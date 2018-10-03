 "Мерседес Спринтер" с пассажирами перевернулся под Днепром: погиб мужчина. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Информатор".

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Микроавтобус "Мерседес Спринтер" по неизвестным причинам вылетел на обочину. Судя по повреждениям на машине, он перевернулся несколько раз.

Автомобиль двигался с улицы Рожкова, в направлении Криворожской трассы. По предварительной информации, "Спринтер" подрезала машина и водитель потерял управление. Тормозной путь, который был около 100 метров, показывает, что водитель пытался затормозить, но избежать ДТП не удалось.

На момент происшествия в салоне микроавтобуса находились 4 человека. Один из мужчин погиб на месте, он получил травмы, несовместимые с жизнью. Предварительно, погибший вылетел через водительское окно. Еще один пассажир пострадал - его забрала скорая помощь в больницу им. Мечникова с различными травмами. По предварительной информации, у мужчины сотрясение мозга, перелом ребер и конечностей.

Еще двух мужчин с места аварии забрал владелец "Спринтера" и увез в неизвестном направлении, они не пострадали.





