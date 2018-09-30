 6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

"Учитывая присутствие нашего корабельного состава на Азовском море, 6 тактических групп корабельного состава ВМС Украины на Черном и Азовском морях, выполняют задачи по назначению в интересах оперативной группировки. Мы осуществляем ведение морской разведки и стабилизационных действий, охрану пунктов базирования, сопровождение кораблей и конвоев, поставку вооружения, вое нной техники и запасов в соответствующие подразделения на корабли и суда", - рассказал заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа.

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"Мы управляем действиями корабельного состава, в том числе в интересах десантно-штурмовых войск Украины, проводим во взаимодействии высадку морского десанта на необорудованное побережье", - отметили в командовании ВМС.

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В то же время, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществил мероприятия поисково-спасательного обеспечения - оказание помощи аварийному кораблю и спасение личного состава, плавающего на воде. Минно-заградительные действия провела корабельная группа заграждения.





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