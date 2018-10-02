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 Полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранители разоблачили группу лиц, которые с декабря 2017-го осуществляли хищение нефтепродуктов путем незаконных врезок в нефтепровод ОАО "Укртранснафта".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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В группу входило семь граждан, каждый из которых выполнял свое направление работы. Организаторами незаконного бизнеса оказались владельцы АЗС, на которой в дальнейшем и реализовывалось контрафактное топливо.

В рамках уголовного производства установлено, что правонарушители на территории Криворожского и Широковского районов области сделали незаконные врезки в магистральный нефтепродуктопровод с целью дальнейшего отбора нефти.

Полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода на Днепропетровщине 01
Полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода на Днепропетровщине 02Полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода на Днепропетровщине 03

Источник: https://censor.net.ua/p3089209
 
 
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