 Неизвестный стрелял в полицейского в Киеве, введен специальный оперативный план, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как пишет пресс-служба полиции Киева в Facebook, при этом мужчина странно вел себя и периодически приседал. Двое правоохранителей бросились за ним, а в ответ неизвестный несколько раз выстрелил, сообщает Цензор.НЕТ.
"В результате патрульный получил два ранения, его доставили в больницу. Стрелок убежал. Для его розыска в Киеве введен специальный оперативный план. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, спецназовцы и кинологи", - сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.
Следователи начали уголовное производство по ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
Очередной труп русского оккупанта нашли накануне. Отрезанная голова лежала рядом.
Труп обнаружили недалеко от воинской части в Пограничном районе. У трупа отрезана голова, передает UssurMedia.
Как рассказали очевидцы, труп солдата и отрезанную голову обнаружили лежащими рядом в селе Сергеевка (здесь базируется отдельная мотострелковая бригада).
Убитому на вид примерно 20 лет.
В прошлом году также нашли обезглавленное тело 45-летнего майора. Командование части на звонки не отвечает.
Отдел мониторинга
Кавказ-Центр
Об этом заявил украинский журналист Дмитрий Гордон в эфире телеканала «112 Украина».
По его словам, это сейчас понимают многие украинские политики - «от
бывших президентов, до нынешних министров, депутатов и так далее». «Я не
видел ни одного человека, который со мной бы не согласился в этом
утверждении», - констатировал он.
2014 год. Полицейские стреляли в народ - не введено ничего, не наказан никто.