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 Шесть человек пострадали в ДТП с патрульными в Северодонецке. ФОТОрепортаж

В Северодонецке Луганской области в дорожно-транспортном происшествии с участием патрульного автомобиля пострадали шесть человек.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Луганской области в Facebook.

Сообщается, что накануне ночью в Северодонецке на перекрестке проспекта Центрального с улицей Энергетиков столкнулись служебный Renault Duster с автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих транспортных средств. По уточненной информации, всего пострадали шесть человек.

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"По предварительной информации, экипаж патрульной полиции с включенными световыми спецсигналами ехал на вызов. Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого отрицательные. Обстоятельства ДТП устанавливает следствие", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/p3088876
 
 
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Приуси закінчились час херячити другі машини. Галіми авакяновськи подонки. Скільки вже пошкоджено авто і покалічені люди. Мусоров не шкода.
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Ох уж эти спецсигналы! Как-то с толку сбивают. Ездят с постоянно включенными маячками - народ постепенно привыкает и перестаёт на них реагировать. В давно прошедшие времена такие ДТП по пальцам можно было посчитать. А сейчас... Быстрейшего выздоровления пострадавшим.
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Так это какой-то бухой автоэлектрик на заводе перпутал провода при сборке Шестеро осіб постраждали в ДТП із патрульними в Сєверодонецьку - Цензор.НЕТ 2376
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3.1
Водії оперативних транспортних засобів, виконуючи невідкладне службове завдання, можуть відступати від вимог розділів 8 (крім сигналів регулювальника), 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 26, 27 та пункту 28.1 цих Правил за умови увімкнення проблискового маячка синього або червоного кольору і спеціального звукового сигналу та забезпечення безпеки дорожнього руху. За відсутності необхідності додаткового привертання уваги учасників дорожнього руху спеціальний звуковий сигнал може бути вимкнений.
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Лачик полюбе буде виновним. Шкода водія, навішають йому по коліна лайна.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияШесть человек пострадали в ДТП с патрульными в Северодонецке. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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