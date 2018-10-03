 СБУ поймала на взятке в 5 тыс. грн трех полицейских на Днепропетровщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что полицейские требовали от местного жителя десять тысяч гривен. За указанную сумму злоумышленники обещали не привлекать его к уголовной ответственности за использование фальшивых документов на транспортное средство.
Правоохранители задержали инспекторов на одной из улиц города Новомосковск при получении части взятки в размере пять тысяч гривен.
Решается вопрос об объявлении фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжается досудебное расследование.
Операция по разоблачению злоумышленников проводилась совместно с прокуратурой и подразделением внутренней безопасности Нацполиции.
5 на 3 не делится.
Подрались бы.