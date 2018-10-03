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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:маршрутки (373) Нацполиция (8243) Сумы (578)

 Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев. ФОТОрепортаж

Ночью в среду, 3 октября в Сумах несколько десятков мужчин в балаклавах изрезала колеса 15 маршрутных такси.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции в Сумской области.

"Сообщение о том, что неизвестные в балаклавах режут колеса маршрутных такси неподалеку от "Укртелекома", поступило в дежурную часть полиции около трех часов утра. На место происшествия немедленно выехали патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Информация подтвердилась", - сообщает Нацполиция.

Отмечается, что таким образом ночью предварительно были повреждены 15 транспортных средств. 30 человек - участников события полицейские оперативно блокировали и доставили в Сумской отдел полиции. Сейчас с ними работают следователи. По данному факту в полиции уже начали уголовное производство по ст. 296 ч. 4 УК Украины "Хулиганство", санкция которой предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 01
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 02
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 03
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 04
Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев 05

Также читайте: Треть общественного транспорта не имеет права выходить на маршрут, - "Укртрансбезопасность"

Источник: https://censor.net.ua/p3089323
 
   
 Топ комментарии
 
30-ть мужчин порезали колеса в 15-ти маршрутках.
Вопрос: сколько нужно мужчин, чтобы порезать колеса у 3-х самокатов. Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев - Цензор.НЕТ 737
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В идеале- таки 4. Ну, чтобы мгновенно, все 4 колеса. А их- явно не хватило, бо уйти- не смогли. А можэ и просто тупые, не продумали пути отхода...
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Звучит как школьная задача...
Вопрос - сколько нужно мужчин, чтобы порезать колеса в одном маршрутном такси?)
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30-ть мужчин порезали колеса в 15-ти маршрутках.
Вопрос: сколько нужно мужчин, чтобы порезать колеса у 3-х самокатов. Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев - Цензор.НЕТ 737
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Если у моего самоката, то не менее трех. С двумя- я справлюсь, это точно. А вот трое- таки перебор.
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А можно вместо колес лыжи пришпандерить?
И никакие мужики не страшны. Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев - Цензор.НЕТ 8922
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Не. Он тогда не поедет. Он и сейчас не поедет, бо ливень прошел в Мариуполе. А он- не любит воду. Снег- тоже, бо в колесах- 2 мотора, а моторы- таки теплые, а снег- тает... Результат- та же вода. Не! Не надо лыжи.
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Летят 3 крокодила - один фиолетовый, второй на запад...
Вопрос - сколько грибов собрал весь класс?
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А вот это реальная задача из учебника...)
В психиатрической больнице есть главный врач и много сумасшедших.
В течение недели каждый сумасшедший один раз в день кусал кого-нибудь (возможно и себя).
В конце недели оказалось, что у каждого из больных по два укуса, а у главного врача - 100 укусов.
Сколько сумасшедших в больнице?
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Пусть х - число скорбных главой, тогда
2х + 100 = 7х;
5х = 100;
х = 20;
Ответ: в больнице 20 пациентов.
Р.S. За какой класс учебник, что в нём задачи такого содержания?..
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Не уточняется - просто выложено фото страницы учебника с задачей... Так еще есть задачка на скорость - где два рекетира везут похищенного ребенка, а он через дырку в багажнике столбы при дороге считает... Но та совсем простая...
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Наличие страстной половой партнерши и/или жены и/или тещи и/или собаки вносит определенную неопределенность в задачу. Но составитель ее, - определенно в числе пациентов. Поліція в Сумах затримала 30 чоловіків, які вночі порізали колеса маршруток на Київ - Цензор.НЕТ 2274
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В идеале- таки 4. Ну, чтобы мгновенно, все 4 колеса. А их- явно не хватило, бо уйти- не смогли. А можэ и просто тупые, не продумали пути отхода...
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ножік. Ножік у них був один на всіх
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Активисты борцы с наркоманией колеса перепутали. Полиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев - Цензор.НЕТ 5936
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Вполне возможно, что это активисты по борьбе с утечкой мозгов! 😂
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Ну, побещкетували трошки. Треба відпустити, нехай їх мамка вдома у куток поставить.
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Прекрасная версия! Шиномонтаж, как раз, за углом.
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Версия не годится. Это центр города, шиномонтажа нет. Больше похоже на ликвидацию конкурентов.
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Пацики сурово переходят на зимнюю резину Поліція в Сумах затримала 30 чоловіків, які вночі порізали колеса маршруток на Київ - Цензор.НЕТ 2564
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А с чего решили что маршрутки на Киев? В новости ничего про это не сказано.
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Это маршрутки на Киев, они как раз оттуда ходят.
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Оттуда 80% на Киев. Каждый час оттуда отходит 3 маршрутки на Киев. Остальное на Харьков, Днепр, но намного меньше.
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Это не хулиганство !! Это диверсия! И копать надо до коренной породы.
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Мало ли.
Например, в том, чтобы платили местному рэкету.
Или просто конкуренты.
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до якої церкви їхали ті паломники?
Бо у нас схожа диверсія була.
Це фсбшники до києва їхали чи нормальні люди?
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Не заплатили бандитам долю. Ясно як божий день. А менти роблять вигляд що нічого не знають. І здороваються за ручку з "авторитетами" які вже серйозно піднімають голову..
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30 мужиків на 15 маршруток - на мужика по парі коліс - це роботи на пів-хвилини. І їх всіх пов'язали!!!!! Вони шо ті колеса чоботями копали???
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И что тут думать,обыкновенный рекет.Не будешь платить.Не будешь возить.Нет тут ни какого хулиганства.простое вымогательство.
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Свободу активистам-патриотам! Праклятый Порошенко!
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А де протокольна мова? Напевне, мало бути би "тридцять осіб, схожих на чоловіків, з натягеутими на голови мішками, схожими на "балаклави".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция в Сумах задержала 30 мужчин, которые ночью порезали колеса маршруток на Киев. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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