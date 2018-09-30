 Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ. ФОТОрепортаж

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области, обеспечивать правопорядок, поддерживать общественную безопасность и защищать права людей на территории проведения Операции Объединенных сил будут более 70 сотрудников полиции.
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Вот напиши ты, что на фото 24 бойца, а по факту в новости 70, я бы тебе и слова не возразил, но ты мелкий тройной кондом решил прискибаться к особям женского пола. Уепан ты Саша Саша Саша
Да не сердитесь Вы, была б у меня такая возможность я б и свою на недельку "повоевать" отправил, есть возможность надо выгребать, не только ж депутатам всё. Это ж не контракт с ВСУ что минимум год на передке в окопах.
Так, на вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський
Як повідомляється, деталі події наразі з'ясовуються. Нападник на поліцейського зник. Поліцейського з пораненнями в ногу і плече доставили в лікарню. Для розшуку нападника в столиці введено план-перехоплення.
За словами патрульних, чоловік у темному одязі перебігав дорогу в невстановленому місці, перед їх автомобілем, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив.
"Вже знайдені дві гільзи. На місці події працює слідчо-оперативна група, спецназівці і кінологи", - йдеться в повідомленні.https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-proizoshla-strelba-1538338906.html
Так кто на кого нападал ?
-" Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив"
-" Нападник на поліцейського зник"
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