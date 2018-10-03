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 Политика Украины
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 "Секреты" Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и "кислотный" Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

Сегодня в Верховной Раде состоялось очередное пленарное заседание.

Традиционно, как для среды, нардепы работали в сессионном зале лишь в первой половине дня. Затем народные избранники должны будут работать в комитетах.

Парламентарии сегодня ратифицировали соглашение по модернизации украинской железной дороги между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Также нардепы не смогли преодолеть вето президента Петра Порошенко на законопроекты относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием и относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывания наказания по месту жительства или по месту жительства близких родственников.

Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 01

Пленарное заседание Верховной Рады 3 октября.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 02

Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук присел на место Юлии Тимошенко поговорить с замглавы фракции "Батькивщина" Сергеем Соболевым.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 03

Сергей Лещенко (БПП), как и вчера пришел в ярком образе, кислотный желтый горошек на свитере дополняет апельсиновый принт на носках. Похоже, у нардепа коллекция носков с фруктами, так как ранее в Раду он уже приходил в носках с авокадо.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 04

Тем временем, в президиуме Рады первый вице спикер Ирина Геращенко разговаривает по телефону, просматривая что-то на своем смартфоне, а спикер Андрей Парубий обсуждает что-то с Виктором Галасюком (РПЛ).

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 05

Семен Семенченко ("Самопомич") о чем-то "секретничает" с главой фракции Олегом Березюком.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 06

Рефат Чубаров (БПП) пришел в сектор "Батькивщины" пообщаться с Григорием Немырей и Борисом Тарасюком.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 07

Практически пустующий сектор "Оппоблока": Юрий Мороко, Александр Долженков и Сергей Матвиенков.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 08

Серьезный Борислав Береза (внефракционный) о чем-то рассказывает коллегам.

Секреты Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и кислотный Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября 09

Егор Соболев ("Самопомич") призвал с трибуны Рады вызвать в Раду Грицака и провести спецслушания по ситуации с замглавы внешней разведки Украины Семочко.

Фото: Цензор.НЕТ

Источник: https://censor.net.ua/p3089438
 
 
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 Топ комментарии
 
Зала порожня..
Хто ще може дозволити собі так працювати ?
Парламент давно мертвий, все вирішують бізнесгрупи в колуарах.
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Сирожа уже второй день кислотный. А вроде бы как еврооптимистом сам себя называл.
Разве в таких прикидах там ходят на работу в парламент?
Диджейка его попутала...
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такое количество никчемных депутатов (пардон за уточнение)
на хрена кормить всю эту свору с гос.бюджета?
одна рожа вокруг себя держит еще с два-три десятка холуев плюс квартиры-машины- зарплаты с премиями - льготы-стаж-пенсии-лечение-оздоровление...
и все это кто-то (в смысле - мы) должен оплачивать со своих налогов (читай - карманов)
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Сирожа уже второй день кислотный. А вроде бы как еврооптимистом сам себя называл.
Разве в таких прикидах там ходят на работу в парламент?
Диджейка его попутала...
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Зала порожня..
Хто ще може дозволити собі так працювати ?
Парламент давно мертвий, все вирішують бізнесгрупи в колуарах.
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смотрю на все эти хари(без исключений)и думаю на какой хер нам их содержать?что полезного они делают для простого народа??
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Кодло!
...Парубий -- мне на Майдане нравился...
А чего на него взъелись?
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Присутствуют только дежурные кнопкодавы + еврооптимисты кто после дискотеки спать не пошёл )
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Страна не может себе позволить такое количество депутатов
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такое количество никчемных депутатов (пардон за уточнение)
на хрена кормить всю эту свору с гос.бюджета?
одна рожа вокруг себя держит еще с два-три десятка холуев плюс квартиры-машины- зарплаты с премиями - льготы-стаж-пенсии-лечение-оздоровление...
и все это кто-то (в смысле - мы) должен оплачивать со своих налогов (читай - карманов)
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Коли нас було 52 млн. - депутатів було 450 душ. Зараз нас значно менше (кількість невідома - перепису давно не було), а депутатів - 450. Та ще й ЦВК з 15 до 17 збільшили.
З яких розрахунків склад Верховної Ради?
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Як би ми на заводі так "працювали"(читай прогулювали), то летіли б з роботи під три чорти вибриком.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Секреты" Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и "кислотный" Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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