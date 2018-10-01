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 Отреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры. ФОТОрепортаж

Министр культуры Украины Евгений Нищук передал Славянскому краеведческому музею уникальный исторический артефакт - отреставрированный скифский меч (V в. до н.э.).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры.

Отреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры 01

Уникальный скифский меч возрастом 2500 лет в январе 2017 годаподарилмузею местный житель. В апреле прошлого года меч был направлен на реставрацию в Национальный научно-исследовательского реставрационного центра Украины.

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До реставрации артефакт находился в плачевном состоянии - поверхность металла была покрыта значительными коррозионными наслоениями и остатками почвы, которые искажали форму предмета. Металлическое ядро ​​сохранилось, однако степень минерализации составляла около 1/3 общей массы. Имели место значительные потери основы краев и конечности клинка.

Отреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры 02

Консервационно-реставрационные мероприятия  осуществлялись механическим способом, без применения химических препаратов, и под микроскопом. В результате скифском мечу V в. до н.э. был предоставлен экспозиционный вид и он вернулся в фонды Славянского краеведческого музея.

Отреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры 03

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В торжественной церемонии передачи артефакта, которая состоялась в Центральной библиотеке города, приняли участие мэр Славянска Вадим Лях, представители Национальной гвардии Украины - участники осбождения Донецкой области.

Отреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3089031
 
   
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Ну что за рагуль! Обязательно уникальную вещь, которая ледве купи тримається, корявыми грязными лапами покоцать!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныОтреставрированный скифский меч, возрастом около 2,5 тыс. лет, передан Славянскому краеведческому музею, - Минкультуры. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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