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 Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве. ФОТОрепортаж

Участники российской инициативы "Стратегия-30" 30 сентября провели традиционную ежемесячную акцию "День политзека" в поддержку политзаключенных.

Как рассказала Крым.Реалии участница пикетов Вера Лаврешина, протесты прошли спокойно, пишет Цензор.НЕТ.

"Наверное, население Москвы привыкло, что все время кто-то пикетирует: из-за отмены пенсий и за свободу Сенцова и Балуха! В Москве и Питере, в Париже, Берлине и Чикаго, Варшаве и Киеве - люди требуют освободить украинских политзаключенных и всех заложников Путина", - отметила она.

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В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.

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Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 02

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Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 03
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 04
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 05
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 06
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 07
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 08
Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 09

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Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве 10
Фото: facebook.com/olgizza.vishnevetskaya

Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.

24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.

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Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. 14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.

18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.

Источник: https://censor.net.ua/p3088848
 
 
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І стоять на тій москві одна чи дві жінки до яких нікому там нема справи. Нема людей на росії та і назва її - смердюча московія.
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Украину поддерживают только психически больные люди? Хотя, все верно Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве - Цензор.НЕТ 3541
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Цензор.НЕТФотоОбществоОсвобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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