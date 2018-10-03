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Все про:Песков (857) спецслужбы (349) Чепига (11)

 На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги. ФОТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию британского издания The Telegraph о схожести полковника ФСБ Анатолия Чепиги и Руслана Боширова, подозреваемого в отравлении Сергея Скрипаля, сказал, что у Кремля нет информации о достоверности таких сведений.

Об этом сообщает РБК, передает Цензор.НЕТ.

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По мнению Пескова, вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ "о неких результатах неких расследований неких организаций". "Мы не знаем, насколько достоверны приводимые факты и насколько можно проверить идентичность тех людей, которые приводятся", - сказал он.

Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что для официальных заключений, "кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос", нужны официальные данные. "Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу иметь СМИ", - сказал он, добавив, что Великобритания на запросы о сотрудничестве в следствии не отвечает.

Говоря о рассуждениях, кто на кого похож, Песков отметил: "В конце концов, у нас на Красной площади бегают десять "Сталиных" и 15 "Лениных" и все чрезвычайно похожи на оригинал".

Накануне, после появления информации, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, удостоенный звания Героя России, Песков сказал, что в Кремле проверят списки награжденных. "У меня нет информации, что человек с таким именем награждался", - сказал он.

На Красной площади бегают 10 Сталиных и 15 Лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги 01
На Красной площади бегают 10 Сталиных и 15 Лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги 02

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Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.

Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".

Источник: https://censor.net.ua/p3089379
 
   
 Топ комментарии
 
Так в кремле сидят, как минимум 5 ху..лов,кому верить? На Красной площади бегают 10 Сталиных и 15 Лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 287
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Так там по Красной площади ещё и 7 проституток во главе со старым пид*расом бегают, и как минимум один из них чрезвычайно похож на оригинал Хуйла, так что теперь, этому верить?
На Красной площади бегают 10 сталиных и 15 лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 8883
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Старая бандитская кацапская традиция-уйти в отказ.
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Шлангами прикинулись и хорошо,спроса Нет - как в Крыму,так и в Англии?
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в Кремле пять путинов и все похожи на оригинал ))
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Так в кремле сидят, как минимум 5 ху..лов,кому верить?
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Старая бандитская кацапская традиция-уйти в отказ.
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а еще каждая новая пурга ротом етого туалетного ершика похожа на предидущую..
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То есть Песков официально заявил что кто его знает кто вместо оригинала Путина выступает, и кто его знает кто вместо оригинала Пескова щас это вещает.
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Кудахтания из кацапокурятника никому не интересны,кроме обитателей этого курятника.
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Так там по Красной площади ещё и 7 проституток во главе со старым пид*расом бегают, и как минимум один из них чрезвычайно похож на оригинал Хуйла, так что теперь, этому верить?
На Красной площади бегают 10 сталиных и 15 лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 8883
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Я бы столько не выпил. Там самый "симпатичный"- гармонист, но я не по гармонистам.
На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 6422
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действительно - опознавать их нужно только в МОРГАХ ..., ну или прАпал , тат прАпал .. На Красной площади бегают 10 сталиных и 15 лениных, и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 9081
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Да даже если совпадение ДНК будет на 99% то всё равно Москва скажет, что мол остаётся 1%. То что убили эти двое никаких сомнений не осталось, Путин предателей не прощает, особенно с разведки.
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даже не знаю что и сказать
А сталины и ленины тут причем ?
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Ах, какое совпадение! Два туриста (с нездоровым интересом как друг к другу, так и к шпилю Солсберийского собора, который, напоминаю, 123 метра) чисто случайно так похожи на офицеров ГРУ!
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А в чем его обвиняют?К чему эта мышинная возня после интервью со Скрипаоем,который отрицает причастность кацапов,радуется за Кпым,а украинцев называет стадом овец.Чтото цензор не очень торопится эту новость выдавать.
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Было вчера. Об овцах и недобитке скрипале.
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Какое отношение имеет отношение к чему-либо Скрипаля к тому, что кацапы устроили в Великобритании терракт с применением химического оружия? Всем плевать на то, что там думает Скрипаль.
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Так сведите их вместе и вопрос отпадет сам собой, так нет...просто обоспались!
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И только на расии бегают 10 сталиных и 15 лениных - не страна, а кунсткамера!

(не могу представить, что бы во Вьетнаме "Хошимины" бегали или у нас "Пироговы")
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Циркачи,цирк устроили и всем хорошо,и жизнь хороша с Новичком?
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Не зізнаватися, не лишати слідів і заперечувати навіть очевидне. Тоді з рук зійде будь-який злочин. Це прийом такий. Кремлюки його використовують постійно, хоча сліди вони лишають регулярно.
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«Харза» охоту на укров закончил...
из Твери. В России был военным лётчиком, штурманом, а на Донбассе взводником у «Мачете» в «Семёрке». Перешёл к морпехам в 9 полк.
И вот 2 октября 2018го, в Саханке попал под Прилет 120 мм.

На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 5594
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Маленько денег заработал и отошел в Мир иной-с таким стволом только в Ад.
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кацапия на полную зашкварилась..теперь срасейку изгойку до самого развала давить будет На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги - Цензор.НЕТ 4394
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а в путіних ви теж вже заплутались ?
напевно і забули який з них справжній На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 2141
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У всех пяти Окурков, только жена Людмила настоящая,теперь с украинской фамилией живет-Очеретная???
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А В россиюшке матушке снова оттепель
Хуйло предложил в нести попараки в закон об экстремизме, 282 и решил что сажать у тюрьму нудно тока после второго поста в сети ,А после первого сажать на Бутылку из под Охоты скрепной
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Ну ладно ....Песковъ!!! А ваш оригинал ..то где??? Он вообще-то живой еще?
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Что может быть проще, чем попросить Чепигу прийти к журналистам и показаться?
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Каждый раз когда вещает некто Письков, то я бы усомнился в достоверности самого дающего интервью Писькова )) А он ли это ?
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Пустыня внемлет боху...На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 7179
...и "звезда" сама себя уговаривает о своем вЯличии.

Выступление представителя россии -- грустной лошади -- на Генеральной ассамблее ООН
На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 7911

Кацапий 3,14дёж больше никому не интересен. Ни в жэжэ, ни на Генассамблее. Ибо не..уй.
И да - именно по этой причине фюрерЪ Пу в очередной раз зас..ал ехать в ООН, выставив напоказ вместо себя унылого мерина.

https://bitter-onion.livejournal.com/1864393.html
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Ответ на обвинения здорового государства: "Вот перед вами два человека. Один шпилелюб Баширов, а вот герой россии Чепига."
Ответ на обвинения государства курильщика: "Мы не уверены в достоверности... Сталин... Ленин... Беее... Меее...
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Удивительная тупость Пескова. Ему и невдомек, что его аргументы действуют в поддержку британского следствия.
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А что при вьезде в Великобриталию или иную страну в Европе кацапездолы пальчики не сдают ?
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Стыдно слушать такие отмазки. Это из лексикона сявки задержанного за хулиганство. Если поп другого прихода ,-предъявите обоих!
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Нарешті мокшам пояснили, що хомо сапіенс вони вважаються лише технічно.

На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 105

На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 6382

На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 2318

На Красній площі бігають 10 Сталіних і 15 Леніних і всі схожі на оригінал, - у Кремлі не довіряють розслідуванням про схожість Боширова і Чепіги - Цензор.НЕТ 4778

https://oleg-leusenko.livejournal.com/10293036.html



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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомНа Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги. ФОТО
 
 
 
 
 
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