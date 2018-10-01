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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кировоградщина (264) рэкет (63) урожай (168)

 Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай. ФОТО

В Кировоградской области сотрудники Национальной полиции задержали троих участников преступной группировки, которые вымогали несколько десятков тысяч долларов США у частного предпринимателя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте местной полиции.

"26 сентября указанные лица обратились к жителю Устиновского района и заявили о своих намерениях собрать с поля принадлежащий ему урожай подсолнечника. В дальнейшем они согласились отказаться от сбора чужого урожая, если предприниматель передаст им несколько десятков тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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В ходе следствия полиция установила организатора группы и двух его сообщников. Ими оказались 43-летний житель Кропивницкого и двое жителей Долинского района, 27 и 25 лет.

"29 сентября при передаче части денежных средств указанные лица были задержаны. В настоящее время им сообщено о подозрении", - отмечается в сообщении.

Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай 01
Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай 02

Полицейские расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство). За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Источник: https://censor.net.ua/p3088884
 
 
 Топ комментарии
 
Это он поторопился. Нужно было их сдавать после сбора урожая.. А так теперь самому корячиться.. Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай - Цензор.НЕТ 1384
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Достижения Авакова и Ко. Машина Времени - Вернули нас в 90-ые................
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Наверное вы не понимаете, как это происходит. Так, что шутка не смешная.
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Это он поторопился. Нужно было их сдавать после сбора урожая.. А так теперь самому корячиться.. Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай - Цензор.НЕТ 1384
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Наверное вы не понимаете, как это происходит. Так, что шутка не смешная.
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Урожай сразу с комбайна засыпается в грузовики, которые уезжают в неизвестном направлении. Так что после сбора этот фермер урожай потерял бы. И никто бы ниче не искал и не компенсировал
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Достижения Авакова и Ко. Машина Времени - Вернули нас в 90-ые................
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ну так хер кто задерживают в большинстве случаях
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Ой, и в 90-е задерживали и садили. Может даже не меньше чем сегодня.
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типа после 90-х рекет побороли полностью, а тут опять возвращается...
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будет не удивительно, если их отпустят, а его посадят за "провоцирование неправомерной выгоды" Рэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай - Цензор.НЕТ 6899
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Что эти трое могли собрать,кроме бутылок? Подпалить разве что. Гопотня.
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Рекетири, тітушки...може в новинах пора вже вживати юридичні терміни?
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Плохой у фермера будет урожай - земля осталась не удобренной!
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главное что обошлось, а то им фермером удобрили бы
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияРэкетиры вымогали деньги у фермера на Кировоградщине, угрожая собрать его урожай. ФОТО
 
 
 
 
 
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