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 Ребята в горячих точках на передовой очень ждут "колеса", - волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов. ФОТО

Два автомобиля, внедорожник Mitsubishi Pajero и пикап Mitsubishi L200, для украинских снайперов растаможены, однако требуют некоторого ремонта для передачи на фронт. Одна из этих машин пойдет в 56 ОМБР, вторая - в 59 ОМБР.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Мега-Полиграф" на своей странице в Facebook.

"Эти машины будут помогать работать снайперам. Одна - пойдет в 56 ОМБР, вторая - в 59 ОМБР. 

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 01

Сообщается, что машины уже в Киеве, растаможены и почти готовы к передаче.

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Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 02

"В L200 текут оба сальника коленвала. С учетом того, что для их замены надо разобрать пол машины (снятие коробки и.т.п.) будем менять грм и, возможно (вскрытие покажет), сцепление (снятие/установка коробки стоит как само сцепление). Паджерик - "по мелочи", но тоже надо немного "подшаманить".

Обе команды снайперов в горячих точках передовой и очень ждут "колеса"", - говорится в сообщении.

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 03

Для желающих помочь:

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
Благотворительный фонд "Воины добра".
Реквизиты:
БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"
ЄДРПОУ 39350819
п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"
МФО 321842

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 04

Для перечисления денег из других украинских банков:
Наименование банка: Приватбанк
Номер счета: 29244825509100
МФО: 305299
ЕДРПОУ: 14360570
Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)
Получатель: Галафутник Игорь Леонидович
ИПН: 2390702897

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 05
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 06
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 07
Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 08
Фото: Мега-Полиграф/Facebook

Ребята в горячих точках на передовой очень ждут колеса, - волонтеры группы Мега-Полиграф просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов 09

