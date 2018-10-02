 Схема занижения таможенной стоимости импортируемых товаров, по которой были проведены импортные операции на сумму более 180 млн грн, ликвидирована в Одессе. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Рубеж-2018" и расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица ряда предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, которые способствовали занижению таможенной стоимости импортируемых другими предприятиями товаров.

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Путем использования подконтрольных предприятий-нерезидентов фигуранты значительно занижали таможенную стоимость при таможенном оформлении импортированных через таможенные посты Одесской таможни ГФС товаров, что приводило к значительному уменьшению таможенных платежей и сборов. В дальнейшем в состав налоговых обязательств по НДС и налогу на прибыль не включались в полном объеме суммы от реализации продукции в адрес предприятий реального сектора экономики. В целом такие действия привели к уклонению от уплаты 4,7 млн грн налогов, что является средствами в особо крупных размерах.

Общий объем проведенных через подконтрольные предприятия импортных операций в течение 2017-2018 годов составил более 180 млн грн.

На основании постановлений суда проведены обыски в офисных и складских помещениях, которые использовались фигурантами. По результатам обысков изъяты бухгалтерские документы, товарно-транспортные накладные с мокрыми оттисками печати, черновые записи, электронные носители информации, 20 тыс. 50 долларов США наличными, 8 печатей нерезидентов и готовую продукцию (лампы, светильники, прожекторы и др.) на общую сумму около 102,3 млн грн.

На изъятые ТМЦ наложен арест.

























Продолжается следствие.