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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16545) Нацполиция (8232) стрельба (2336)

 Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж

Около десяти часов вечера 30 сентября на улице Лаврской в ​​Печерском районе столицы человек в темной одежде перебегал дорогу в неустановленном месте перед автомобилем патрульных.

Как пишет пресс-служба полиции Киева в Facebook, при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал. Двое правоохранителей бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил, сообщает Цензор.НЕТ.

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"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 01
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 02

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Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 03
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 04
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ 05

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Источник: https://censor.net.ua/p3088846
 
   
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Неизвестные нападают на российских оккупационных солдат в Дальневосточной республике (ДВР), которую русские переименовали в Приморье, и отрезают им головы.

Очередной труп русского оккупанта нашли накануне. Отрезанная голова лежала рядом.

Труп обнаружили недалеко от воинской части в Пограничном районе. У трупа отрезана голова, передает UssurMedia.

Как рассказали очевидцы, труп солдата и отрезанную голову обнаружили лежащими рядом в селе Сергеевка (здесь базируется отдельная мотострелковая бригада).

Убитому на вид примерно 20 лет.

В прошлом году также нашли обезглавленное тело 45-летнего майора. Командование части на звонки не отвечает.

Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
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Під час бойових дій у населення завжди з'являється велика кількість зброї. Невідомо навіщо та зброя тому стрільцю, але зухвала стрілянина у поліцейського є поганою ознакою.
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Цензор забыл написать план "Перехват". Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 832 Или стыдно, ибо собаковские ещё ни разу никого не "перехватили"? Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 9732 Разве что свои же приусы. Пополам. Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 8665
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Украину уменьшат до размеров Киевской области


Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, это сейчас понимают многие украинские политики - «от
бывших президентов, до нынешних министров, депутатов и так далее». «Я не
видел ни одного человека, который со мной бы не согласился в этом
утверждении», - констатировал он.
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Только в этой стране такой чёрт не просто на свободе, в на ТВ.....
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у вас страна пополняется новыми территориями? Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 1682
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"у вас" 🤗 як вам ще деякі не лайкнули за сепарську пропаганду?
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что бы вам знать, куда бежать карта
Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 1054
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Тобто пропагуєте російське телебачення. Це піде на РФ.
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Ну а тебе бежать только в одном направлении- Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 4856
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У НАС, мокша, страна борется за свою независимость и отбивается от вас, дикарей, сzаными тряпками.)) А территории мы свои вернем. И да, пополним еще. Кубанью, к примеру. Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ - Цензор.НЕТ 3244

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Давай посилання на своє твердження.
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до размеров кндр с таким же количеством населения, такими же "свободными" сми, ввп ... и тд
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Лаврская улица . Значит точно надо искать какого-нибудь русского "монаха-ихтамнета" в погонах с автоматом. Не зря все эти гиркины, ромашки и безлеры в Лавре ошивались до войны
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2018 год. Неизвестный стрелял в полицейского - введен специальный оперативный план.
2014 год. Полицейские стреляли в народ - не введено ничего, не наказан никто.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНеизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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