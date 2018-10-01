 Рэкетиры на Кировоградщине вымогали деньги у фермера, угрожая собрать его урожай. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте местной полиции.

"26 сентября указанные лица обратились к жителю Устиновского района и заявили о своих намерениях собрать с поля принадлежащий ему урожай подсолнечника. В дальнейшем они согласились отказаться от сбора чужого урожая, если предприниматель передаст им несколько десятков тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

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В ходе следствия полиция установила организатора группы и двух его сообщников. Ими оказались 43-летний житель Кропивницкого и двое жителей Долинского района, 27 и 25 лет.

"29 сентября при передаче части денежных средств указанные лица были задержаны. В настоящее время им сообщено о подозрении", - отмечается в сообщении.





Полицейские расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 189 Уголовного кодекса (вымогательство). За эти действия законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.