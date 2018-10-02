 В городском транспорте Ивано-Франковска теперь можно расплатиться с помощью sms, - мэр Марцинкив. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня мы стали первым городом в Украине, где появилась возможность оплатить проезд в коммунальном транспорте с помощью sms. Приятно, что воплощать их в транспорте КП "Электроавтотранс" отозвался мобильный оператор Kyivstar. Сегодня мы подписали Меморандум о сотрудничестве", - отметил Марцинкив.
По его словам, чтобы получить такой билет, достаточно отправить сообщение с кодом маршрута на номер 877 и дождаться подтверждения. Стоимость проезда остается неизменной, в троллейбусах - 2 грн, в автобусах - 5 грн за проезд. Льготный проезд для студентов сохраняется.
КапцаПсины,зачем вам нужны Чечня Грузия Украина Сирия..,а сегодня видимо и Сербия?