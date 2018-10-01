 Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

На таможенном посту "Лужанка" правоохранители обнаружили в микроавтобусе местного жителя более тонны незаконно добытого "солнечного камня". "Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки.

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Оперативники спецслужбы установили, что контрабандной переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни. По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам черного рынка составляет примерно миллион долларов.





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Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.