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 Экономика, Фоторепортаж
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Все про:Волынь (560) конвертцентр (314) налоговая милиция (1347)

 Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Волынской области совместно с работниками налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской и Днепропетровской областях под процессуальным руководством прокуратуры Волынской области прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 01

В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст. 212 УК Украины установлена ​​группа лиц, которые, используя подконтрольные фиктивные и транзитные предприятия, предоставляли услуги компаниям реального сектора экономики Николаевской, Херсонской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской, Киевской и других областей по незаконному формированию налогового кредита по НДС и противоправному переводу денежных средств в наличность.

Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 02

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Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 03

Клиенты (предприятия реального сектора экономики) перечисляли на расчетные счета фиктивных и транзитных предприятий безналичные средства якобы за полученный товар. Эти средства снимались наличными и, вместе с поддельными первичными документами, передавались через курьеров заказчикам услуг за денежное вознаграждение.

Таким образом в течение 2018 года было обналичено больше 100 млн грн.

Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 04

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конвертцентр с оборотом более 180 млн грн ликвидирован на Днепропетровщине

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных помещениях, по адресам проживания и в автомобилях фигурантов, изъято 29 печатей СХД с признаками фиктивности, 3 факсимиле, 23 банковские пластиковые карточки, учетно-регистрационные и первичные финансово-хозяйственные документы СХД с признаками фиктивности, заявки на выдачу наличных, черновые записи, компьютерную технику и цифровые носители информации. Также во время обысков изъято около 500 тыс. грн наличными.

Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 05
Налоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн 06

Кроме того, наложен арест на суммы лимита НДС в системе электронного администрирования НДС подконтрольных предприятий на общую сумму 18,8 млн грн, а также на расчетные счета предприятий в банковских учреждениях.

Также смотрите: Конвертационный центр с оборотом 180 млн грн ликвидирован в Винницкой области. ФОТОрепортаж

Продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3088992
 
   
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кому досталась вся ликвидированная денежная наличность?)))
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що таке конвертаційний центр ? лівий банк ?
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налоговая милиция ликвидировала налоговую полицию? Податкова міліція ліквідувала на Волині конвертцентр із оборотом понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 7797
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ликвидированая понтиция может только самоликвидироватся
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Ну потрібно ж якось за комунпослуги платити - от і вишукали можливість Податкова міліція ліквідувала на Волині конвертцентр із оборотом понад 100 млн грн - Цензор.НЕТ 2232
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Цензор.НЕТФотоЭкономикаНалоговая милиция ликвидировала на Волыни конвертцентр с оборотом более 100 млн грн. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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