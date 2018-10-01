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 Стрельба в Киеве, в результате которой был ранен полицейский: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция. ФОТО

Начальник Главного управления Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко рассказал подробности стрельбы, в результате которой был ранен полицейский.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в г.Киеве.

По словам Крищенко, патрульные получили вызов о том, что неизвестные лица ворвались в частный дом с целью ограбления. Нападавшие забрали некоторые ценные вещи и пытались убежать.

"При попытке задержания они открыли огонь по стражам порядка и применили гранату. Полицейские в ответ также применили табельное огнестрельное оружие, однако злоумышленникам удалось скрыться. Кроме того, при осмотре территории вблизи совершения преступления на пути их отхода правоохранители обнаружили мертвого мужчину с огнестрельными ранениями. Вероятно, убитый причастен к нападению на частный дом. Впоследствии мы будем понимать, из какого именно оружия он застрелен", - рассказал он.

Стрельба в Киеве, в результате которой был ранен полицейский: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция 01

Руководитель столичных полицейских отметил, что в сейчас действует специальный оперативный план для розыска и задержания злоумышленников. По тревоге поднят личный состав Печерского управления полиции, задействованы спецназовцы, эксперты-криминалисты и ориентированы наряды во всех районах столицы.

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Пострадавшему полицейскому врачи оказывают необходимую помощь.

Стрельба в Киеве, в результате которой был ранен полицейский: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция 02

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Источник: https://censor.net.ua/p3088852
 
 
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Опять крищенко....Бандюков ловить,это не АТОшников на колени ставить!
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Как там в инфе ниже: "человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульных... при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал."(с) Ну а потом начал стрелять. И- ушел. А теперь- труп, с огнестрельными. Как хотите, но ребята серьезные, бо есть у меня такая чуйка- этого подранка свои и добили.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСтрельба в Киеве, в результате которой был ранен полицейский: неизвестные пытались ограбить частный дом, обнаружено тело убитого мужчины, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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