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 Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой блокировали в Закарпатской области контрабандное поступление янтаря в страны ЕС.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ 01

На таможенном посту "Лужанка" правоохранители обнаружили в микроавтобусе местного жителя более тонны незаконно добытого "солнечного камня". "Товар" находился в кузовном отсеке автомобиля и был расфасован в дорожные сумки.

Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ 02

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Оперативники спецслужбы установили, что контрабандной переправке янтаря через государственную границу Украины способствовал один из сотрудников таможни. По предварительным оценкам, стоимость изъятого камня по ценам черного рынка составляет примерно миллион долларов.

Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ 03
Попытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ 04

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Сотрудники СБУ задержали таможенника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины за незаконное оформление контрабанды. В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других лиц, возможно причастных к противоправным действиям.

Источник: https://censor.net.ua/p3088936
 
   
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спасти еэс от контрабандного янтаря. так же. как от российского агрессора тоже надо умудриться
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Получается,что само место добычи и расхищения менты не охраняют ?
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Судя по всему это прошло мимо ментовской кассы
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Не проще принять закон о старателях и отрегулировать добычу янтаря? Чтоб государство имело прибыль, люди работу и природу не гробили? Но из 450 гавнюков часть снимает сливки с янтарного беспредела... вот какое гавнище мы выбрали, думаем в следующий раз кого выбираем.
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Бееедненький...
Добывал наверно при свете свечи, детской лопаткой - шоб саму добычу тонны янтаря ни менты ни СБУ не заметило!!!!!!
А как там борьба с вывозкой дров!
Или это раскачивание будки?
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То есть,для отчетности,какую-то долю ловят(и ту потом реализуют по тихой воде),но с самим корнем зла на Волыни желания бороться нет. Еще бы. Все ж в доле. Что в ВР,что в АП,что в ГПУ,что в СБУ,что в МВД.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПопытка контрабанды в ЕС более тонны янтаря блокирована на Закарпатье, - СБУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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