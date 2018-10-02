 Полиция пресекла деятельность незаконного нефтеперерабатывающего завода на Днепропетровщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

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В группу входило семь граждан, каждый из которых выполнял свое направление работы. Организаторами незаконного бизнеса оказались владельцы АЗС, на которой в дальнейшем и реализовывалось контрафактное топливо.

В рамках уголовного производства установлено, что правонарушители на территории Криворожского и Широковского районов области сделали незаконные врезки в магистральный нефтепродуктопровод с целью дальнейшего отбора нефти.



