 СБУ расследует дело о провокации подкупа в производстве по взяточничеству полтавского перевозчика Лупаенко. ФОТО

Следственный отдел управления СБУ в Полтавской области расследует дело провокации подкупа начальника патрульной полиции Полтавы Виталия Мельничука. В подкупе подозревают местного перевозчика Юрия Лупаенко. Об этом "Полтавщине" стало известно из реестра судебных решений и официального сайта суда, передает Цензор.НЕТ.

Напомним, Юрий Лупаенко - председатель ОО "Ассоциация перевозчиков Полтавщины", владелец ООО "Люкс-Полтава 2009", которая занимается пассажирскими перевозками в Полтаве. 31 января 2018 г. его задержали во время передачи 20 тыс. грн взятки. По версии следствия, предприниматель пытался подкупить руководителя патрульной полиции Полтавской области Виталия Мельничука, чтобы перевозчиков не привлекали к ответственности за нарушения на дороге. В общем Юрий Лупаенко предлагал 120 тыс. грн в год за то, что патрульные вообще не будут фиксировать нарушения на его автобусах.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч.3 ст.369 УК (Предоставление неправомерной выгоды за несовершение должностным лицом, занимающим ответственное положение, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения). Позже ее переквалифицировали на более "легкую" - по ч.1 ст.369-2 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды лицу, которое предлагает или обещает (соглашается) за такую ​​выгоду или предоставление такой выгоды третьему лицу повлиять на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства).

Второе нарушение влечет за собой меньшее наказание чем первое. Если сначала Юрию Лупаенку грозило от 4 до 8 лет заключения с конфискацией или без, то сейчас - от 3,4 до 8,5 тыс. грн штрафа или до 2 лет лишения свободы.





Следственные действия в помещении Управления патрульной полиции на ул. Европейская, 164 в Полтаве, 31 января 2018 г.

2 февраля предпринимателя взяли под стражу с правом внесения 141 тыс. грн залога. Средства он внес и вышел из СИЗО. Прокуратура подала апелляцию с требованием увеличить размер залога.

За месяц в полтавскую СБУ поступило заявление о совершении провокационных действий должностными лицами управления патрульной полиции в Полтавской области Департамента патрульной полиции. Заявитель утверждает, что чиновники патрульной полиции Полтавы спровоцировали его дать взятку. Информация о том, кто именно подал это заявление, закрыта. В материалах указано, что она касается именно дела взяточничества Юрия Лупаенко, но речь идет о двух лицах - того, кто подал заявление и того, кто является подозреваемым.

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Информация из Единого государственного реестра судебных решений

Управление СБУ в Полтавской области открыло уголовное производство по ч.2 ст.370 УК (Провокация подкупа должностным лицом правоохранительных органов). Виновнику может грозить от 3 до 7 лет лишения свободы, в том числе со штрафом - от 8,5 тыс. грн до 12,8 тыс. грн.

Сам Юрий Лупаенко отказался объяснять, он или иное лицо обратилось в СБУ. Перевозчик посоветовал обратиться к его адвокату.

20 сентября следователь СБУ получил от судьи Октябрьского суда Людмилы Савченко разрешение на временный доступ и изъятие у прокуратуры копий материалов уголовного производства по подозрению взяточничества Юрия Лупаенко. Никаких подозрений и обвинений СБУ еще не выдвигало.