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 Общество, Фоторепортаж
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 В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив. ФОТОрепортаж

Ивано-Франковск стал первым в Украине городом, внедрившим sms-билеты для оплаты проезда в коммунальном транспорте.

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

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"Сегодня мы стали первым городом в Украине, где появилась возможность оплатить проезд в коммунальном транспорте с помощью sms. Приятно, что воплощать их в транспорте КП "Электроавтотранс" отозвался мобильный оператор Kyivstar. Сегодня мы подписали Меморандум о сотрудничестве", - отметил Марцинкив.

По его словам, чтобы получить такой билет, достаточно отправить сообщение с кодом маршрута на номер 877 и дождаться подтверждения. Стоимость проезда остается неизменной, в троллейбусах - 2 грн, в автобусах - 5 грн за проезд. Льготный проезд для студентов сохраняется.

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В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 01
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 02
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 03
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 04
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 05
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 06
В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив 07
Фото: facebook.com/Руслан-Марцінків

Источник: https://censor.net.ua/p3089260
 
   
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Это пиз дец какой-то . Деградация хуже России ? В Дании бумажние билеты на электронные заменили без всякого пиару .
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Т.е. в Дании никто не знал, что будут электронные билеты вместо бумажных?
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Точно, я вспомнил, что читал его блог и он написал: "Я не знаю, что бумажные билеты будут заменены электронными"...
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В Дании бумажние билеты на электронные заменили без всякого пиару .-- Т.е. в Дании никто не знал, что будут электронные билеты вместо бумажных? === как говорится, почувствуйте разницу в менталитете .
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Не равняй Данию и Украину. Уровни жизни и развития отличаются пока в десятки раз.
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Ну положим у нас в Кремне без всякого пиару уже больше года можно с троллейбусе оплатить билет через Приват 24 приложение по QR коду. И как-то все без пафоса, шума и пыли. Правда мало кто пользуется подобным новшеством, но все таки пользуются. И это не исключает бумажные билеты и проездные, а дополнение к ним. Каждый выбирает наиболее удобный для себя способ. Правда часто-густо народ выбирает способ "по льготному удостоврению" - хз откуда берут или по пенсионному, часто из 5-7 вошедших реально 2-3 человека проезд оплачивают хотя проезд всего-то 2 грн стоит. Я бы, если честно говоря монетизировал бы льготы. 80 грн в зубы (столько проездной стоит взрослый) и хочешь проездной покупай, хочешь куда хочешь трать, но за транспорт плати.
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Проезд 2 гривны в троллейбусе? А в Киеве Кличко 8 гривен залупил в таком же троллейбусе . во сабака корупционная .
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Короткое СМС...
КапцаПсины,зачем вам нужны Чечня Грузия Украина Сирия..,а сегодня видимо и Сербия?
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от, е-мое, красота. Влетаешь в автобус, опаздывая, а тут телефон сел, смс не отправить, а уже в виде штрафа, пакетов тридцать киевстара парят, по двойному тарифу. Ждем новостей от Водафона, те, наверное, начнут парить, лифт - 1 этаж за 1 смс, а на последнем этаже - бонус: мелодия - хор котов или мат, боевых валькирий, из жека, обнаруживших пару бомжей.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВ городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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