 Две легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал помощник начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.
"Возле села Благодатное во время лобового столкновения автомобилей "ВАЗ" и "ЗАЗ" пострадали три человека. Спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, провели деблокирование с разбитых машин двух травмированных. Еще один человек от полученных в результате ДТП травм погиб на месте", - написал Проценко.
вот уж воистину - когда бог хочет наказать человека - он лишает его разума