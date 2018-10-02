 Закон об упрощенном гражданстве для иностранцев-воинов и нарушитель дресс-кода Лещенко, - рабочий день Рады 2 октября. ФОТОрепортаж

Парламентский день ВР в объективе корреспондента Цензор.НЕТ.
Начало работы ВР
Дружеские объятия Вадима Новинского и Владимира Литвина
Олег Ляшко с Вячеславом Богуслаевым из "Воли народа"
Андрей Кожемякин схватил за руку оппоблоковца.
Трио националистов - Андрей Билецкий, Олег Петернко и Андрей Ильенко
Борислав Розенблат что то рассказывает колеге. Возможно, о своей скромной жизни в Германии
Объятия, улыбки и телефон у троих оппоблоковцев - Николая Скорика, Юлии Левочкиной и Михаила Папиева
Секреты Юлии Тимошенко и Сергея Власенко
Переговоры Евгения Рыбчинского и ЮлииТимошенко за спиной Сергея Власенко
Евгений Рыбчинский из "Воли народа", Вадим Ивченко из "Батькивщины" с коллегой Валерией Заружко из РПЛ
Руководство фракции "Народного фронта" - в профиль Максим Бурбак, спиной - Андрей Иванчук
Нечастое вступление с трибуны Андрея Билецкого, посвященное предоставлению гражданства иностранцам - защитникам Украины
Антон Геращенко и Игорь Мосийчук
Дружеские объятия Александра Третьякова из БПП с первым вице-спикером Ириной Геращенко
Смеющаяся Наталья Королевская в окружении коллег из БПП
Доверительная беседа Сергея Пашинского и Ивана Винника
Нарушитель дресс-кода Сергей Лещенко
Олег Петренко и Андрей Билецкий ведут переговоры с руководством ВР Андреем Парубием и Ириной Геращенко
Валерий Дубиль пьет кофе из термоса прямо в зале ВР
Мария Матиос обнимает Вадима Денисенко перед лицом Александра Черненко
Фото - Цензор.НЕТ
или как в дмб - полное гавно