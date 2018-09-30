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 6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Военно-Морские Силы Украины приняли участие в стратегических командно-штабных учениях "Казацкая воля - 2018", которые продолжаются с 25 по 29 сентября в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 01

"Учитывая присутствие нашего корабельного состава на Азовском море, 6 тактических групп корабельного состава ВМС Украины на Черном и Азовском морях, выполняют задачи по назначению в интересах оперативной группировки. Мы осуществляем ведение морской разведки и стабилизационных действий, охрану пунктов базирования, сопровождение кораблей и конвоев, поставку вооружения, вое нной техники и запасов в соответствующие подразделения на корабли и суда", - рассказал заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Корабли "Донбасс" и "Корец" зашли в Азовское море для противодействия провокациям РФ, - замкомандира морского командования ВМС Украины Кириакиди

6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 02
6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 03

"Мы управляем действиями корабельного состава, в том числе в интересах десантно-штурмовых войск Украины, проводим во взаимодействии высадку морского десанта на необорудованное побережье", - отметили в командовании ВМС.

Также смотрите: Переход судов "Донбасс" и "Корец" в порт Мариуполь сопровождался кораблями и авиацией РФ, - Минобороны. ВИДЕО

6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 04
6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 05

Также смотрите: База ВМС в Бердянске будет противодействовать минной угрозе, - представитель ВМС Рыженко

В то же время, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществил мероприятия поисково-спасательного обеспечения - оказание помощи аварийному кораблю и спасение личного состава, плавающего на воде. Минно-заградительные действия провела корабельная группа заграждения.

6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 06
6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны 07

Также смотрите: В США прошла церемония передачи Украине двух патрульных катеров класса Island. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3088815
 
   
 Топ комментарии
 
ну да, на плотах

еще два плота из-за океана скоро прибудут с кондерами, со стеклоподъемниками и на автомате, зрада, кацапа, одна зрада.
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думаешь Рабиновичь с Мураевым построит???
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оно ничего не думает оно из категории больше лаять а не строить оно бы флот построило за год с розваленой экономикой
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На чем, на плотах??
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Я не президент. Пусть он покупает, он же подписался в такое время в президенты. С него и спрос.
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Чучело под прокси, ты видимо уже отсосал и проглотил. Потеряйся.
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под куёкси мудозвон тупой гюрзу в этом году спустили а корабль управления и 30 летней давности пока хватить в таком океане как Азовское море.
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оооо, вот ты шушваль себя и показало. сгинь мерзость
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шушваль тебя зачало и получилось вот такое недоразумение вали в спам накуй
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Тебя зачала видомо дворняга с подворотни, мозгов совсем нет. кыш под шконку, мразь
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думаешь Рабиновичь с Мураевым построит???
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Ну с чего бы я так думал, эти люди за решеткой должны быть. Но это при условии нормальной проукраинской власти, а не этих мародеров.
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эти люди будут за решеткой при Воне и Гаде с Мураевым - не переживай..и мобилизация будет!)))
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Мобилизация без обьявления войны и военного положения вообще не законна и является тяжким преступлением. За мобилизацию кстати все эти губошлепы владельцы обменников и писатели, торговцы конфетами и иже с ними еще получат срок.
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оно ничего не думает оно из категории больше лаять а не строить оно бы флот построило за год с розваленой экономикой
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Медведчук построит. За это ему место в Раде обещано. А Мураев уже не с Раби Рабиновичем. Их пути разошлись. У Мураева уже своя партия. Обиделся Мураев на них за то что они у него Ньюс Ван отобрали и сливают Порошенко президентские выборы.
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Я ни чему не верю. Но я вижу, что Медведчук уже купил у Рабиновича партию и стал контролировать Ньюс ван и 112. Мураев там больше не появляется и зарегистрировал свою партию. А еще Медведчук лично сказал, что будет сотрудничать с Порошенко, если тот выиграет выборы. То что устраивает Медведчука, то устраивает и Путина. Если Медведчук будет сотрудничать с Порошенко, то это значит, что и Птин будет сотрудничать с Порошенко. Я не понимаю только одного, почему Порошенко не попросил за это хотя бы политзаключенных освободить, ведь все переговоры по этим вопросам ведет именно Медведчук. Если он не попросил это, значит попросил что-то другое. Воскрешение Вурдалака -Медведчука идет полным ходом, а освобождение украинских пленных полностью остановилось.
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Порошенко с Путиным сотрудничает с 2014 года. Плоды сотрудничества - активное участие Медведчука в украинской политике, торжественное и беспрепятственное перемещение Гиркина из Славянска в Донецк, игнорирование прямой агрессии РФ в августе 2014го из-за чего произошла трагедия под Иловайском, унизительный для Украины минский договорняк где эрэфии учавствует как посредник, сдача Дебальцево и наконец непрекращающийся бизнес с агрессором.
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ну да, на плотах

