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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16545) наркотики (1390) СБУ (12856) Черкасщина (536)

 Задержана банда наркоторговцев, изъято "товара" на 3 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники СБУ совместно с Нацполицией разоблачили группу наркоторговцев, которая действовала на территории Киевской и Черкасской областей.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Задержана банда наркоторговцев, изъято товара на 3 млн грн, - СБУ 01

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро киевлян, среди которых бывший сотрудник МВД и Государственной Служба спецсвязи, наладили масштабный сбыт марихуаны в столичном регионе.

Задержана банда наркоторговцев, изъято товара на 3 млн грн, - СБУ 02

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Наркосодержащие растения дельцы выращивали в теплицах и на открытой местности на землях технического назначения за пределами одного из населенных пунктов Черкасской области.  Рядом с плантацией они обустроили нарколабораторию. Готовый "товар" злоумышленники переправляли в столицу, где сбывали местным дилерам большими партиями.

Задержана банда наркоторговцев, изъято товара на 3 млн грн, - СБУ 03

В результате обыска по месту выращивания каннабиса, а также в Киеве по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли почти 100 кг марихуаны и 10 кг готовых к продаже наркотиков, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет примерно 3 млн гривен.

Задержана банда наркоторговцев, изъято товара на 3 млн грн, - СБУ 04

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Задержана банда наркоторговцев, изъято товара на 3 млн грн, - СБУ 05

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Источник: https://censor.net.ua/p3089008
 
   
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йипать тарахтетть - травки немного - вот где дядя оптовик
теперь менты это сами реализуют Задержана банда наркоторговцев, изъято "товара" на 3 млн грн, - СБУ - Цензор.НЕТ 9784
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Конечно хорошо, что задержали этих БОМЖей, но вот беда,что в каждом городе и селе есть торговцы наркотиками,которых все знают, но почему -то полиция не знает и только снимает с них дань регулярно. Прям горе горькое.
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Потужно! Нарешті зламано хребет наркомафії.. Не розумію одного, чому в Нідерландах (Європа) марихуана не є злочином, а в Україні це злочин? Може вже треба якось лібералізувати законодавство щодо конопель? Як на мене, гоніння на коноплі - совковий рудимент ..
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а иначе яди начнут сами толкать без ментей - а менты с голоду сдохнут
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Трава..? Так это вроде мусорская с цыганами тема..Не хорошо в чужой огород..Вы по тяжу, со времён Кучмы, а мусорам это..беспред..
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