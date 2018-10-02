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Все про:Мариуполь (3560) Нацполиция (8236) самоубийство (604)

 "Похороните нас вместе": Девочки 14 и 16 лет прыгнули с крыши 12-этажного дома в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром во вторник в Левобережном районе Мариуполя две девочки (2002 и 2004 г.р.) спрыгнули с крыши 12-этажного дома.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донетчины.

...
Погибшие - ученицы 9 и 11 классов (2002 и 2004 г.р.). Причины такого их поступка устанавливаются.

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По данным местного издания 0629, погибшим девочкам было 14 и 16 лет. Юля и Катя ученицы 9 и 11 классов, крестные сестры. Одна из них жила на Слободке, вторая - на проспекте Победы. Утром мама старшей девочки провожала дочь в школу, ничего не предвещало беды. Однако ни тетрадей, ни учебников на месте трагедии нет.

Как дети оказались в многоэтажке на Морском бульваре, где и произошла трагедия, в доме, где у них нет ни родственников, ни знакомых - неизвестно.

Подъезд дома закрывается. Тем не менее, девочки смогли подняться на последний этаж и пробраться на чердак. Чердак запирается на замок, но там есть дыра. Вот в нее, вероятно, девочки и пролезли.

Издание отмечает, что девочки погибли сразу - спасти их было невозможно. У них в карманах нашли записки с одинаковым текстом: "Похороните нас вместе".

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По словам полицейских, тела детей настолько близко друг к другу находятся, что есть основания полагать, что они не прыгнули, а просто шагнули вниз вместе. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

Гибель детей в Мариуполе утром подтвердил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, добавив, что за вчерашний день в Украине совершили самоубийство трое детей.

Похороните нас вместе: Девочки 14 и 16 лет прыгнули с крыши 12-этажного дома в Мариуполе 01

Источник: https://censor.net.ua/p3089138
 
 
 Топ комментарии
 
Жахливо...
І де діти набрались цієї дурні..
Щирі співчуття батькам
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Быдло... Без мать-перемать двух слов связать не может, а еще лезет что-то там комментировать.
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Кошмар... Скорее всего, начитались чего-то там в соцсетях, а потом решили свести счеты с жизнью. В таком возрасте эмоции всегда берут верх над рассудком...
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Ну да ты то в 14 лет был паинька, ты уже в 14 лет был сильно умный, у тебя то в 14 лет уже было море жизненного опыта за спиной, всегда слушал родителей, и только и занимался что уроками...потому то ты и оставил тут свой тупой камент!
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Дітям не цікавий цей світ
а справді чим він цікавий, кругом бруд, злоба, війна, на ТБ особливо в ТСН 50% ефіру жахіття життя, в соцмережах сварки завидки і т д
що показує життя зі стажем молодому життю, 1 і основне Відсутність справедливості, а далі по прохідній, вчинки які приводять старше покоління до ганебної поведінки, зрада, розводи, відсутність сім'ї ласки добра надії батьківського тепла, бо батьки поринули в матеріальному
Сумно
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Ну шо ты за бред пишешь то?? начинаешь лепить чушь про жахиття. А например в средние века - эпидемия чумы пол Европы косила, инквизиция на кострах жгла за любой чих, средняя продолжительность жизни была 30 лет, Европа тонула в крови от постоянных войн...И что тогда интересней было?? Почему ты это не вспомнил?? А сейчас ему жахиття. Ну бред не пиши.. сейчас как раз как никогда тепличные условия за всю историю человечества...просто тепличные и самые идеальные.,.несмотря на все проблемы. Как же быстро забыли когда банальная эпидемия чумы могла пол Европы выкосить за пол года. То что ты перечислил это сейчас тебе проблемы, а ещё 100 лет назад это были просто мелочи жизни..ты тоже быстро стал тепличным нежным растением.
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Я про епідемії не писав, але все по порядку, буде і це.
Хто цінить матеріальне більше за життя(життя тут в загальному сенсі твоє сусіда співробітника дитини і т д), той втратить і те і інше.
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Так вот именно сейчас человеческая жизнь ценица как никогда в истории высоко. А ты пытаешься подать это таким видом будто сейчас происходит жахиття. Но ты перекручиваешь. Потому что сейчас как раз условия максимально теплично идеальные и благоприятные за всю историю человечества. Нет никаких жахитть сейчас. И кстати самоубийства были всю историю человечества и даже больше чем сейчас. Так что не надо драматизировать.
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Жахливо...
І де діти набрались цієї дурні..
Щирі співчуття батькам
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Кошмар... Скорее всего, начитались чего-то там в соцсетях, а потом решили свести счеты с жизнью. В таком возрасте эмоции всегда берут верх над рассудком...
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за вчерашний день в Украине совершили самоубийство трое детей............ Страна больна.
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В Канаде подсчитывай сколько там совершило самоубийство..
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Ваше величество, это не я подсчитал. Это Аброськин сказал, что за вчера в Украине совершили самоубийство ТРОЕ детей. За один день.
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А в Канаде сколько?? Ты там в Канаде следи, тут уже без тебя проследят.
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А если я прокси? Можно я послежу за Украиной?
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Для СБУ работа: нейтрализовать всех этих тварей которые создают в соцсетях "группы смерти". Это совсем не самодеятельность каких-то сумасшедших, а целая программа глобалистов по контролю над населением и снижению поголовья белых христианских наций.
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Белые христианские нации с радостью выполняют за них эту работу
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Родители не досмотрели... Слишком заняты собой видимо... Девочки-девочки... Мальчиками надо увлекаться в 15-16 лет и стихами, а не с крыши прыгать.
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Пили бы, и курили, то подольше бы прожили....
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Родители заняты вопросами выживания. Так что не надо родителей обвинять.
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Какие мальчики ???😁
В этом возрасте об учебе думать надо , как получить хорошую профессию и не от кого не зависеть.
Но это от воспитания родителей зависит , преоритеты и все такое...
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Надо чаще показывать кадры из "Крокодила Денди", где он разговаривает с самоубийцей...
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дети НЕ ВЫНОВНЫ , выновные в этом МЫ !!! гребанные ВЗРОСЛЫЕ ((((( посмотрите как мы живем ((((( я имею ввиду не достаток , а ВРАНЬЁ !!!
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Ну бред не пиши. Раньше вранья то в разы больше было. А сейчас по крайней мере набрав пару слов в гугле в первой же ссылке можно узнать практически всё. Тебе раньше про детей в капусте что не парили лапшу на уши??
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ой ....((((( не пиши мне про капусту , ненормальный (((( в ЭТОМ возрасте МНОГОЕ не сходится с РЕАЛЬНОЙ жизнью ......кое что они осознают и вот результат ((((( трагедия конечно для их семей ((((( ужас ((((
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Да да в 14 лет так плохо живёца...сказочник...В Японии вообще рекорды по самоубийствам всю их историю..но ты ж не ноешь как плохо жить в Японии..Очень странно как ты ещё свою ВОну любимую не приплёл..
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ти взагалі кончене? нах ти сюди політику ліпиш, рошеномізке?