еще два плота из-за океана скоро прибудут с кондерами, со стеклоподъемниками и на автомате, зрада, кацапа, одна зрада.
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И что они могут? Этот металлолом 30 летней давности.
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Это пограничные катера.Их предоставляют для охраны Границ. Вы порохоботы это хоть понимаете? Катера береговой охраны должны отлавливать браконьеров , наркоторговцев и контрабандистов .Для этого на Айлэндах стоит 25 мм пушка Бушмастер и два пулемёта 12 мм и РЛС гражданского типа. Такой катер может пригдиться например если попуасы из дыры решат забросить дрг в один из приморских городов. Они не предназначены для морских боёв с флотом паРаши
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"Морской бой" понятие растяжимое. Например поставить мины возле Новороссийска это тоже вид морского боя
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Как же они их будут ставить? Вокруг будет стоять десяток кацапских кораблей, как вокруг "Коеца" с "Донбассом", и наблюдать? Может ещё лоцмана сначала попросить?
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чё за дебильная маничка ярлыки вешать ну давайте уберём вообще всё с моря и пусть дальше корабли наши блокируют вот только ныть некуй если владельци сухогрузов накуй пошлют Украину и будут грузы в других портах оформлять, да гюрза это не идеал для азова нужен как минимум айленд но это лутше чем ничего, подтянем айленды здвинем ближе к берегу гюрзу.
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Причём тут эти катера ? Тут нужны Нептуны .Совковые ракеты где ? Распилили или ,,подарили" ? Хотя бы совковые ракеты отрезвили бы агрессоров. Редут кажется назывались. Но их НЕ оказалось в нужный момент .Значит нужны Нептуны новые
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на всё бабло надо.... 1 нептун это куйня их надо несколько сотен для начала наклепать, загуглил я твой редут это зрк а не пкр....
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Я веду речь про ПКР, про Редут могу ошибаться я не помню точно его название .Но они были на хранении .Сейчас у кацапов более новая его версия .Бастион называется .Но Гугл может выдать вам НАШ Бастион . Это СРЗО. И будет прав.Но у кацапов Бастион это наземная ПКР
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По вольная фамилия у генерала-майора папа детишек обьедал.
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6 тактических групп, каждая группа состоит из 1 катера.))
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Це добре, бо кацапня розпоясалась в Азові.
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А что хорошего, что сделают 2 катера против 40 катеров и кораблей в Азове, плюс авиация и береговые ракетные комплексы.
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Если так рассуждать, то нужно сразу сдаваться. А это не наш случай!
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Для начала гнать надо в три шеи нашего Говнокомандующего, а потом строить флот.
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Я бы начал с нашего, Пуйло не наш Говнокомандующий и не он защищает Украину.
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1 катер--одна тактическая группа---ПОЗОРИЩЕ. Где обещанный москитный флот? Три корабля для шугания браконьеров москитный флот? ПОЗОРИЩЕ.
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И ни один человек так и не сумел объяснить толком а нахрена он нужен Украине этот ,,москитный флот" ? Я знаю только одну страну где такой флот создан и он выполняет конкретные боевые задачи присущие именно ему, но к нам та ситуация плохо применима.Это ИРАН (((( И его лёгкие катера -,,убийцы танкеров" в Ормузском проливе
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На ставках браконьеров будем гонять.
Если бы этот флот был бы очень скоростной, да с торпедами и ракетами, то тогда другое дело. Да и нужно их не меньше сони 4--5. Москитный, это значит тактика загона стаей, как у диких собак. А тут ВСЕГО НЕ БОЛЕЕ 10 шт.
Это просто лохотрон.
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Штурмовий катер "Кентавр" призначений для несення патрульної служби на річках і прибережних морських акваторіях, а також - доставки та висадки десантів.
https://24tv.ua/ukrayina_tag1119
6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4485
броньований "Кентавр" здатний рухатися зі швидкістю 40 вузлів і перевозити 36 морських піхотинців зі штатним озброєнням, достатнім для організації на березі опорного пункту. Також катер має потужне озброєння: реактивну систему залпового вогню і два бойових модуля з крупнокаліберними кулеметами і гранатометами, які за рахунок системи стабілізації можуть вести прицільний вогонь, не зменшуючи швидкості руху катера
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Ну Вы разогнались! 500 катеров, на каждом по 4 ракеты, итого 2000 противокорабельных ракет. Вряд ли столько есть у флотов Франции, Британии и паРашки вместе взятых.
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У них(РФ) нам допомогають їх казнокради - давня русская традиция, і свої "прапорщіки"-сундуки.Программа кораблестроения ВМФ РФ или Очень Плохое Предчувствие


