 За четыре года "суды" вынесли 367 решений против участников мирных собраний в оккупированном Крыму, - правозащитники. ИНФОГРАФИКА

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт "Крымской правозащитной группы".

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По информации правозащитников, 12 человек привлекли к уголовной отвественности и 353 - к административной.

"Крымские "судьи" утвердили 367 постановлений о привлечении к админответственности, из которых 334 постановления о штрафах на общую сумму 3942500 руб. К участникам мирных собраний применялись также административные аресты (зафиксировано минимум 22 таких постановления) и общественные работы (11постановлений)", - говорится в сообщении.

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