по твому вони зістрибнули бо їм було добре?
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О да у нас тут КЕП обьявился с гениальным открытием что если спрыгнули с крыши то значит было людям плохо. Нобелевскую премию этому КЕПу. Как это раньше никто не додумался...ну ты голова..
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І в нормальній родині таке може статись
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може бути все що завгодно, але в переважній більшості випадків яка родина, така і дитина
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Врёшь. По статистике например наркоманы чаще всего появялюца как раз в нормальных, приличных семьях. Ты явно некомпетентен в вопросе, потому пишешь мифы народа мира, и пересказываешь тупые предрассудки с улицы.
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Да что, подростковый возраст, интересен социальный статус семей, из которых эти дети. Нужно понять глубину такой глупости. Может это от бедности или кто-то погиб из родителей, причину нужно найти и срочно.
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14 лет такой возраст что могут психануть по любой мелочи. Тут часто даже бесполезно искать какую то причину, она может быть для взрослых просто мелочью смешной, а для 14 лет грандиозная проблема...
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Споконвічна проблема - батьки і діти.

Шкода, але ця проблема поглиблюється.
Задайте собі питання - коли розмовляли останній раз зі своєю дитиною відверто чесно?
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кто заспамил ???? с....и !!! виновные в этом ВЗРОСЛЫЕ !!!
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Булинг, "Синий Кит", "Тихий Дом", "Красная Сова", "МоМо" и т.д. - влияние соцсетей и травля в школе.
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Просто ужасная экология и прифронтовой город делают своё.
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Кто виноват в том что БЫДЛО в 1917 году взяло власть?Пушкин,Лермонтов? Достовский? Тарас Шевченко? А может быт Иван Фравнко и Леся Украинка??...А....Быдло.......... Виноват тот кто распознал диагноз болезни...,а именно писатель Михаил Афанасьич Булгаков "Поховайте нас разом": Дівчата 14 та 16 років стрибнули з даху 12-поверхового будинку в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7046 "Поховайте нас разом": Дівчата 14 та 16 років стрибнули з даху 12-поверхового будинку в Маріуполі - Цензор.НЕТ 7046 "Поховайте нас разом": Дівчата 14 та 16 років стрибнули з даху 12-поверхового будинку в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1380 "Поховайте нас разом": Дівчата 14 та 16 років стрибнули з даху 12-поверхового будинку в Маріуполі - Цензор.НЕТ 1380
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Не скажу за остальных, но точно не виноват ІВАН ФРАНКО: "Коли я ознайомився з партіями марксистів, соціалістів, демократів та лібералів, то за спиною кожного з них я побачив хитрий писок ....". Відень, 18 травня 1893р.
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У Атброськина работа такая, сопровождать украинцев в последний путь...
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отож научили, что загробной жизни нет, произошли от обезьяны, тваринного походження
Надо не только уроки христианской этики в школах, а групповые походы в церковь, как раньше пионеров в кинотеатр, живее будут и абортов меньше у несовершеннолетних
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Так это прямиком к "братскому народу" надо присоединиться, там так и есть, вот они духовные там.
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да да сектант уроки христианской этики...это про пытки инквизиции рассказывать??? и как ведьм на кострах жгли по любому поводу, а чаще вообще без повода, как церковь благословляла на столетние войны в которых Европа захлёбывалась кровью.. ты про эту христианскую этику?? Так чего уж там, ты не стисняйся говори прямо - запретить в школах все предметы - химию, математику, физику как лженауки еретиков ,и оставить только богоугодное богословие, а там уже и не далеко до инквизиции версия 2.0
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ужасная трагедия … но почему их не накрыли и все смотрят на безобразные трупики ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Похороните нас вместе": Девочки 14 и 16 лет прыгнули с крыши 12-этажного дома в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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