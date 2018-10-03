 Памятник наемникам "ЛДНР" с эмблемой ВСУ открыли в российском Челябинске. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook сообщил журналист Михаил Рюхов.

"Влепили эмблему Украинских сухопутных войск. Обгадили ее надписью "Новороссия". И добавили: "Добровольцам, участникам русской весны".

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