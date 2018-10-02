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 600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж

600 резервистов ОР-1 95 бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины завершили военные сборы десантированием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал Президент Украины Петр Порошенко.

"За месяц ребята прошли обучение в самых сложных условиях - огневая и инженерная подготовка, боевое слаживание, рейдовые действия и десантирования с самолетов Ан-26 и Ил-76. Тренированные, с идеальной военной подготовкой, они готовы в любой момент встать на защиту Украины", - написал он.

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 01

"Представьте мощь армии, в которой резервистов тренируют так же, как и контрактников!", - добавил Президент.

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 02
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 03
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 04
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 05
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 06
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 07
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 08
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 09
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 10
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 11
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 12
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 13
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 14
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 15
600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 16
Фото: Порошенко/Facebook

600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко 17

Источник: https://censor.net.ua/p3089074
 
   
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Одно непонятно а причем здесь Порошенко.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины600 резервистов 95-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ завершили военные сборы и готовы в любой момент встать на защиту Украины, - Порошенко. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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