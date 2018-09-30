 Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области, обеспечивать правопорядок, поддерживать общественную безопасность и защищать права людей на территории проведения Операции Объединенных сил будут более 70 сотрудников полиции.

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