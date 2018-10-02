 "Похороните нас вместе": Девочки 14 и 16 лет прыгнули с крыши 12-этажного дома в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донетчины.
По данным местного издания 0629, погибшим девочкам было 14 и 16 лет. Юля и Катя ученицы 9 и 11 классов, крестные сестры. Одна из них жила на Слободке, вторая - на проспекте Победы. Утром мама старшей девочки провожала дочь в школу, ничего не предвещало беды. Однако ни тетрадей, ни учебников на месте трагедии нет.
Как дети оказались в многоэтажке на Морском бульваре, где и произошла трагедия, в доме, где у них нет ни родственников, ни знакомых - неизвестно.
Подъезд дома закрывается. Тем не менее, девочки смогли подняться на последний этаж и пробраться на чердак. Чердак запирается на замок, но там есть дыра. Вот в нее, вероятно, девочки и пролезли.
Издание отмечает, что девочки погибли сразу - спасти их было невозможно. У них в карманах нашли записки с одинаковым текстом: "Похороните нас вместе".
По словам полицейских, тела детей настолько близко друг к другу находятся, что есть основания полагать, что они не прыгнули, а просто шагнули вниз вместе. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.
Гибель детей в Мариуполе утром подтвердил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, добавив, что за вчерашний день в Украине совершили самоубийство трое детей.
а справді чим він цікавий, кругом бруд, злоба, війна, на ТБ особливо в ТСН 50% ефіру жахіття життя, в соцмережах сварки завидки і т д
що показує життя зі стажем молодому життю, 1 і основне Відсутність справедливості, а далі по прохідній, вчинки які приводять старше покоління до ганебної поведінки, зрада, розводи, відсутність сім'ї ласки добра надії батьківського тепла, бо батьки поринули в матеріальному
Сумно
Хто цінить матеріальне більше за життя(життя тут в загальному сенсі твоє сусіда співробітника дитини і т д), той втратить і те і інше.
І де діти набрались цієї дурні..
Щирі співчуття батькам
В этом возрасте об учебе думать надо , как получить хорошую профессию и не от кого не зависеть.
Но это от воспитания родителей зависит , преоритеты и все такое...
по твому вони зістрибнули бо їм було добре?
Шкода, але ця проблема поглиблюється.
Задайте собі питання - коли розмовляли останній раз зі своєю дитиною відверто чесно?
Надо не только уроки христианской этики в школах, а групповые походы в церковь, как раньше пионеров в кинотеатр, живее будут и абортов меньше у несовершеннолетних
Чем занимается киберполиция, делает репосты и выискивает угрозу Порошенко?