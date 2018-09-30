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 Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В центре Парижа состоялась акция #FreeSushchenko, участники которой требовали освободить незаконно осужденного в РФ журналиста Романа Сущенко и других украинцев - пленников Кремля.

Активисты провели демонстрацию на площади Трокадеро, после чего переместились на Марсово поле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Требуем свободы Роману Сущенко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александур Кольченко, Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху и всем другим пленникам Кремля", - отмечали участники акции.

Смотрите: Два года назад в России задержали украинского журналиста Сущенко. ВИДЕО

Они напомнили, что сегодня исполняется ровно два года, как украинский журналист Роман Сущенко был незаконно арестован во время частной поездки в Москву.

Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа 01

"Роман Сущенко является дипломированным журналистом, до ареста он работал 6 лет в Париже, с официальной аккредитацией министерства иностранных дел, а в агентстве Укринформ - с 2002 года", - отметили организаторы акции.

Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа 02

Также смотрите: "Прости, дорогой, что так долго нам не удается вытащить тебя", - Геращенко обратилась к Сущенко. ВИДЕО

Участники акции держали плакаты с требованием освободить Романа Сущенко и других политических заключенных Кремля, скандировали "Свободу Сущенко".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.

Источник: https://censor.net.ua/p3088827
 
   
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До задницы. Рашка такое по телеку не покажет.
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Не так. Мудро сказав один чолов'яга (десь сьогодні трапилося): ...тут Скрипалів намагалися вбити на очах усього світу і нічого, а ви хочете щоб вони (світ) переймалися смертю Сенцова у в'язниці...
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О "гениях разведки" того времени:
прототипом Штирлица считается гестаповец Вилли Леман, гауптштурмфюрер СС, 13 лет работавший на СССР.
Знаете, как он провалился?
Совок репрессировал его связных. Новому связному, коммунисту, дали его расписки о получении денег, с ними и поймали 😂😂😂
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Халтурно как-то. За руки не держались, журавликов не запускали. Ещё и понаедались, наверное, перед акцией. Не сработает.
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Хорошо, конечно. Хотелось бы знать, что это за активисты. Где, к примеру, они взяли флаги и не проплачены ли они, допустим, посольством. Можно же было написать, что это укр. диаспора, или неравнодушные парижане. А так возникают определённые сомнения.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомАкция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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