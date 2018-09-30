 Ночью неизвестные облили краской и разбили окно в приемной нардепа Билецкого в Киеве, - Нацкорпус. ФОТО

Об этом говорится на странице партии в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня ночью неизвестные совершили нападение на офис общественной приемной народного депутата Украины Андрея Билецкого, который находится в Оболонском районе Киева. Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно", - говорится в сообщении.
Кроме этого, недалеко от места происшествия была найдена пиротехника, которую, вероятно, пытались использовать для поджога помещения, отметили в НК.
те саме буде робити і зараз
можливо їй і зараз так само смішно
армія відбудовується це напевно теж державна зрада.
а те що юлька зрадниця вам ніяк не видно..
щоб створити сильну армію з нуля потрібні колосальні кошти і час, це по друге
і по третє, ви мене достатньо втомлювали своїми оціночними судженнями стосовно моїх поглядів, тому за це мовчіть вже..
час цю розмову припиняти.
начерк Путіна....