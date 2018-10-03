 Ребята в горячих точках на передовой очень ждут "колеса", - волонтеры группы "Мега-Полиграф" просят украинцев помочь с ремонтом 2 автомобилей для украинских снайперов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Мега-Полиграф" на своей странице в Facebook.

"Эти машины будут помогать работать снайперам. Одна - пойдет в 56 ОМБР, вторая - в 59 ОМБР.

Сообщается, что машины уже в Киеве, растаможены и почти готовы к передаче.

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"В L200 текут оба сальника коленвала. С учетом того, что для их замены надо разобрать пол машины (снятие коробки и.т.п.) будем менять грм и, возможно (вскрытие покажет), сцепление (снятие/установка коробки стоит как само сцепление). Паджерик - "по мелочи", но тоже надо немного "подшаманить".

Обе команды снайперов в горячих точках передовой и очень ждут "колеса"", - говорится в сообщении.

Для желающих помочь:

Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

4731 2191 0499 3989

Благотворительный фонд "Воины добра".

Реквизиты:

БО "МБФ "ВОЇНИ ДОБРА"

ЄДРПОУ 39350819

п/р 26007053149199 в ПАТ КБ "Приватбанк"

МФО 321842

Для перечисления денег из других украинских банков:

Наименование банка: Приватбанк

Номер счета: 29244825509100

МФО: 305299

ЕДРПОУ: 14360570

Назначение платежа: пополнение карты № (далее необходимо указать номер карты, которую вы хотите пополнить)

Получатель: Галафутник Игорь Леонидович

ИПН: 2390702897









Фото: Мега-Полиграф/Facebook