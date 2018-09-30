 СБУ обезвредила "диверсантов" в ходе антитеррористических учений на Житомирщине. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Координационная группа Антитеррористического центра при Управлении СБ Украины в Житомирской области провела плановые контрдиверсионные антитеррористические учения. В трехдневных тренировках в условиях максимально приближенных к реальным приняли участие сотрудники регионального управления СБУ, Национальной полиции, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники, представители органов государственной власти и местного самоуправления и другие субъекты борьбы с терроризмом", - сообщает пресс-центр.

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Отмечается, что целью учений было повышение уровня межведомственного взаимодействия по предупреждению диверсионных и террористических угроз.

Во время выполнения заданий правоохранители отрабатывали меры по выявлению и нейтрализации условных диверсантов, которые по легенде учений проникли на территорию области и планировали взрывы на важных гражданских и военных объектах.

Благодаря слаженным действиям правоохранителей и военных условная диверсионная группа была обезврежена, последствия подрывной деятельности локализованы.

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