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Все про:Киев (16542) Билецкий (75) Национальный корпус (112)

 Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус. ФОТО

Партия "Национальный корпус" заявила о нападении на общественную приемную народного депутата Андрея Билецкого на Оболони в Киеве.

Об этом говорится на странице партии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус 01

"Сегодня ночью неизвестные совершили нападение на офис общественной приемной народного депутата Украины Андрея Билецкого, который находится в Оболонском районе Киева. Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно", - говорится в сообщении.

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Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус 02
Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус 03

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Кроме этого, недалеко от места происшествия была найдена пиротехника, которую, вероятно, пытались использовать для поджога помещения, отметили в НК.

Источник: https://censor.net.ua/p3088820
 
 
 Топ комментарии
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Кто то недолюбливает Билецкого. Того и гляди на спину ему в маршрутке плюнет.
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Я недолюбливаю. Ну и что? Плюнуть я могу только на Петю. Даже на Йулю не буду. Только об одном ее прошу, чтобы на пенсию ушла.
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Будет. Не только руками, но и зубами. Иначе зачем она уже в который раз в президенты идет?
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пам'ятаю її безкінечні вояжі в моцкву.
те саме буде робити і зараз
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А что плохого, что Премьер министр ездил в Москву ? И петя ездил и Лолитой стал и ничего, и стал диаконом РПЦ МП.
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ви ще запитайте що поганого в тому, що тоді москві здавались наші держ. інтереси
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коли вона хіхікала з хйулом над Саакашвілі в період збройної агресії росії проти Грузії
можливо їй і зараз так само смішно
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Пожалуста не про хихиканье, а про сдачу национальных интересов. Желательно факты., а не набор слов. Что касается Грузии 2008, там все тоже не так однозначно
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Я привожу конкретный пример предательства гибридного президента. Это прямой отказ от Будапештского Меморандума. Последний пример, выступление в ООН. О БМ вспомнили и Польша и Норвегия, только не Украина. Твой пример по бабе Юле.
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єрунда, меморандум ніхто би і не виконував.
армія відбудовується це напевно теж державна зрада.
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Это только мнение . А факт остается фактом. Что касается армии, то ее "цена" нам пока не известна. Ибо в бою с армией, а не пусть и организованным вооруженным сбродом типа ДНР и ЛНР мы еще не видели. Я тебе пишу про факты, а ты мне про домыслы. Теперь второй факт. Уже грабежа бюджета Украины. Это "продажа" Кузни на Рыбальском. Просто, без уплаты налогов.
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ви вже дійшли до того, що відкрито принижуєте нашу армію, ціна, бачте вам невідома..
а те що юлька зрадниця вам ніяк не видно..
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Я не спрашиваю о твоих оценочных суждениях. Я спрашиваю о фактакх. Я их пишу. Конкретно. Я оцениваю с точки зрения результата. Когда Верховный главнокомандующий говорит, что Донбасс "освободят" западные саекции, мифические миротворцы, или еще кто то кроме ВСУ, то это говорит о том, что национальная Армия на это не способна. Поэтому, до снгодняшнего дня в боестолкновениях с регулярной армией кацапов мы проигрывали. Это Иловайск и Дебальцево. Это факты.
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маю всі підстави підозрювати в зраді осіб, що перебувають або перебували в хороших стосунках з путіним, це по перше.
щоб створити сильну армію з нуля потрібні колосальні кошти і час, це по друге
і по третє, ви мене достатньо втомлювали своїми оціночними судженнями стосовно моїх поглядів, тому за це мовчіть вже..
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Ты можешь только подозревать. И все . Фактов 0. Мне как то лампочки твом взгляды. Я спрашиваю о фактах. Их нет. Емли я что то пишу, то даю себе труд писать именно о фактах, а не то, чтоя думаю. Факты вещь упрямая. А у тебя набор слов и мыслей, фактов как не было так и нет. И труда ты как то не приложила к фактам, а уже устала. Я для того, чтобы что то писать достаточно много читаю и смотрю. И прежде , чем что то озвучить привожу примеры.
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в тебе иеж немає жодного факту.
час цю розмову припиняти.
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Я привел два факта. Первый сознательный отказ от БМ. Второй. продажа Кузни на рыбальском. без уплаты значительной части налогов.
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Так как насчет предательства бабы Юли.....
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Да откуда у соевых могут быть факты. Даже из пальца нечего высосать.........
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Вона ж майже інвалідка. Може нам не треба "рузвельта" в президенти?
