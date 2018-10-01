 Задержана банда наркоторговцев, изъято "товара" на 3 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что пятеро киевлян, среди которых бывший сотрудник МВД и Государственной Служба спецсвязи, наладили масштабный сбыт марихуаны в столичном регионе.

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Наркосодержащие растения дельцы выращивали в теплицах и на открытой местности на землях технического назначения за пределами одного из населенных пунктов Черкасской области. Рядом с плантацией они обустроили нарколабораторию. Готовый "товар" злоумышленники переправляли в столицу, где сбывали местным дилерам большими партиями.

В результате обыска по месту выращивания каннабиса, а также в Киеве по адресам проживания фигурантов дела правоохранители изъяли почти 100 кг марихуаны и 10 кг готовых к продаже наркотиков, стоимость которых по ценам "черного рынка" составляет примерно 3 млн гривен.

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В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 310 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.