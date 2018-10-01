 Шесть человек пострадали в ДТП с патрульными в Северодонецке. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении патрульной полиции Луганской области в Facebook.

Сообщается, что накануне ночью в Северодонецке на перекрестке проспекта Центрального с улицей Энергетиков столкнулись служебный Renault Duster с автомобилем Chevrolet Lacetti. В результате ДТП травмы получили пассажиры обоих транспортных средств. По уточненной информации, всего пострадали шесть человек.

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"По предварительной информации, экипаж патрульной полиции с включенными световыми спецсигналами ехал на вызов. Водители обоих транспортных средств прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения, результаты которого отрицательные. Обстоятельства ДТП устанавливает следствие", - говорится в сообщении.













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