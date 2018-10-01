 Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые, используя подконтрольные фиктивные и транзитные предприятия, предоставляли услуги компаниям реального сектора экономики Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и других областей по незаконному формированию налогового кредита по НДС и противоправному переводу денежных средств в наличность.

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Клиенты (предприятия реального сектора экономики) перечисляли на расчетные счета фиктивных и транзитных предприятий безналичные средства якобы за полученный товар. Эти средства снимались наличными и, вместе с поддельными первичными документами, передавались через курьеров заказчикам услуг за денежное вознаграждение.

Таким образом в течение 2018 года было обналичено больше 100 млн грн.

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По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по адресам проживания и в автомобилях фигурантов, изъято 29 печатей СХД с признаками фиктивности, 3 факсимиле, 23 банковские пластиковые карточки, учетно-регистрационные и первичные финансово-хозяйственные документы СХД с признаками фиктивности, заявки на выдачу наличных, черновые записи, компьютерную технику и цифровые носители информации. Также во время обысков изъято около 500 тыс. грн наличными.





Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 18,8 млн грн, а также на расчетные счета предприятий в банковских учреждениях.

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Продолжается досудебное следствие.