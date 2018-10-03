 На Красной площади бегают 10 "Сталиных" и 15 "Лениных", и все похожи на оригинал, - в Кремле не доверяют расследованиям о схожести Боширова и Чепиги. ФОТО

Об этом сообщает РБК, передает Цензор.НЕТ.
По мнению Пескова, вся дискуссия ведется вокруг сообщений СМИ "о неких результатах неких расследований неких организаций". "Мы не знаем, насколько достоверны приводимые факты и насколько можно проверить идентичность тех людей, которые приводятся", - сказал он.
Пресс-секретарь Кремля также подчеркнул, что для официальных заключений, "кто на кого похож, похож ли, где жил, где рос", нужны официальные данные. "Мы не можем в качестве визави по такому чувствительному вопросу иметь СМИ", - сказал он, добавив, что Великобритания на запросы о сотрудничестве в следствии не отвечает.
Говоря о рассуждениях, кто на кого похож, Песков отметил: "В конце концов, у нас на Красной площади бегают десять "Сталиных" и 15 "Лениных" и все чрезвычайно похожи на оригинал".
Накануне, после появления информации, что под именем Руслана Боширова скрывается полковник ГРУ Анатолий Чепига, удостоенный звания Героя России, Песков сказал, что в Кремле проверят списки награжденных. "У меня нет информации, что человек с таким именем награждался", - сказал он.
Из опубликованной 26 сентября части расследования Bellingcat и The Insider следует, что настоящее имя Руслана Боширова, которого обвиняют в отравлении Скрипалей, – Анатолий Чепига. Он - полковник ГРУ, родился 5 апреля 1979 года в деревне Николаевка в Амурской области, с отличием окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище и пошел служить в 14-ю бригаду спецназа ГРУ. Чепига трижды был в командировке в Чечне, подразделение, в котором он служил, также было замечено рядом с украинской границей в 2014 году. The Insider и Bellingcat сообщили, что установили личность одного из отравителей Сергея Скрипаля. По их данным, "Руслан Боширов" – это полковник ГРУ, герой России Анатолий Чепига.
Журналистам удалось побывать в селе, где долгое время жил Чепига. Односельчане узнали его и рассказали, что он давно "на секретной службе".
Специально для этого песенка.
А сталины и ленины тут причем ?
(не могу представить, что бы во Вьетнаме "Хошимины" бегали или у нас "Пироговы")
из Твери. В России был военным лётчиком, штурманом, а на Донбассе взводником у «Мачете» в «Семёрке». Перешёл к морпехам в 9 полк.
И вот 2 октября 2018го, в Саханке попал под Прилет 120 мм.
напевно і забули який з них справжній
Хуйло предложил в нести попараки в закон об экстремизме, 282 и решил что сажать у тюрьму нудно тока после второго поста в сети ,А после первого сажать на Бутылку из под Охоты скрепной
...и "звезда" сама себя уговаривает о своем вЯличии.
Выступление представителя россии -- грустной лошади -- на Генеральной ассамблее ООН
Кацапий 3,14дёж больше никому не интересен. Ни в жэжэ, ни на Генассамблее. Ибо не..уй.
И да - именно по этой причине фюрерЪ Пу в очередной раз зас..ал ехать в ООН, выставив напоказ вместо себя унылого мерина.
https://bitter-onion.livejournal.com/1864393.html
Ответ на обвинения государства курильщика: "Мы не уверены в достоверности... Сталин... Ленин... Беее... Меее...
https://oleg-leusenko.livejournal.com/10293036.html