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 Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ. ФОТОрепортаж

Сводный отряд полицейских с Полтавщины отправился на восток Украины. Провести бойцов пришли руководители полиции области, родные, друзья и коллеги.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Отдел коммуникации полиции Полтавской области, обеспечивать правопорядок, поддерживать общественную безопасность и защищать права людей на территории проведения Операции Объединенных сил будут более 70 сотрудников полиции.

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Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 01
Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 02
Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 03
Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 04

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Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 05
Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 06
Более 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ 07

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Источник: https://censor.net.ua/p3088844
 
   
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Ці поліцейські вже не молоді хлопці, але ще працездатного віку. Хай Всевишній допомагає чесно їм працювати.
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Ясен пень что не молоди, Вы что думаете что молодежь которая по году проработала отправят на пару недель в командировку за корочкой УБД. Желающих масса, но лимит, поэтому и едут самые "заслуженные" бывалые менты, кто по выше в чине, даже жену взял..
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САШАТРИ%УЙ, а не пойти бы тебе на %уй? Рифма?

Вот напиши ты, что на фото 24 бойца, а по факту в новости 70, я бы тебе и слова не возразил, но ты мелкий тройной кондом решил прискибаться к особям женского пола. Уепан ты Саша Саша Саша
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Как раз об этом писал.
Да не сердитесь Вы, была б у меня такая возможность я б и свою на недельку "повоевать" отправил, есть возможность надо выгребать, не только ж депутатам всё. Это ж не контракт с ВСУ что минимум год на передке в окопах.
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Москалик, ты совсем тупой? Я тебя прЯмым текстом на%уй послал!!!!
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Ну нажрался-ложись спать, завтра проспишся, почитаешь что писал, репу чесать будешь. Понад 70 полтавських поліцейських забезпечуватимуть правопорядок на території ООС, - НПУ - Цензор.НЕТ 750
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Питання-що вони там робитимуть?Яка їх задача?На блокпостах нацики,по генделиках-СБУ,ВСП,прокурорські.Територія ООС нашпигована тиловими частинами.А як будуть боротися зі злочинністю без цих професіоналів на полтавщині?Мало їм ментовських пільг,не нажеруться.
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Остальные 52 с 70, даже на церемонию не сочли нужным приходить, т.е. "отслужат" чисто по документам, при этом получив реального УБД.
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Сьогодні ввечері, 30 вересня, у Печерському районі Києва сталася стрілянина. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва в Facebook.
Так, на вулиці Лаврській неподалік від монументальної скульптури "Батьківщина-мати" в Києві був поранений поліцейський
Як повідомляється, деталі події наразі з'ясовуються. Нападник на поліцейського зник. Поліцейського з пораненнями в ногу і плече доставили в лікарню. Для розшуку нападника в столиці введено план-перехоплення.
За словами патрульних, чоловік у темному одязі перебігав дорогу в невстановленому місці, перед їх автомобілем, при цьому дивно поводився і періодично присідав. Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив.
"Вже знайдені дві гільзи. На місці події працює слідчо-оперативна група, спецназівці і кінологи", - йдеться в повідомленні.https://www.rbc.ua/ukr/news/kieve-proizoshla-strelba-1538338906.html
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Какговорил один депутат "как то текст по дибильному написан".
Так кто на кого нападал ?
-" Двоє поліцейських кинулися за ним, а у відповідь невідомий кілька разів вистрілив"
-" Нападник на поліцейського зник"

?
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Це вам до автора статті, а я лише показав сьогоднішню подію. Поліцейське життя медом не намазано і в ООС відправляють мінімум на чотири місяці, а ще вбивають там...
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Доброй ночи Али, не обращайте внимания - это неадекватный перс.
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Наша служба і опасна...Будуть ті менти в кабаках водку жерти і курвів дерти.Щоб потрапити в таке відрядження,вони начальників в сраки цілують.І це ж не тільки ментовська фішка-те ж в СБУ,прокуратурі,НГУ,купі мутних "рот при воєнкоматах",батальонах.А солдат на передовій у відпустку піти не може-замінити ніким-недобір.
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чушка, а что есть рф, рваная фуфайка что ли, или агонизирующая обосцанная раззявская фпиедерация ? Понад 70 полтавських поліцейських забезпечуватимуть правопорядок на території ООС, - НПУ - Цензор.НЕТ 888
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поліцай у окопі на передовій? - навіть наркомани у своїх глюках мабуть не зможуть такого уявити. поліцай падлючина за визначенням
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 70 полтавских полицейских будут обеспечивать правопорядок на территории ООС, - НПУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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