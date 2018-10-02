 "Похороните нас вместе": Девочки 14 и 16 лет прыгнули с крыши 12-этажного дома в Мариуполе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации полиции Донетчины.

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Погибшие - ученицы 9 и 11 классов (2002 и 2004 г.р.). Причины такого их поступка устанавливаются.

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По данным местного издания 0629, погибшим девочкам было 14 и 16 лет. Юля и Катя ученицы 9 и 11 классов, крестные сестры. Одна из них жила на Слободке, вторая - на проспекте Победы. Утром мама старшей девочки провожала дочь в школу, ничего не предвещало беды. Однако ни тетрадей, ни учебников на месте трагедии нет.

Как дети оказались в многоэтажке на Морском бульваре, где и произошла трагедия, в доме, где у них нет ни родственников, ни знакомых - неизвестно.

Подъезд дома закрывается. Тем не менее, девочки смогли подняться на последний этаж и пробраться на чердак. Чердак запирается на замок, но там есть дыра. Вот в нее, вероятно, девочки и пролезли.

Издание отмечает, что девочки погибли сразу - спасти их было невозможно. У них в карманах нашли записки с одинаковым текстом: "Похороните нас вместе".

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По словам полицейских, тела детей настолько близко друг к другу находятся, что есть основания полагать, что они не прыгнули, а просто шагнули вниз вместе. На месте продолжает работать следственно-оперативная группа полиции.

Гибель детей в Мариуполе утром подтвердил первый заместитель начальника Нацполиции Вячеслав Аброськин, добавив, что за вчерашний день в Украине совершили самоубийство трое детей.