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 Происшествия, Фоторепортаж
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 СБУ обезвредила "диверсантов" в ходе антитеррористических учений на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области провела плановые контрдиверсионные антитеррористические учения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области провела плановые контрдиверсионные антитеррористические учения. В трехдневных тренировках в условиях максимально приближенных к реальным приняли участие сотрудники регионального управления СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом", - сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз.

Во время выполнения заданий правоохранители отрабатывали меры по выявлению и нейтрализации условных диверсантов, которые по легенде учений проникли на территорию области и планировали взрывы на важных гражданских и военных объектах.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и военных условная диверсионная группа была обезврежена, последствия подрывной деятельности локализованы.

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СБУ обезвредила диверсантов в ходе антитеррористических учений на Житомирщине 01
СБУ обезвредила диверсантов в ходе антитеррористических учений на Житомирщине 02
СБУ обезвредила диверсантов в ходе антитеррористических учений на Житомирщине 03
СБУ обезвредила диверсантов в ходе антитеррористических учений на Житомирщине 04

Источник: https://censor.net.ua/p3088797
 
   
 Топ комментарии
 
Происходит много захватов предприятий людьми в военной форме в балаклавах и с оружием,они даже в людей стрелляют,но это называют "рейдерским захватом" и сбу не чешется но зато на учениях побеждают всех "террористов и диверсантов"
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В отсосе не пробовали диверсантов отловить？
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В отсосі диверсанти правосєківські ДРГ.
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Тебя и Украины проблемы не интересуют, у тебя ответ на вопрос "Кто виноват?" всегда готов...
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зато ты всего на свете член, ты, почти что супермен
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Не лучше ли, кума, на себя оборотиться?
Так ты утверждаешь, что обучать спецподразделения не нужно, а сразу бросать в "бой"?
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Туда по твоему что-молокососов 18-летних берут? Это СБУ или стройбат? Что значит "необученных"?
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Так шо СБУ не только бабки отжимать умеет, но и с террористами бороться! Ну молодцы.
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Происходит много захватов предприятий людьми в военной форме в балаклавах и с оружием,они даже в людей стрелляют,но это называют "рейдерским захватом" и сбу не чешется но зато на учениях побеждают всех "террористов и диверсантов"
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Это особенности менталитета украинцев. Только им говорят у вас проблема, так они вместо того что бы спросить, - ГДЕ И КАК ЭТО РЕШИТЬ?
- отвечают, - у вас так же!
... что поделаешь за 80 лет кацапской окупации, а точнее за все 400, народ деградировал!
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Условные террористы носили футболки Обама Чмо, и распрашивали прохожих о военных складах, не?
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Та может на самом деле и не было никаких учений!
Фотошоп с учениями у моря мы уже видели, где гарантия что это тоже не фотошоп?!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ обезвредила "диверсантов" в ходе антитеррористических учений на Житомирщине. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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