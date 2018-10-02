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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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 Автомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Киеве на Троещине автомобиль Toyota Rav 4 сбил мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль Toyotа ехал по проспекту Маяковского в сторону улицы Драйзера. В неположенном для перехода месте на дорогу выбежал мужчина. Он попал под колеса автомобиля, отлетев от столкновения приблизительно на 30 метров. По словам полиции, погибший, вероятней всего, был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов, удостоверяющих личность.

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К сожалению, медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.

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Автомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве 02
Автомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве 03
Автомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве 04

Источник: https://censor.net.ua/p3089086
 
 
 Топ комментарии
 
Бомж спешил очень, некогда было в подземку спускаться.
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Бомж спешил очень, некогда было в подземку спускаться.
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Жил по делам какое-то время на Троещине. Охреневал всегда как дебилы переходят пр.Маяковского через шесть полос при наличии совсем рядом регулируемых и подземных переходов. Иногда даже мамы и бабушки тянут маленьких детей где попало!
Уродство прогрессирует. Чернобыль начал на мозги действовать, или пожары на торфянниках? Может кацапы какое-то оружие применили? Евреи виноваты? Цыгане? Кавказцы? Коммуняки недобитые? Порошенко?
А РАВ судя по всему тоже не слабо летел. Все равно водиле сочуствую. Там самому всегда было стремно ехать...
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да это же троещина, ничего необычного.
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у меня такое же біло возле центрального автовокзала
НО! днем! а тому я успел вівернуть на встречку на которой слава пете никого не біло
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біля центрального автовокзалу м. Києва немає можливості вивернути на зустрічну смугу не знесши металевий розділювач...
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вверх от вокзала в напрями Севаст площи пять лет тому назад
баба с сумками через плечо хярила чз все 6 полос отбойника тогда не было
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По словам полиции, погибший вероятней всего был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов удостоверяющих личность.Источник: https://censor.net.ua/p3089086

Теперь и на кладбище не пропишется Автомобіль збив на смерть пішохода на Троєщині в Києві - Цензор.НЕТ 8250
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияАвтомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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