 Шесть человек пострадали в ДТП с патрульными в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Луганской области в Facebook.
Сообщается, что накануне ночью в Северодонецке на перекрестке проспекта Центрального с улицей Энергетиков столкнулись служебный Renault Duster с автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих транспортных средств. По уточненной информации, всего пострадали шесть человек.
"По предварительной информации, экипаж патрульной полиции с включенными световыми спецсигналами ехал на вызов. Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого отрицательные. Обстоятельства ДТП устанавливает следствие", - говорится в сообщении.
Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений.