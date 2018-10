 Цунами в Индонезии: число жертв превысило 1200, еще тысячи людей могут быть под завалами. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинские новости", об этом сообщает местное издание The Jakarta Post, приводя слова президента страны Джоко Видодо.

Но при этом отмечается, что число жертв может быть намного больше, ведь под завалами могут находиться еще около двух тысяч человек.

Кроме того, около 16 тысяч человек покинули свои дома в центральной части острова.

Смотрите: Цунами в Индонезии: Число жертв превысило 830 человек. ВИДЕО волны+ФОТОрепортаж

Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Индонезии отметило, что около 2,4 миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи, в частности, в топливе, питьевой воде, медперсонале, палатках, электричестве и продовольствие.

На оказание помощи правительство выделило 560 млрд. рупий (51,4 млн. долларов). Также Европейский союз выделил Индонезии 1,5 млн евро в качестве помощи жертвам землетрясения и цунами.

This is very scary. Land become weakness, become a mud and moving all around to the lower place. Moving very fast as a landslide with hundreds meters from its origin during 7.4 magnitude earthquake in Sigi near Palu. #PrayForPalu #PrayForDonggala #PrayForSulteng #PrayForSulawesi pic.twitter.com/fyVt8VCqcu