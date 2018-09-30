 Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в пункт пропуска "Угринов" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes иностранной регистрации. Во время осмотра у правоохранителей Львовского отряда "возникли подозрения относительно перемещения скрытых товаров". Они приняли решение провести углубленную проверку транспортного средства.

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"Профессиональная интуиция не подвела. В багажном отделении, а именно - в задних дверях микроавтобуса, были спрятаны мясные консервы общим весом почти 630 килограммов. Транспортным средством управлял гражданин Украины 1992 года рождения. Обнаруженный товар стоимостью более 25 тысяч гривен и Mercedes изъяты работниками фискальной службы в установленном порядке для осуществления дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении.





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