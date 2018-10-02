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Все про:налоговая милиция (1351) Одесса (5157) таможня (1330) ГФС (2803)

 Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Одесской области разоблачили схему занижения таможенной стоимости импортируемых товаров и дальнейшего уклонения от уплаты налогов при их реализации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица ряда предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которые способствовали занижению таможенной стоимости импортируемых другими предприятиями товаров.

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Путем использования подконтрольных предприятий-нерезидентов фигуранты значительно занижали таможенную стоимость при таможенном оформлении импортированных через таможенные посты Одесской таможни ГФС товаров, что приводило к значительному уменьшению таможенных платежей и сборов. В дальнейшем в состав налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль не включались в полном объеме суммы от реализации продукции в адрес предприятий реального сектора экономики. В целом такие действия привели к уклонению от уплаты 4,7 млн грн налогов, что является средствами в особо крупных размерах.

Общий объем проведенных через подконтрольные предприятия импортных операций в течение 2017-2018 годов составил более 180 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые использовались фигурантами. По результатам обысков изъяты бухгалтерские документы, товарно-транспортные накладные с мокрыми оттисками печати, черновые записи, электронные носители информации, 20 тыс. 50 долларов США наличными, 8 печатей нерезидентов и готовую продукцию (лампы, светильники, прожекторы и др.) на общую сумму около 102,3 млн грн.

На изъятые ТМЦ наложен арест.

Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 01
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 02
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 03
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 04
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 05
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 06
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 07
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 08
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 09
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 10
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 11
Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе 12

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3089160
 
 
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10000000000000000000000024 реформа для облегчения ведения бизнеса в Украине будет работать только после избрания порошенко. все будет чесно. а пока мы будем делать палицейское государство. с поборами на высшем уровне.
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ждёмс и анализируем....и вопрос....и дедушки...и внуки дедушкам и бабушкам должны ВТЕЕРЕТЬ! вместо телика и пайков и лавочек .......!!! Где Будущее......
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ну это реформы от порошенка и его банды. Они свою десятину имеют от контрабаса.
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хм.....каждый на своём уровне.....НЕ в обиду........Реально Заипали.
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да вы шо!!!! сами придумывали...но вот чстоб закрепиться ...надо НАЙТИ.......ПНХ...............
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НЕ ДОГОВОРИЛСЯ. Думал что по чиселкам и по Закону!
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Занижение таможенной стоимости?А кто видел таможенный прейскурант?А я его вижу по крайней мере два раза в месяц пересекая Венгерско-Украинскую таможню.И к примеру купленные в оптовом магазине китайские кроссовки из чеком магазина по таможенному украинскому прейскуранту выходят как купленые фирменные кросовки в самом дорогом бутике а на чек всем насрать.Вот вам и занижение стоимисти и почва для взяток.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажСхема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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