З русс форума
Мик Авг 21, 2016 at 19:09Ребята разговор не о том- со мной работал бывший мичман(дослужился до пенсии) В момент прихода на службу парк подводных лодок(дизельных) на СФ составлял - более 30 штук. В начале 2000х работоспособных-3 и то одна условно. Ну вроде работает ,но проверять нет желающих, пусть ещё лет 10 постоит,спишем. И так во всём. Кто в теме - сколько спирта с одной торпеды?
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Зато на Чёрном море была 1 подлодка, сейчас 6 и все новые.
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Просто интересно посмотреть, как они это реализуют...
Ну допустим торговый корабль они задержат без проблем. Но со следующим пойдёт конвой из боевых. А их они задержать не смогут. Только уничтожить, при том в открытую. Это же ядерная война. Они готовы её начать? Путин - готов. 6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны - Цензор.НЕТ 3206
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Путін готовий почати ядерну війну?А він своє населення поставив в ізвєстность?
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Вы о чём? Ему плевать и на на быдло, и на олигархов. Слышали, что Немцов про него сказал?
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Що він давно гадить на голови свого населення,то це ясно.Але якщо путін готовий живцем спалити своє населення ядерною бомбою,то населення повинно про це знати.
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Оно думает на цензоре отсидеться😂Второе тело"сергейбондаренко" тоже.Да вововшка?😂🌷
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Он тоже не готов .Не нагоняйте пургу без мороза . Он НЕ готов к ядерной войне с США.Он может сбросить бомбу на нас,чтобы весь Мир уху ел , но с США у него облом полный . Вся его золотая тысяча держит своё бабло на Западе и свои семьи.И он в их числе .х.йло это не сталин.Это обычное х.йло
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Ще допис з росс форума
"Эх, какой же великий народ был, то что щас растёт в этом государстве в этой **той капиталистической либераский системе даже плять радом не валялось в сравнении с СССР и её народом. Пройдёт ещё лет 10-20 и о СССР как и о людях живших в этой стране будут вспоминать и воспринимать как о некой сверх развитой цивилизации типо атлантиды и прочих высших сил людей развитых морально и интеллектуально до такой степени до который современному обществу - человечеству расти и расти ещё… Реально, уже остатки СССР разрушенные осколки в современной РФ выглядят как нечто непостижимое и непонятное и главное возникают вопросы «как же они смогли всё это построить… уму не постижимо!»

Видать справи не такі красиві як кисіль TV24 представляє на весьсвіт. А головне наші цей кисільдивляться і тупо вірять в МОЩЬ ВЯЛИКОЙ РАСЕИ
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Украине нужны как воздух ракетные катера, крылатые ракеты и боевые беспилотники
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Беспилотники против папуасов. РЭБ паРашки легко оборвут с ними связь.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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