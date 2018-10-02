 Автомобиль сбил насмерть пешехода на Троещине в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль Toyotа ехал по проспекту Маяковского в сторону улицы Драйзера. В неположенном для перехода месте на дорогу выбежал мужчина. Он попал под колеса автомобиля, отлетев от столкновения приблизительно на 30 метров. По словам полиции, погибший, вероятней всего, был без определенного места жительства. При нем не обнаружили документов, удостоверяющих личность.

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К сожалению, медикам, которые прибыли на место происшествия, оставалось лишь констатировать смерть. На месте работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа.







