 Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как пишет пресс-служба полиции Киева в Facebook, при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал. Двое правоохранителей бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.





Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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