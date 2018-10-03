 Грузовик врезался в дерево на Николаевщине, водитель погиб, - полиция. ФОТО

"1 октября около 20:30 на 70 км автодороги М-14 "Одесса - Мелитополь - Новоазовск", неподалеку с. Красное Березанского района, 51-летний житель Херсонской области во время управления грузовиком DAF, по предварительным данным, потерял сознание, после чего автомобиль съехал в кювет и врезался в дерево. В результате ДТП водитель погиб, а 50-летняя пассажирка телесных повреждений не получила и от госпитализации отказалась", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение пресс-службы облуправления полиции Николаевщины.

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По факту открыто уголовное производство (по признакам ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"). Санкция предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

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