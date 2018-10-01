 Освобождения Сенцова, Балуха и других узников Кремля требовали на акции в Москве. ФОТОрепортаж

Как рассказала Крым.Реалии участница пикетов Вера Лаврешина, протесты прошли спокойно, пишет Цензор.НЕТ.
"Наверное, население Москвы привыкло, что все время кто-то пикетирует: из-за отмены пенсий и за свободу Сенцова и Балуха! В Москве и Питере, в Париже, Берлине и Чикаго, Варшаве и Киеве - люди требуют освободить украинских политзаключенных и всех заложников Путина", - отметила она.
В рамках акции "Стратегия-30" российские оппозиционные активисты ежемесячно 30 числа проводят "День политзека". Они выходят на мирные пикеты и акции с требованиями освобождения политзаключенных, прекращения российской агрессии в отношении Украины, деоккупации Крыма.
Фото: facebook.com/olgizza.vishnevetskaya
Напомним, 16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
18 сентября Верховная Рада обратилась к Норвежскому Нобелевскому комитету, предложив кандидатуру удерживаемого в России украинского режиссера, политзаключенного Олега Сенцова на получение Нобелевской премии мира. За соответствующее постановление №9040 проголосовали 245 народных депутатов.
24 сентября сестра Олега Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат потерял надежду.
Владимир Балух продолжает бессрочную голодовку, которую он объявил 19 марта 2018 года. 14 сентября заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз сообщил, что Балуха в симферопольском СИЗО сильно избили, после чего у него болит голова и печень. В пенитенциарном учреждении избиение отрицали.
18 сентября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Балух просит привести к нему нотариуса и хочет написать заявление на случай смерти.