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 Один погибший и четверо пострадавших: в Николаеве столкнулись Daewoo и ВАЗ. ФОТО

Вечером 29 сентября в микрорайоне Широкая Балка в Николаеве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковушек — Daewoo Lanos и ВАЗ 2104.

Один пассажир Daewoo Lanos скончался на месте происшествия, водителей и еще двух пассажиров доставили в больницу с телесными повреждениями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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"Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщают в полиции.

Один погибший и четверо пострадавших: в Николаеве столкнулись Daewoo и ВАЗ 01
Один погибший и четверо пострадавших: в Николаеве столкнулись Daewoo и ВАЗ 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3088845
 
 
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мабуть ще паски беспеки були без діла...??(
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Судячи по відмітинах на склі дійсно можна зробити такий висновок.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияОдин погибший и четверо пострадавших: в Николаеве столкнулись Daewoo и ВАЗ. ФОТО
 
 
 
 
 
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