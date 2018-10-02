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 В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж

Украинская сторона СЦКК показала последствия обстрела вооруженными формированиями РФ из артиллерии населенного пункта Водяное.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 01

"1 октября 2018 боевики совершили обстрел населенного пункта Водяное, применив запрещенную минского соглашениями артиллерию калибров 152 мм и 122 мм. Обстрел осуществлялся около 17:40.

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В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 02
В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 03

Группой офицеров украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место обстрела, установлено, что огонь велся с направлений населенных пунктов Пикузы и Азов", - говорится в сообщании.

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В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 04
В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 05

На месте обстрела обнаружено одиннадцать воронок от попадания снарядов калибра 122 мм и одну воронку от снаряда калибра 152 мм.

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В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 06
В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 07

Вследствие попадания 122 мм снарядов разрушено здание и поврежден контейнер. Пострадавших среди военнослужащих и гражданского населения нет. Боеприпасов, которые не взорвались, не обнаружено.

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В СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм 08

В СЦКК отмечают, что российские наемники в качестве целей для применения тяжелых вооружений все чаще выбирают мирные населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры.

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Источник: https://censor.net.ua/p3089197
 
 
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Почему вы называете российскую армию наемниками?
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Вони перепутали. Їх називають терористами. Це точна назва по їх діям.
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ДЛЯ ПОРОХОРУСКИХ ОБЬЯСНЯЮ- ВОЙНУ НЕ ВОЗМОЖНО ОСТАНОВИТЬ ! ЕЕ МОЖНО ВЫИГРАТЬ ИЛИ ПРОИГРАТЬ! И слова порошенка тут кстати- мы не будем силой освобождать Донбас. ПЕТРО а Крым
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Петя ждет марша с картонными тортиками, мы хотим обратно в Украину!!!
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І Крим і Кубань, і Курськ і Вороніж і Білгород. Точніше, аж до Каспійського моря. Це будемо робити тоді, коли Новокитай дійде до Уральських гір. Не гоніть коней, все іде по плану.
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без силы, даже в слабой Украине, Крым бы никогда не был аннексирован - увы..... или мы становимся наглыми, сильными, борзыми и возвращаем все взад..или..или без или))))
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Та що ви пристали до параші. Це ж мирні снаряди. Вони за мир. Це так вони "принуждають до їхнього миру - парашського".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ СЦКК показали последствия обстрела наемниками Водяного из артиллерии калибра 122 и 152 мм. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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