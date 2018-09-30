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Все про:Госпогранслужба (2990) контрабанда (1585) Польша (4510)

 Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ. ФОТО

В прошлые сутки на украинском-польской границе пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы обнаружили в автомобиле партию скрытых консервов.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в пункт пропуска "Угринов" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes иностранной регистрации. Во время осмотра у правоохранителей Львовского отряда "возникли подозрения относительно перемещения скрытых товаров". Они приняли решение провести углубленную проверку транспортного средства.

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"Профессиональная интуиция не подвела. В багажном отделении, а именно - в задних дверях микроавтобуса, были спрятаны мясные консервы общим весом почти 630 килограммов. Транспортным средством управлял гражданин Украины 1992 года рождения. Обнаруженный товар стоимостью более 25 тысяч гривен и Mercedes изъяты работниками фискальной службы в установленном порядке для осуществления дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении.

Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ 01
Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/p3088837
 
 
 Топ комментарии
 
лучше напишите про то, как не пускают через границу дешёвую польскую курятину..бо бедный косюк никак не нажрётся..даже с дотациями..
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Охренеть можно. Зачем ему столько мяса?😳😄
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В Польщі гірші грунти. В Польщі у роботяги 20-30 тисяч зарплатня. В Польщі дорога земля під сільгоспвикористання. А "окорочки" 20 грн кіло. М'ясо вирізка 60 грн/кг. Молоко 11 грн/літр і набагато смачніше. Борошно сьогодні у супермаркеті Lidl 0,54 злотого за кілограм. Це 4 грн кілограм.
І от перекрити кордони, витягати з людей соки дикими цінами - це добре. Це "працює на Україну". А як хтось щось везе - це " барига" і "перекупник"! Було б таких бариг 20 тисяч - і косюки не дерли б шкури з людей, а п'ятикопійчані цьому не раділи б. І ціни були б не монопольно-грабіжницькі, а ринкові!
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Звичайний шпекулянт. Віз для перепродажу.
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Невже українські м'ясні консерви такі популярні на Заході? Так то мабудь є добре. 😄
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в пункт пропуска "Угринов" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes иностранной регистрацииИсточник: https://censor.net.ua/p3088837

Усьо пісатєль.
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А, звиняйте, це я пропустив. М'ясо було польське. А то я вже зрадів що українські консерви такі популярні☹️
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Этот вариант однозначно отпадает, т.к. там дешевле. Тут скорее начинка "консерв" не совсем обычная.
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лучше напишите про то, как не пускают через границу дешёвую польскую курятину..бо бедный косюк никак не нажрётся..даже с дотациями..
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Ну и зачем погранцов на западной границе,что бы пару кило продуктов отобрать у человека,а на востоке границы как проходной двор
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думаю хорошо бы ктото купил и покушал нормальное мясо - не наше гавно кансервированое
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Де ти вичитав шо він звідти? Перекупщик-спекулянт.
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В Польщі гірші грунти. В Польщі у роботяги 20-30 тисяч зарплатня. В Польщі дорога земля під сільгоспвикористання. А "окорочки" 20 грн кіло. М'ясо вирізка 60 грн/кг. Молоко 11 грн/літр і набагато смачніше. Борошно сьогодні у супермаркеті Lidl 0,54 злотого за кілограм. Це 4 грн кілограм.
І от перекрити кордони, витягати з людей соки дикими цінами - це добре. Це "працює на Україну". А як хтось щось везе - це " барига" і "перекупник"! Було б таких бариг 20 тисяч - і косюки не дерли б шкури з людей, а п'ятикопійчані цьому не раділи б. І ціни були б не монопольно-грабіжницькі, а ринкові!
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Соромно за таких.Вже 100 раз казав. Польща мало відрізняється від України, але так швидко іде вперед, що КОЖЕН ЗГАЯНИЙ ДЕНЬ потім потребуватиме місяця!
Ще пару років і Польша зрівняється з Чехією. А пройде досить небагато часу - впритул наблизиться до Германії. Все, що зараз потрібно Польщі - це розвиток високотехнологічних виробництв.
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Россия в течение января-июля 2018 года импортировала во Львовскую область товаров на 135 млн долларов, что почти в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2017 года.
Об этом передает Новое время со ссылкой на Главное управление статистики во Львовской области.
При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на 24,1 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 111,3 млн долларов.
В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг 1,4 млрд долларов, а импорт - на 129,6%, до 1,5 млрд долларов.
Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму 479,4 млн долларов. Область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши
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Запитуй у львівських бізнесменів чому вони везуть товари з кацапщини.
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в нам де тільки немає нерозмитнених товарів з Польщі, вони вже і на схід продвигаються
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и я этому рад - там вкусные мясные консервы и дешевые
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так це ж волонтер был и консервы вез в оос, а над ним так жестоко надругались, вот и будь теперь патрыотом
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"Професійна інтуїція", та з таким багажом, тільки сліпий не замітить, що авто присіло, а в салоні пусто, а коли двері відчиняли, то за ручку в трьох тягнули.
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...беларусы ездят в Польшу харчами закупаться... -- они у них хорошие, но дороже, чем в Бундесе...
А вообще -- странная страна... -- всё у них парашное, даже немецкое пиво! ...жить можно, но не долго...*)
Я грю: А как это -- Площадь Ленина и Проспект Независимости рядом?
-- Это наша История!
...и хрен оспоришь...
По-беларуски никто не говорит. ...а 30 лет тому назад, говорили -- сам слышал!
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Треба було їм порадити відродити, як епізод історії для повноти картини, назву "Гітлерштрассе", що була під час WWII.
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Служив з білорусами. Ніхто навіть не намагався розмовляти па-бєларуску, ніби соромилися. На відміну від нас, українців, що розмовляли між собою лише українською. (місце служби: Віцебщина, Бєларусь). Білоруси казали, що в той час в селах/вьосках в школах не викладалося по-білоруськи, принаймні, лише частина предметів білоруською, припускаю, що література, мова, можливо історія. Alas.

Можливо Ви бували в инших місцях.
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Ну вот уже продукты везут сюда перепродавать, это говорит о том что цены в Украине намного выше стали, дожились.
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До чого тут ціни? Ви ж можете в епоху І-нет просто надати лінки. Для порівняння.
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то він не на продаж - то задля власного вживання....
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и правильно - наши невозможно есть
гавно в основном редкое Майже 630 кілограмів м'ясних консервів українець віз через кордон, сховавши в дверцятах Mercedes, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 1730
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Влада злодіїв і мародерів сама штовхає людей на злочин
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПочти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ. ФОТО
 
 
 
 
 
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