 Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Рюхов.
"Влепили эмблему Украинских сухопутных войск. Обгадили ее надписью "Новороссия". И добавили: "Добровольцам, участникам русской весны".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Рюхов.
"Влепили эмблему Украинских сухопутных войск. Обгадили ее надписью "Новороссия". И добавили: "Добровольцам, участникам русской весны".
Начали знакомиться... ...вдруг узнала, шо я из Киева и вааще -- бенедера. *)
Такое понесла....!!!
...пока я не спросил: А почему ж ты в Бундесе сидишь, а не в России? -- мы ж против вас.
-- России мы не нужны! -- моего мужа там посадили!
-- Так поедь -- сухарики ему в тюрягу передай...
-- Ты что, издеваешься? -- за что я там жить буду?
-- На себя тоже насуши...
...так и кончилась любовь...*)
Памятник Ихтамнетов !!!!! что это русская весна то ??
Боевик, российский наемник из Барнаула (РФ) Сергей Кертель, позывной "Черчилль", очевидно, проникся токсичной телепропагандой и отправился на Донбасс, защищать "русский мир".
При этом сам Кертель жил в деревянной покосившейся избе, но не спешил улучшить свои условия и добиться успеха на родине. Куда и вернулся в виде груза 200 и получил единственный "бонус" - посмертную мемориальную доску "защитника новороссии".По данным базы gruz200.net, Кертель ликвидирован во время атаки российских террористических войск на здание Донецкого аэропорта во время перемирия.
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