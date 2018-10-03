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 Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске. ФОТО

В российском городе Челябинск открыли памятник наемникам террористических организаций "Л/ДНР" с эмблемой Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Рюхов.

"Влепили эмблему Украинских сухопутных войск. Обгадили ее надписью "Новороссия". И добавили: "Добровольцам, участникам русской весны".

Памятник наемникам ЛДНР с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске 01

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Источник: https://censor.net.ua/p3089444
 
 
 Топ комментарии
 
А що ви чекаєте від скрепнутих? Вся їхня історія задньопрохідна. Карма така. Коли Бог роздавав розум, кацапи в кущах кидались гівняшками.
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Для лугандонов все, что без тризуба - то норм...)))
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А що ви чекаєте від скрепнутих? Вся їхня історія задньопрохідна. Карма така. Коли Бог роздавав розум, кацапи в кущах кидались гівняшками.
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Подумаешь, ещё пару символов стырили- крест украинский флаг американский. Разве мокша способна на чтото другое? Нехватает звезды натовской.
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Это диверсия биндеравцав. Саратову приготовицца.
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Тёлка тут -- в Германии -- одна была -- беженка из Донецка...
Начали знакомиться... ...вдруг узнала, шо я из Киева и вааще -- бенедера. *)

Такое понесла....!!!

...пока я не спросил: А почему ж ты в Бундесе сидишь, а не в России? -- мы ж против вас.
-- России мы не нужны! -- моего мужа там посадили!
-- Так поедь -- сухарики ему в тюрягу передай...
-- Ты что, издеваешься? -- за что я там жить буду?
-- На себя тоже насуши...
...так и кончилась любовь...*)
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...если у тебя не стоит? -- так не ври... -- мы поймём! ... *)
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Да нет же, у них все как обычно под хер заточено
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Русская весна внезапно сменилась Ватной Зимой
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Ну и уродцы на фото, жесть, кунсткамера на выезде... Глядя в очередной раз на этих кацапских вырожденцев, волей-неволей задумаешься, может все же в одном немцы были правы, считая кацапов унтерменшами.
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Кресты принципиально, с точки зрения геральдики, разные.
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В поисках подходящей картинки загуглил "опозорились" - и вот что выдал гугл Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске - Цензор.НЕТ 2735

Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске - Цензор.НЕТ 2916
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Да же не знаю, что и сказать
Памятник Ихтамнетов !!!!! что это русская весна то ??
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Какие отвратительные рожи моральных уродов и генетических дебилов...
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Очередное подтверждение наличия лишней хромосомы
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Памятники открывают в российском Челябинске, россияне россиянам, а война "гражданская". Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске - Цензор.НЕТ 5352
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Глянув на эти хари, можно сказать что нормальные женщины в Срасее закончились. Срасея требует хероев, но срасейские п...ды почему-то рожают одних УРОДОВ.
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Навоз русского мира
Боевик, российский наемник из Барнаула (РФ) Сергей Кертель, позывной "Черчилль", очевидно, проникся токсичной телепропагандой и отправился на Донбасс, защищать "русский мир".

При этом сам Кертель жил в деревянной покосившейся избе, но не спешил улучшить свои условия и добиться успеха на родине. Куда и вернулся в виде груза 200 и получил единственный "бонус" - посмертную мемориальную доску "защитника новороссии".По данным базы gruz200.net, Кертель ликвидирован во время атаки российских террористических войск на здание Донецкого аэропорта во время перемирия.
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Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске - Цензор.НЕТ 3023
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомПамятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске. ФОТО
 
 
 
 
 
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