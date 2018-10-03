 Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Сумской области.
"Сообщение о том, что неизвестные в балаклавах режут колеса маршрутных такси неподалеку от "Укртелекома", поступило в дежурную часть полиции около трех часов утра. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась", - сообщает Нацполиция.
Отмечается, что таким образом ночью предварительно были повреждены 15 транспортных средств. 30 человек - участников события полицейские оперативно блокировали и доставили в Сумской отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи. По данному факту в полиции уже начали уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины "Хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
Вопрос - сколько нужно мужчин, чтобы порезать колеса в одном маршрутном такси?)
Вопрос: сколько нужно мужчин, чтобы порезать колеса у 3-х самокатов.
И никакие мужики не страшны.
Вопрос - сколько грибов собрал весь класс?
В психиатрической больнице есть главный врач и много сумасшедших.
В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-нибудь (возможно и себя).
В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у главного врача - 100 укусов.
Сколько сумасшедших в больнице?
2х + 100 = 7х;
5х = 100;
х = 20;
Ответ: в больнице 20 пациентов.
Р.S. За какой класс учебник, что в нём задачи такого содержания?..
Например, в том, чтобы платили местному рэкету.
Или просто конкуренты.
Бо у нас схожа диверсія була.
Це фсбшники до києва їхали чи нормальні люди?