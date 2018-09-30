 6 тактических групп ВМС Украины провели учения в Черном и Азовском морях, - Минобороны. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Учитывая присутствие нашего корабельного состава на Азовском море, 6 тактических групп корабельного состава ВМС Украины на Черном и Азовском морях, выполняют задачи по назначению в интересах оперативной группировки. Мы осуществляем ведение морской разведки и стабилизационных действий, охрану пунктов базирования, сопровождение кораблей и конвоев, поставку вооружения, вое нной техники и запасов в соответствующие подразделения на корабли и суда", - рассказал заместитель командующего ВМС Украины по боевой подготовке контр-адмирал Алексей Неижпапа.
"Мы управляем действиями корабельного состава, в том числе в интересах десантно-штурмовых войск Украины, проводим во взаимодействии высадку морского десанта на необорудованное побережье", - отметили в командовании ВМС.
В то же время, катерные тактические группы провели боевые стрельбы, обеспечили изоляцию участка морского побережья и защиту морских коммуникаций. Маневренный спасательный отряд во взаимодействии с авиацией осуществил мероприятия поисково-спасательного обеспечения - оказание помощи аварийному кораблю и спасение личного состава, плавающего на воде. Минно-заградительные действия провела корабельная группа заграждения.
еще два плота из-за океана скоро прибудут с кондерами, со стеклоподъемниками и на автомате, зрада, кацапа, одна зрада.
Если бы этот флот был бы очень скоростной, да с торпедами и ракетами, то тогда другое дело. Да и нужно их не меньше сони 4--5. Москитный, это значит тактика загона стаей, как у диких собак. А тут ВСЕГО НЕ БОЛЕЕ 10 шт.
Это просто лохотрон.
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броньований "Кентавр" здатний рухатися зі швидкістю 40 вузлів і перевозити 36 морських піхотинців зі штатним озброєнням, достатнім для організації на березі опорного пункту. Також катер має потужне озброєння: реактивну систему залпового вогню і два бойових модуля з крупнокаліберними кулеметами і гранатометами, які за рахунок системи стабілізації можуть вести прицільний вогонь, не зменшуючи швидкості руху катера
Звідки у найбагатшої компаніїї, яка охопила більшу частину економіки , борги перед податковою?
Компанія "ДТЕК Нафтогаз", до структури якої входить "Нафтогазвидобування", у липні 2016 року отримала від столичної податкової право на розстрочку податкових боргів у сумі 145,1 мільйонів гривень
З русс форума
Мик Авг 21, 2016 at 19:09Ребята разговор не о том- со мной работал бывший мичман(дослужился до пенсии) В момент прихода на службу парк подводных лодок(дизельных) на СФ составлял - более 30 штук. В начале 2000х работоспособных-3 и то одна условно. Ну вроде работает ,но проверять нет желающих, пусть ещё лет 10 постоит,спишем. И так во всём. Кто в теме - сколько спирта с одной торпеды?
Ну допустим торговый корабль они задержат без проблем. Но со следующим пойдёт конвой из боевых. А их они задержать не смогут. Только уничтожить, при том в открытую. Это же ядерная война. Они готовы её начать? Путин - готов.
"Эх, какой же великий народ был, то что щас растёт в этом государстве в этой **той капиталистической либераский системе даже плять радом не валялось в сравнении с СССР и её народом. Пройдёт ещё лет 10-20 и о СССР как и о людях живших в этой стране будут вспоминать и воспринимать как о некой сверх развитой цивилизации типо атлантиды и прочих высших сил людей развитых морально и интеллектуально до такой степени до который современному обществу - человечеству расти и расти ещё… Реально, уже остатки СССР разрушенные осколки в современной РФ выглядят как нечто непостижимое и непонятное и главное возникают вопросы «как же они смогли всё это построить… уму не постижимо!»
Видать справи не такі красиві як кисіль TV24 представляє на весьсвіт. А головне наші цей кисільдивляться і тупо вірять в МОЩЬ ВЯЛИКОЙ РАСЕИ