Источник: https://censor.net.ua/p3089280
 
 
 Топ комментарии
 
шёл 5-й год войны....
но деньги на парад есть
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А Вы наверное его личный бухгалтер ?Так перечислите ребятам на ремонт, это ж для вас мелочь, ну скажем максимум 1 смерека, Вы ж только в день несколько составов пилите и увозите в Румынию.
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На пятом году войны, ребята с фронта просят о помощи волонтеров и простых людей...Только говнокомандующему со всей шоблой из ГШ нет никакого дела до снайперов и транспорта для фронта. В какой еще армии мира такое может быть?! Пусть даже и не мечтает о втором сроке, тварь..
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у народа больше нет денег, народ Украины - ограблен вальцманами, вот у кого надо просить
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В отличии от Юльки, Порох жертвует свои личные средства на армию.
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Да это лично Порох местным платит, чтоб они свой лес вырубали...
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Боже упаси, откуда ж у него время на это. Он хоть бы ленточки перерезать успевал. Конечно же местные, веками лет не рубили, а ту как с ума посходили. Когда ж ещё такое время будет, слепые менты, слепая прокуратура, а таможни походу вообще нет, вот они и рубят сколько смогут до апреля, т.к. понимают, что при нормальной власти такое будет невозможно.
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Да я не спорю, ты бы там быстро всех к стенке поставил!
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100% при желании максимум 2 дня, это чтоб задокументировать всю цепочку от лесоруба до того кто покрывает вывоз через границу. Проблема только в том что можно,как говорится выйти на самого себя, посему лучше ездить ленточки резать.
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та шо вы говорите, а кто защитникам леса бошки отбивает?
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А Вы шо не знаете ? Сейчас же все как с ума от жыття по новому посходили.
Волонтеров убивают волонтеры, активистов-активисты, добробатов-добробаты, даже менты ментов под Киевом покрошили.
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А Вы наверное его личный бухгалтер ?Так перечислите ребятам на ремонт, это ж для вас мелочь, ну скажем максимум 1 смерека, Вы ж только в день несколько составов пилите и увозите в Румынию.
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Квитанции есть?Может выписка из декларации?Это называется пустой треп.
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Много ты квитанций видел с указаниям кто сколько на армию перечислил. Тем более с указанием конкретно на что?
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А мав би зробити так,щоб державні не розкрадалися.та й хто може перевірити його пожертви.
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Як я розумію, снайпери до ВСУ не мають ніякого відношення, якщо цим займаються волонтери, інакше МО оплатило б ремонт. Нє?
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мо может парады отлично Ребята в горячих точках на передовой очень ждут "колеса", - волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов - Цензор.НЕТ 1761 проводить, а о том, шо на передке "не всё гаразд" - это не первая новость
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Все напівлегально та напівофіційно... Започатковано виключно волонтёрами. Але ця інфа не для "широких мас"...
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Все гораздо проще - не хотят напрягать своих командиров по пустякам и ссориться с ними из-за этого... А так все в ажуре, и командиры могут с чистой совестью приложить руку к непустой голове и отрапортовать про порядок в ввереном им подразделении..)
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Ну так,волонтерів напрягти простіше,ніж своїх командирів.(( Нічого дивного,армія частина суспільства,чому там мають бути інші порядки...((((
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Слово "колеса" наверно специально для волонтеров взято в кавычки.А то реально колеса привезут))на номерах машин все написано.Рх2(риталин-2 упаковки)М(метадон) и тд...
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а ви в колесах без лапок непогано розбираєтесь..
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В колесах без "" я не разбираюсь вообще) а в "колесах"-да,неплохо))
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колеса в лапках це загалом автівка, а не таблеточки
але в кожного свої асоціації..
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"Парень склеил в клубе модель", ага...)))
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шёл 5-й год войны....
но деньги на парад есть
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Главное Петины труповозки в армию закупить,по 30 тысяч баксов,что бы у Пети навар был.
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Пускай сначала ,снайпера сделают то что от них ждет народ Украины.
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Я розумію волонтерів,але ви спочатку до Муженка пишіть , а не до народу.Бабло в народу спизд*ив Пєтя,Сєня,Грося, Гонтарєва (всі чистокровні українці).Може Юля (українка)дась.Вона всю Україну завішила своєю бікмордою.
В цій державі пенсія 54 бакси.
Якщо ця підарас*ня вам відмовить ,то ви тоді так і напишіть.Тоді вже і народ поможе.
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С какой статьи расходов МО снять средства?
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Нехілі колеса, в штатах снайпери теж на таких їздять. Чогось меншого ніяк не можна, снайпери не помістяться. В кіно "Снайпер" я не помітив щоб снайпери на джипах їздили, в основному на животах і колінах.
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ну, в кино они ещё и общественым транспортом добиралися (поездом). Фильм фуфло, особенно там где Беринджер надфилем на коленке пулю ровняет. Снайперская пара, водило, группа прикрытия, барахло и хавчик на несколько дней как раз для такой колымаги.
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Не в обиду,пожалуйста,но первая мысль от заголовка данной статьи была-Ребятам на передке требуются колеса(барбитураты то есть)
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На пятом году войны, ребята с фронта просят о помощи волонтеров и простых людей...Только говнокомандующему со всей шоблой из ГШ нет никакого дела до снайперов и транспорта для фронта. В какой еще армии мира такое может быть?! Пусть даже и не мечтает о втором сроке, тварь..
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для дебилов и женщин поясняю...
ВСУ сейчас это тысяча танков, тысяч пять разных бронированных машин, пару сотен вертолетов и самолетов, тысяч двадцать небронированной техники, тысяч десять орудий и минометов, а также сотни тысяч автоматов, пулеметов, гранатометов и прочего вооружения. А еще есть ПВО восстановленное и модернизированное, радары всякие и ВСЕ это поставлено государством, а НЕ волонтерами. Потому, что никакие волонтерам этого никто НЕ продаст, да и денег таких у них нет. Добавь сюда же сотню тысяч боеприпасов, тоже большинство не продадут. Волонтеры могут поставить в войска всякие полезные приблуды, которых нет по штату, и вот джипики эти, беспилотники максимум, броники, там каски, еды и воды. Вот И ВСЁ. Но даже все волонтеры Украины не смогут вооружить ОДНУ единственную роту. Дошло, нет? )
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Та, ладно тебе, батальйоны (согласен- не полные) вооружали и содержали. А то, что многие аксессуары волонтёры не могут купить, так это особенности украинского законодательства, это к власти притензии.
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Я имею в виду штаную роту. Добробаты образца 2014 года это полупартизанские соединения, практически без техники и тяжелого вооружения.
Что касается законодательства? А что много стран где простой человек может купить относительно современный танк, бронетранспортер, мтлб? )) Нет нам таких законов не надо.
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На досуге посмотрите - штат механизированной роты ВСУ, что там есть и что из этого могут купить и привезти волонтеры. И еще, добробаты кормились боеприпасами в основном с ВСУ например. Оттуда же основная масса оружия шла. И потом в добробатах было по 100-200 человек максимум. А вот как только добробат переходил в ВСУ или Нацгвардию именно государство его сразу снабжало и техникой тяжелой и вооружением и боеприпасами. Пример - Азов или Донбасс. Тут ничего не поделать. Стоимость 1-го танка типа Т-64 - около 300 000 - 400 000 долларов. И это без боеприпасов и без топлива и без запчастей к нему. Тут не волонтеры нужны, а князья )
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Якщо ви такі обізнані,то скажіть,чому й досі вручну плетуть засоби маскування для армії? Чи це теж "по штату не положено"?
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А не всё, что положено по штату удается поставить в данную конкретную часть в данное конкретное время. Пусть плетут, помогать армии дело хорошее. И деньги волонтерам давать надо, которым доверяешь. Я даю частенько. Это нормально. Усераться и ныть - это ненормально. НЕ понимать, что волонтеры не могут поставить в армию 90 процентов ей необходимого - это не нормально. Это инфантилизм какой-то полуподростковый, когда человек не хочет увидеть очевидного. Задача волонтеров - полезные ништяки, вот и всё.
Тех джипов по штату тоже точно не положено ) Но они полезными будут.
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Такие детальные фото что бы никто не перепутал что это именно снайпера едут?
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Снайпер это еще и разведчик... Засветить так мощно автомобили, самых скрытых профессий, это ж какими оленями надо быть... Да, шел пятый год войны...
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Вы предлагаете водителям внедорожников митсубиси срочно продавать свои авто, чтоб не подумали что они снайперы на задании.
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Ну вибачте волонтерам,що вони за п"ять років не опанували досконало військової справи.Не досягли вони ще найвищого рівня фаховості керівників МО ,ГШ .(лютий сарказм)
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Государство не может дать денег на починку 2 автомобилей для армии, зато покупает вертолеты полиции за полмиллиарда евро.
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Невже не зрозуміло,що "держава" капітулювала би вже давно,як би не народ.Та й схемки мабуть на вертольотах працюють,а ви тут якимось ремонтом...
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государство вообще не в курсе этих двух джипов, это частная инициатива патриотично настроенных граждан, добровольная помощь армии. Волонтеры не ноют, они помогают. Зрадофилы - ноют.
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Цензор.НЕТФотоОбществоРебята в горячих точках на передовой очень ждут "колеса", - волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов. ФОТО
 
 
 
 
 
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