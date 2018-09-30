 За четыре года "суды" вынесли 367 решений против участников мирных собраний в оккупированном Крыму, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымской правозащитной группы".
По информации правозащитников, 12 человек привлекли к уголовной отвественности и 353 - к административной.
"Крымские "судьи" утвердили 367 постановлений о привлечении к админответственности, из которых 334 постановления о штрафах на общую сумму 3942500 руб. К участникам мирных собраний применялись также административные аресты (зафиксировано минимум 22 таких постановления) и общественные работы (11постановлений)", - говорится в сообщении.
крайностей, но вынужден сказать) не будет признан цивилизованным миром. Дело не
в любви к Украине, а чистый прагматизм - в КАЖДОЙ стране есть свои болевые
точки: Великобритания - Шотландия, Испания - Каталония, Турция - Курдистан,
Франция - Корсика, Китай - Тайвань с Тибетом, Канада - Квебек и т.д. даже у США
- штата Техас с юридическими вопросами.
de facto - Крым будет - Не тут и не здесь. Токсический актив - много
всего … ни одна серьезная страховая фирма не будет работать, а без страховки
нельзя оформить НИЧЕГО. Самолеты не
летают, поезда не ходят, туристы не едут, бизнес не работает. Пострадают сами
жители Крыма (Гоблины не в счет). Ни в какую страну (из не существующей
территории) выехать не могут, могут поехать только в Кацапию - но совет - не
говорить, что из Крыма - побьют
По данным ЦСУ России, средняя длина члена у российских мужчин
составляет 14,5 см, а средняя глубина влагалища у российских женщин -
16,5 см. В результате за прошлый год общий недо*б по стране составил
276 км.
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Генеральна Прокуратура здійснює службове розслідування з метою визначити винних у видачі ФСБ інгушського добровольця Тимура Тумгоєва.
На час розслідування заступник генпрокурора Єнін, який підписав наказ на екстрадицію, нібито відсторонений від виконання обов'язків.
Тобто, Генерадьна Прокуратура вже зрозуміла, що вийшла помилочка.
В результаті цієї помилочки інгушський доброволець буде закатований до смерті. За нашими даними йому вже відбили нирку й катування тривають.
Жодних сумнівів у тому, що ніхто з винуватців цієї помилочки не буде покараний, та їх ніхто й не збирається карати.
Натомість, Генеральна Прокуратура має намір жорстоко покарати патріотів, які висловили протест проти видачі Тимура ефесбешникам.
Активістів виловлюють й пред'являють їм звинувачення.
Розбите вікно прокуратури здається Генеральному прокурору більшим злочином, ніж його власна допомога у вбивстві людини.
Таке кричуще порушення справедливості (юстиція в перекладі - справедливість) органом, який має справедливість захищати (спочатку справедливість, лише потім законність) викличе обурення суспільства.
У нас, українців, багато недоліків, але обурюватися ми потроху навчилися.