 "Секреты" Семенченко и Березюка, Иванчук на месте Тимошенко, серьезный Береза и "кислотный" Лещенко, - рабочий день Рады 3 октября. ФОТОрепортаж

Традиционно, как для среды, нардепы работали в сессионном зале лишь в первой половине дня. Затем народные избранники должны будут работать в комитетах.
Парламентарии сегодня ратифицировали соглашение по модернизации украинской железной дороги между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Также нардепы не смогли преодолеть вето президента Петра Порошенко на законопроекты относительно замены пожизненного лишения свободы более мягким наказанием и относительно совершенствования гарантий права осужденных на отбывания наказания по месту жительства или по месту жительства близких родственников.
Рабочий день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Пленарное заседание Верховной Рады 3 октября.
Замглавы фракции НФ Андрей Иванчук присел на место Юлии Тимошенко поговорить с замглавы фракции "Батькивщина" Сергеем Соболевым.
Сергей Лещенко (БПП), как и вчера пришел в ярком образе, кислотный желтый горошек на свитере дополняет апельсиновый принт на носках. Похоже, у нардепа коллекция носков с фруктами, так как ранее в Раду он уже приходил в носках с авокадо.
Тем временем, в президиуме Рады первый вице спикер Ирина Геращенко разговаривает по телефону, просматривая что-то на своем смартфоне, а спикер Андрей Парубий обсуждает что-то с Виктором Галасюком (РПЛ).
Семен Семенченко ("Самопомич") о чем-то "секретничает" с главой фракции Олегом Березюком.
Рефат Чубаров (БПП) пришел в сектор "Батькивщины" пообщаться с Григорием Немырей и Борисом Тарасюком.
Практически пустующий сектор "Оппоблока": Юрий Мороко, Александр Долженков и Сергей Матвиенков.
Серьезный Борислав Береза (внефракционный) о чем-то рассказывает коллегам.
Егор Соболев ("Самопомич") призвал с трибуны Рады вызвать в Раду Грицака и провести спецслушания по ситуации с замглавы внешней разведки Украины Семочко.
Фото: Цензор.НЕТ
Разве в таких прикидах там ходят на работу в парламент?
Диджейка его попутала...
Хто ще може дозволити собі так працювати ?
Парламент давно мертвий, все вирішують бізнесгрупи в колуарах.
...Парубий -- мне на Майдане нравился...
А чего на него взъелись?
на хрена кормить всю эту свору с гос.бюджета?
одна рожа вокруг себя держит еще с два-три десятка холуев плюс квартиры-машины- зарплаты с премиями - льготы-стаж-пенсии-лечение-оздоровление...
и все это кто-то (в смысле - мы) должен оплачивать со своих налогов (читай - карманов)
З яких розрахунків склад Верховної Ради?