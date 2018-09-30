 Почти 630 килограммов мясных консервов украинец вез через границу, спрятав в двери Mercedes, - ГПСУ. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, в пункт пропуска "Угринов" из Польши прибыл микроавтобус Mercedes иностранной регистрации. Во время осмотра у правоохранителей Львовского отряда "возникли подозрения относительно перемещения скрытых товаров". Они приняли решение провести углубленную проверку транспортного средства.
"Профессиональная интуиция не подвела. В багажном отделении, а именно - в задних дверях микроавтобуса, были спрятаны мясные консервы общим весом почти 630 килограммов. Транспортным средством управлял гражданин Украины 1992 года рождения. Обнаруженный товар стоимостью более 25 тысяч гривен и Mercedes изъяты работниками фискальной службы в установленном порядке для осуществления дальнейших правовых действий", - говорится в сообщении.
Усьо пісатєль.
І от перекрити кордони, витягати з людей соки дикими цінами - це добре. Це "працює на Україну". А як хтось щось везе - це " барига" і "перекупник"! Було б таких бариг 20 тисяч - і косюки не дерли б шкури з людей, а п'ятикопійчані цьому не раділи б. І ціни були б не монопольно-грабіжницькі, а ринкові!
Ще пару років і Польша зрівняється з Чехією. А пройде досить небагато часу - впритул наблизиться до Германії. Все, що зараз потрібно Польщі - це розвиток високотехнологічних виробництв.
Об этом передает Новое время со ссылкой на Главное управление статистики во Львовской области.
При этом львовские производители за этот период продали в Россию товаров только на 24,1 млн долларов. Отрицательное сальдо торговли составило 111,3 млн долларов.
В январе-июле экспорт товаров из Львовской области в целом вырос на 126%, и достиг 1,4 млрд долларов, а импорт - на 129,6%, до 1,5 млрд долларов.
Львовская область имеет отрицательное сальдо торговли на сумму 479,4 млн долларов. Область торгует со 76 странами мира. Россия занимает третье место в торговом рейтинге Львова после Германии и Польши
А вообще -- странная страна... -- всё у них парашное, даже немецкое пиво! ...жить можно, но не долго...*)
Я грю: А как это -- Площадь Ленина и Проспект Независимости рядом?
-- Это наша История!
...и хрен оспоришь...
По-беларуски никто не говорит. ...а 30 лет тому назад, говорили -- сам слышал!
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Служив з білорусами. Ніхто навіть не намагався розмовляти па-бєларуску, ніби соромилися. На відміну від нас, українців, що розмовляли між собою лише українською. (місце служби: Віцебщина, Бєларусь). Білоруси казали, що в той час в селах/вьосках в школах не викладалося по-білоруськи, принаймні, лише частина предметів білоруською, припускаю, що література, мова, можливо історія. Alas.
Можливо Ви бували в инших місцях.
гавно в основном редкое