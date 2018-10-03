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 СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке трех инспекторов сектора реагирования патрульной полиции одного из районных отделений Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от местного жителя десять тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.

Правоохранители задержали инспекторов на одной из улиц города Новомосковск при получении части взятки в размере пять тысяч гривен.

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СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 01
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 02
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 03
СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине 04

Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.

Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.

Источник: https://censor.net.ua/p3089335
 
   
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чет совсем стало жалко господ полициантов, если даже взятку 10к на 3 носа запросили, это 3,3тиш на рыло, а взяли по 1,6 вообще =(
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А как делить то?
5 на 3 не делится.
Подрались бы. СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине - Цензор.НЕТ 7985
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И снова в центре внимания СБУ которые обязаны заниматься безопасностью страны а не ловить взяточников,проституток и бомжей.Пока они изловили взяточника сколько диверсантов,саботажников и прихвостней кацапских появилось в Украине?Которые нанесут ущерба на миллиарды и унесут жизней сотни украинцев.
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ой як цікаво... гнід крімнальних ловлять ве на хабарі 10тис! А пропукінців це доводить до судом.. НУ НІЯК У ж.камуняк-фашистів не виходить вчинити безлад в Україні СБУ викрила на хабарі в 5 тис. грн трьох поліцейських на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 436 душать покидьків аж гай гуде СБУ викрила на хабарі в 5 тис. грн трьох поліцейських на Дніпропетровщині - Цензор.НЕТ 8364
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Конфисковывать у вымагателей всё,что принадлежит им,братьям,сёстрам,жене,куму,свату, иначе ничего не изменится.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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