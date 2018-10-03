 В ЕС - дефицит информации и высокий интерес к вопросу Азовского моря, - журналист Клименко о встрече с немецкими дипломатами. ФОТО

Об этом написал на странице в Facebook руководитель проекта "Майдан иностранных дел" и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, "коллеги из Европейской программы Международного фонда "Возрождение" (МФВ) увидели в ЕС дефицит информации" и одновременно интерес к ситуации, которая на сегодня складывается в Азовском море.

В связи с этим была организована серия встреч (брифингов) в Берлине, на которые Клименко отправился вместе с Тарасом Качкой как экспертом по правовым вопросам.

"Партнеры МФВ в Берлине - Zentrum Liberale Moderne - смогли втиснуть в этот день встречу (деловой ланч) почти с 30 людьми и отдельные встречи в МИД Германии и Ведомстве федерального канцлера. Состав участников (типа ланча, где мало кто ел с 13 до 15:00): штатные советники почти всех фракций и комитетов Бундестага - 9, представители МИД (штаб по вопросам Украины) - 2, Минобороны (группа по вопросам Украины) - 1, 1-й секретарь Посольства Украины, представители других аналитических центров - 6, журналисты (Die Zeit, Deutshlandradio), сотрудники Zentrum Liberale Moderne", - пишет Клименко..

Он также отмечает, что на следующий день планировались первые закрытые слушания по Азовскому вопросу в комитете по иностранным делам Бундестага, поэтому интерес присутствующих был очень высоким, а вопросы - "профессиональными и любознательными".

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После этого еще была встреча с Послом Андреасом Протманом, специальным уполномоченным по Украине МИД Германии в офисе МИД, а также встреча с руководителями отдела Центральной и Восточной, Юго-Восточной Европы и Южного Кавказа ведомства федерального канцлера (Bundeskanzleramt) на Willy-Brandt-Straße 1.

По словам Клименко, после уточнения для себя основных вопросов по технологии блокады портов Азовского моря - Мариуполь/Бердянск - типичными были следующие вопросы к представителям Украины:

а) что вы предлагаете делать;

б) как вы видите в этом роль Германии?

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Далее приводим текст Клименко полностью.

"Суммарно мои ответы на эти вопросы выглядели следующим образом.

1. Мы хотим, чтобы к портам РФ на Азовском и Черном морях (включая стивидорные компании, что в них работают) были применены международные санкции за организацию трафика в оккупированный Крым.

2. Мы понимаем, что введение санкций в порты РФ - это может быть долгий процесс, но эффект от него появится уже на этапе объявления о намерениях, о начале рассмотрения вопросов санкций; уже это заставит международных партнеров и финансовых кредиторов сворачивать отношения с этими портами РФ, а также не направлять в них свои суда/грузы.

3. Мы привлекаем внимание к тому, что некоторый эффект сдерживания могут дать публикации, которые делают по этому вопросу немецкие СМИ (приводились соответствующие примеры), особенно, когда у них есть соответствующие комментарии чиновников.

4. Мы также видим, что эффект могут дать официальные заявления, которые делают по этому вопросу немецкие должностные лица.

5. Что и как конкретно делать с договором с РФ по Азовскому морю - уже дело юристов. Главное для нас: в Азовском море Украина должна иметь морскую границу в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву. Тогда у военных будет что защищать, кроме береговой линии, и в том числе не будет ограничения по применению оружия.

6. Мы почти уверены, что агрессия Путина против Украины будет иметь продолжение. Очень высока вероятность, что это будет продолжение с моря. И с Азовского, и из Черного. Поэтому мы будем постоянно привлекать внимание НАТО - убеждать, чтобы период дежурства кораблей ВМС стран НАТО в Черном море увеличивался.

7. Блокада Азовского моря и потенциальная - морских путей Черного моря является непосредственно связанной с оккупацией Крыма, а также с поставкой оружия и других предметов в Сирию. Все это надо рассматривать в комплексе.

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Главные выводы:

Если мы хотим, чтобы основные предложения по проблемам Украины достигли цели за рубежом, надо учитывать следующее:

• У нас в стране никогда не будет средств, чтобы массированно использовать (как это делает РФ) возможности СМИ за рубежом в тех странах, которые наиболее важны для Украины. Отдельные публикации не дадут эффекта, а лишь создадут видимость действий.

• Поэтому метод личного донесения фактов, тенденций, аргументов для работников государственного аппарата зарубежных стран, тех которые готовят аналитику, обзоры, тексты речей и проекты решений для политиков и государственных деятелей может стать едва ли не самым эффективным. Возможно даже делать специальную программу.

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Отдельные замечания:

Представитель Минобороны Германии в разговоре сказал, что они постоянно читают наши публикации по вопросам милитаризации Крымского полуострова.

Представители Ведомства федерального канцлера проявили большой и искренний интерес к ситуации в оккупированном Крыму. В том числе в отношении нарушителей санкций из стран ЕС. А также к работе редакции www.blackseanews.net в условиях 1-го этапа оккупации Крыма (допросы, обыски, уголовные дела, запрет сайта и тд).

Во время подготовки к командировке среди экспертов "Майдана иностранных дел" было проведено экспресс-обсуждение вопросов, которые могут возникнуть во время встреч в Германии. Особенно по санкциям. Мною были опробованы и оцениваются как наиболее успешные такие формулировки коллег-дипломатов:

"Россия постоянная и изученная угроза, которая совершенствуется. Отмените санкции - Украина исчезнет (уточнял от себя - но погибнет с оружием в руках), и вы станете следующей целью. А станете обязательно, потому что не Украина нужна РФ, а европейское доминирование. А контролировать без физического присутствия на территории русские не умеют. Поэтому готовьтесь. Задача санкций - не развалить Россию, а показать, что на ее действия есть ответ. Если ответа нет - Россия всегда продолжает и эскалирует ..."

Эти тезисы в равной степени были эффективными как во время общей дискуссии, так и во время двусторонних встреч в МИД и ведомстве федерального канцлера. Пользуйтесь опытом, коллеги! Так победим ..."