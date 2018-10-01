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 Чиновник Гоструда попался при получении 50 тысяч взятки на Львовщине, - СБУ. ФОТОрепортаж

На Львовщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в получении неправомерной выгоды исполняющего обязанности начальника одного из структурных подразделений Главного управления Государственной службы труда.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ.

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновник при посредничестве своего знакомого требовал пятьдесят тысяч гривен от местного коммерсанта за невнесение его предприятия в план проведения профильных проверок.

Правоохранители задержали взяточника и его сообщника на одной из улиц Львова во время получения всей суммы взятки. В рамках уголовного производства открытого по ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Операция по разоблачению взяточника проводилась по процессуального руководства военной прокуратуры Западного региона Украины". 

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Чиновник Гоструда попался при получении 50 тысяч взятки на Львовщине, - СБУ 01
Чиновник Гоструда попался при получении 50 тысяч взятки на Львовщине, - СБУ 02
Чиновник Гоструда попался при получении 50 тысяч взятки на Львовщине, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088969
 
 
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опять заставили взять взятку, спровоцировали Чиновник Гоструда попался при получении 50 тысяч взятки на Львовщине, - СБУ - Цензор.НЕТ 9258
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