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Я не знаю, Может быть и хорошо, что пока баба Юля на пенсию не пошла.
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Она опытный политик. Много знает. Она нужна в Раде, но на первые роли ее пускать нельзя. Чисто мое мнение. Никому не навязываю. Педро только в тюрьму. А если по Юле что-то вскроется, то тоже в тюрьму. По Гриценко, наверное, ничего нет.
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К. сожалению. в Украине нет политика, который бы не совершил того или иного преступления. Но она единственный политик для которого власть дороже денег и жизни. В такое тяжелое время , возможно только такой и нужен Украине.
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Возможно, но результат в Грузии показал, что ему нужно много времени, а у Украины его нет.
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Как раз Михо делает реформы быстро и имеет больше опыта в реформировании страны чем кто-либо другой.
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К, сожалению, реформы уже не нужны. Их время прошло. Нужно разгон всех и вся в управлении. Баба Юля , возможно единственная , кто на это способен.
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То нехай приїжджає у Грузію Вночі невідомі облили фарбою і розбили вікно в приймальні нардепа Білецького в Києві, - "Нацкорпус" - Цензор.НЕТ 4562
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Что касается полковника Грицко. То он говорит вроде и правильные вещи и предлагает правильные подходы. Только не верю я ему. Ну не будет шастак принципиальный политик по ночпам к барыге в АП.
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Он же в АП ездил, а не к нему домой как Сытник вместе с Грановским. И то Сытник на своем месте остался. Якобы нет конфликта интересов.
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Что касается сытого, это вообще полный позор. Я пишу про принципиальность политика., вернее ее отсуствие.
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Правда всегда глаза колет, вот и недовольные появились после критики власти.
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щось я хвилююся за цього нахабу, камери спостереження ще ніхто не відміняв))))
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У депутата зарплати хватить,щоб нову шибку вставити.А якшо не хватить,то нехай у якогось іншого депутата позичить.
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Зачем? Белецкий специалист по застройщикам и только.
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А то ніхто не здогадується, хто ж це міг бути, звичайно нові тітушки, яких тепер називають пітушки за критику Порошенко. Правда завжди коле очі, особливо тих, хто служить темряві.
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Мне трудно судить о национальном корпусе, я с ними ещё не сталкивался. Сам Билецкий мне лично нравится, как политик. Что же касается инцидента, Мы к сожалению, плавно переходим к принципу Там где 2 украинца, там три гетмана.
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Якраз як політик ,Білецький-нікакашка,той же Тягнибок його за пояс заткне.Фігура-поки босс при владі.
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Нужно сказать,что и Тягнибок ,врядли относится к успешным. Судя по его результатам и стратегии.
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Естественно по опыту тягнибык гораздо опытне, Но нам "опытноые" уже как то и не нужны. то, что он сотворил 21 февраля 2014 года поставило на нем крест как на политике.
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Когда то Билецкий подавал большие надежды. Со временем он растворился. Непонятно в чем.
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червоною фарбою...це якісь сепаратюги, комунякі або рашисти
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Маланці. Тіпо співака та червОнєнка. Вони від ненависті до українців аж з трусів вискакують на всіх каналах. Дивно, що той же Білецький на них до суду не подав за розпалювання національної ворожнечі.
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Да не Билецкого а Балицкого надо было. И по харе сепарской еще надавать. Грамотеи. Незачёт.
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найти и закопать по месту абнаружения.
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оооо уже и нац. корпус начинают ДРОЧИТЬ , а дальше и ПРАВЫЙ СЕКТОР !!! я говорю ЭТО не война , а какая то АФЕРА !!!
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Нац. корпус продажная организация, недавно в Николаеве протестовали вместе с пенсоватой и рыгоблоком.
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Билецкий? Помню, Азов хорошо себя проявил! Но видимо подстилкой Авакова быть почетней...ему видней!
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Яйцо, запущенное в профффессора, смотрелось более убедительно. Деятельность Билецкого, как политика, ограничилась выбитым окном - оценили,припугнули.
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А то, что он как политик имеет большое влияние при освобождении патриотов, сидящих в СИЗО, по наклёпу сепаров, ничё?
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Красная краска, это как визитка леваков-"антифашистов". По любому с утра уже в ФБ хвастаются своим "подвигом".
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус. ФОТО
 
 
 
 
 
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