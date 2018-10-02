EN|RU|UK
Темы дня: Нападение на активиста Михайлика Создание Поместной Церкви Выборы-2019 Блокада Азовского моря
 Спорт, Фоторепортаж
  1147  15
Все про:бокс (508) Кличко (2581) Кличко Владимир (232) Книга рекордов Гиннесса (15)

 Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев. ФОТО

Виталия и Владимира Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые на двоих провели наибольшее количество боев.

Об этом объявили на гала-вечере 56-го конгресса Всемирного боксерского совета (WBC), который сегодня открылся в Киеве, сообщает пресс-служба мэра Киева.

"Для меня эта награда является неожиданностью. Наш с Владимиром рекорд - это рекорд всех, кто поддерживал братьев-Кличко, кто болел за нас и за Украину. Ведь мы всегда отстаивали честь нашей страны", - сказал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев 01

Напомним, с 1 по 5 октября в Киеве проходит 56-й Конгресс Всемирного боксерского совета (WBC). В столицу Украины прибыли мировые легенды бокса Леннокс Льюис, Эрик Моралес, Эвандер Холифилд и другие легендарные боксеры. Прибыли также президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Всего в столицу Украины для участия в конгрессе приехали около 700 участников из 166 стран мира.

Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC, мэр Киева Виталий Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/p3089095
 
   
 Топ комментарии
 
а также как мэра Киева при котором дольше всего не было горячей воды... Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев - Цензор.НЕТ 567
 показать весь комментарий
 
А Пєдаліку краще б дали іще премію Дарвіна.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
а также как мэра Киева при котором дольше всего не было горячей воды... Кличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев - Цензор.НЕТ 567
 показать весь комментарий
 
 
и который дольше всех обещал горячую воду ))
 показать весь комментарий
 
 
А Пєдаліку краще б дали іще премію Дарвіна.
 показать весь комментарий
 
 
Эта премия присуждается посмертно. Или после существенного членовредительства.
 показать весь комментарий
 
Так він майже щодня з велосипеда падає і в основному - головою, судячи з його "перлів". Тому для нього можна зробити виключення.
 показать весь комментарий
 
Пока его голова может есть, членовредительство не засчитывается
 показать весь комментарий
 
Членовредительство в премии Дарвина подразумевается буквально.
 показать весь комментарий
 
"Внесли в книгу рекордов Гиннеса" - во первых всюду пишут, что это стоит от 10 000 баксов , во-вторых в этой сфере есть левые фирмы, которые якобы работают от "Гиннеса", в третьих, где конкретно можно ознакомиться с этим так сказать рекордом Кличко? В четвертых - а насколько этот Гиннес котируется в мире? - ну собрали информацию, что кто то проскакал на 1 ноге 500 км, а кто-то плюнул на 10 метров - что дальше? Вы на Западе в книжном магазине видели этого Гиннеса? Я - нет.
 показать весь комментарий
 
а есть номинация за самое большое распиливание бюджета у гинесов?
 показать весь комментарий
 
растерянный взгляд начал искать мысль на глянцевой бумаге
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоСпортКличко внесли в Книгу рекордов Гиннеса, как братьев-чемпионов, которые провели наибольшее количество боев. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх