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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (4110) Нацполиция (8243) Донецкая область (4090) операция Объединенных сил (587)

 Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж

3 октября правоохранителями задокументирован факт вымогательства и получения начальником одного из городских отделений полиции в Донецкой области майором полиции Я. взятки в сумме 200 тыс. грн

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн 01

Майор требовал от гражданина взятку за "принятие уголовно наказуемых мер реагирования к неустановленным лицам, которые незаконно похищают урожай с арендованных земель с/х назначения".

Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн 02

Смотрите: СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Средства в сумме 200 тыс грн обнаруженыи изъяты при проведении осмотра места происшествия. Коррупционер задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн 03

В настоящее время проводятся обыски по месту работы и жительства взяточника. По результатам их проведения будет решен вопрос относительно сообщения о подозрении, избрание меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн 04

Читайте также: Офицер Управления патрульной полиции задержан в Киеве за получение 600 долл. взятки, - военная прокуратура. ФОТО

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Источник: https://censor.net.ua/p3089470
 
 
 Топ комментарии
 
В то же время сегодня при получении взяток не задержаны 139 999 полицейских, 7235 судей, 2018 работников генпрокуратуры, около 30 000 сотрудников СБУ и еще 2 101 200 прочих чиновников Украины. Начальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4548
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Почему тело без клетчатого одеяла ? Вопиющее нарушение прав задержанного...!
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Шо там скажет по этому поводу фейсбучн
Ый миистр МВД?
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Это все Порох их распустил, вот раньше милиция была, только в хороших гробах хоронили....
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Украинцев разозлила покупка экс-главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой за 23 миллиона фунтов (почти 30 млн. $)
Как стало известно, экс-чиновница обзавелась роскошным домом в Лондоне.
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Шо там скажет по этому поводу фейсбучн
Ый миистр МВД?
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А у нього такий само горлівський шкет керує київською поліцією.
Так що нічого страшного, як для ментів.
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а на столе...чего прилег?
припадок мастырит???
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Почему тело без клетчатого одеяла ? Вопиющее нарушение прав задержанного...!
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баришня лягли і просють?
Дивно якось. Зазвичай грошики дуже гарно охайними рядками розкладали на столі чи підлозі (на 200 тис. рядків було б багато), але цього разу їх недбало кинули на асфальт, а на столі розклали хабарника. Що сталося?
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Осень, похолодало, заботятся о здоровье коллеги.
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В то же время сегодня при получении взяток не задержаны 139 999 полицейских, 7235 судей, 2018 работников генпрокуратуры, около 30 000 сотрудников СБУ и еще 2 101 200 прочих чиновников Украины.
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Начальник "заднеприводный"? А вы говорите у нас ЛГБТ активисты работы найти не могут.
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Надіюсь, його вирубали і поклали на стіл, щоб показово зняти шкіру?!
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Устал от приема благодарных граждан и прилег отдохнуть
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНачальник отделения полиции задержан на Донетчине на взятке 200 тыс. грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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