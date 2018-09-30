 Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус. ФОТО

Об этом говорится на странице партии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня ночью неизвестные совершили нападение на офис общественной приемной народного депутата Украины Андрея Билецкого, который находится в Оболонском районе Киева. Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, недалеко от места происшествия была найдена пиротехника, которую, вероятно, пытались использовать для поджога помещения, отметили в НК.