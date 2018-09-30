 В СЦКК показали последствия обстрела наемниками гражданских объектов в Майорске, Новолуганском и Гнутово.. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

28 сентября около 18:15 боевики вооруженных формирований РФ осуществили обстрел Майорска с применением стрелкового оружия. В результате обстрела на улице Кольцевой, 10б по месту своего постоянного проживания получила касательное пулевое ранение головы местная жительница. Пострадавшая находится в Бахмутский центральной районной больнице.

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По сообщению, которое поступило от работников сельскохозяйственного предприятия "Бахмутский аграрный союз", 28 сентября вооруженными формированиями РФ был осуществлен обстрел Новолуганского с применением артиллерии калибра 122 мм и 120 мм минометов. Обстрел велся в направлении Байрак - Новолуганское и продолжался с 22:05 до 23:35. Офицерами украинской стороны СЦКК, которые прибыли на место обстрела, были зафиксированы факты попаданий боеприпасов в технические сооружения. В результате обстрела получила значительные повреждения крыша одного из помещений для содержания животных.







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На месте обстрела представителями украинской стороны СЦКК был обнаружен один снаряд калибра 122 мм, который не разорвался, а также фрагменты мин калибра 120 мм.

От представителей Госпогранслужбы поступило сообщение, что 28 сентября около 18:20 вооруженными формированиями Российской Федерации с применением артиллерии было осуществлено обстрел Гнутово.

Группой офицеров украинской стороны СЦКК на месте обстрела было зафиксировано девять воронок от попаданий снарядов калибра 122 мм, а также повреждения от взрывов снарядов в воздухе. Также было выявлено места попаданий боеприпасов, которые не взорвались.

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На участке работают саперы. Пострадавших среди гражданского населения нет.

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