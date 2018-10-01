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Все про:Индонезия (69) цунами (39) жертвы (820)

 Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В результате землетрясений и цунами в Индонезии погибло уже 1200 человек, но количество жертв может быть намного больше.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщает местное издание The Jakarta Post, приводя слова президента страны Джоко Видодо.

Но при этом отмечается, что число жертв может быть намного больше, ведь под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.

Смотрите: Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметило, что около 2,4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в топливе, питьевой воде, медперсонале, палатках, электричестве и продовольствие.

На оказание помощи правительство выделило 560 млрд. рупий (51,4 млн. долларов). Также Европейский союз выделил Индонезии 1,5 млн евро в качестве помощи жертвам землетрясения и цунами.

Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 01
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 02
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 03
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 04
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 05
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 06
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 07
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 08
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 09
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 10
Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами 11

Источник: https://censor.net.ua/p3088871
 
 
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Україна - Рай на Землі! Ні тобі цунамі, останній землетрус був в 78 році (ну, це я тоді прокинувся і чув). Що вам ще треба?
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в этом раю даже земля не горстки народу не принадлежит, в этом раю тысячи отдают жизнь свою за миллионы равнодушных к ним, в этом раю один шаг с героя до преступника, в этом раю для кого то есть он, но не для человека работящего из народа, рай слово хорошее а гибнут столько сколько от цунами
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А Сумщина рай в Україні - ні тобі повеней, ні ураганів, ні граду і злив тих що іноді трясуть Україну... Цунамі в Індонезії: кількість жертв перевищила 1200, ще тисячі людей можуть бути під завалами - Цензор.НЕТ 3263
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тільки злобні кацапи рядом, щелепами клацають
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Шоб москалей рядом не было. Потому что они во сто крат хуже землетрясений и цунами...
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від таких речей, як цунамі - не можна захиститися, але попередити людей можна!
там було попередження, але потім його відмінили! Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами - Цензор.НЕТ 6540
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Там теж мабуть є противники розхитування будки
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Да,это стихия страшно, но татаро мордовская навала орды значительно страшнее и по жертвам и по разрушениям . То -природа-стихия, а это- злой умысел тупых диких мудаков. . .
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЦунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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