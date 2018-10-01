 Один погибший и четверо пострадавших: в Николаеве столкнулись Daewoo и ВАЗ. ФОТО

Один пассажир Daewoo Lanos скончался на месте происшествия, водителей и еще двух пассажиров доставили в больницу с телесными повреждениями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Николаевской области.

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"Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч. 2 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами", что наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - сообщают в полиции.





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