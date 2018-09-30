 Акция в поддержку Сущенко и других украинских политзаключенных в РФ прошла в центре Парижа. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Активисты провели демонстрацию на площади Трокадеро, после чего переместились на Марсово поле, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Требуем свободы Роману Сущенко, Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александур Кольченко, Павлу Грибу, Николаю Карпюку, Станиславу Клыху и всем другим пленникам Кремля", - отмечали участники акции.

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Они напомнили, что сегодня исполняется ровно два года, как украинский журналист Роман Сущенко был незаконно арестован во время частной поездки в Москву.

"Роман Сущенко является дипломированным журналистом, до ареста он работал 6 лет в Париже, с официальной аккредитацией министерства иностранных дел, а в агентстве Укринформ - с 2002 года", - отметили организаторы акции.

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Участники акции держали плакаты с требованием освободить Романа Сущенко и других политических заключенных Кремля, скандировали "Свободу Сущенко".

Напомним, ФСБ России 30 сентября 2016 года в Москве задержала корреспондента украинского агентства "Укринформ" во Франции Романа Сущенко, который приехал в Россию по частным делам. Его назвали "сотрудником украинской разведки", который якобы "целенаправленно собирал сведения о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии Российской Федерации, являющиеся государственной тайной". Сущенко предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы. Подсудимый находится под стражей. Сущенко свою вину не признал в полном объеме.

4 июня 2018 года Мосгорсуд приговорил украинского журналиста к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж (ст. 276 УК РФ). 12 сентября Верховный суд России признал приговор законным.