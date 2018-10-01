 Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
На таможенном посту "Лужанка" правоохранители обнаружили в микроавтобусе местного жителя более тонны незаконно добытого "солнечного камня". "Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки.
Оперативники спецслужбы установили, что контрабандной переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни. По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам черного рынка составляет примерно миллион долларов.
Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.
Добывал наверно при свете свечи, детской лопаткой - шоб саму добычу тонны янтаря ни менты ни СБУ не заметило!!!!!!
А как там борьба с вывозкой дров!
Или это раскачивание будки?