на 200 тис. рядків було б багато), але цього разу їх недбало кинули на асфальт, а на столі розклали хабарника. Що сталося?