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 Две легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали. ФОТО

Возле с. Благодатное Золотоношского района Черкасской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобилей "ВАЗ" и "ЗАЗ" один человек погиб и еще трое пострадали.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в Facebook написал помощник начальника Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Черкасской области Константин Проценко.

"Возле села Благодатное во время лобового столкновения автомобилей "ВАЗ" и "ЗАЗ" пострадали три человека. Спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, провели деблокирование с разбитых машин двух травмированных. Еще один человек от полученных в результате ДТП травм погиб на месте", - написал Проценко.

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Две легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали 01
Две легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали 02

Источник: https://censor.net.ua/p3088796
 
 
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Зайцева уже села? Ответственность для нарушителей ПДД в Украине уже есть, или гарант опять недорабатывает на те деньги, что мы с вами ему платим?
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А ездить надо на непревзойденных, совершенно безопасных богданах и ланосах. Жаль только что их трудно купить. Большую часть этих замечательных автомобилей оптом закупает в Украине Япония. Вот и вынужденны украинцы ездить на старье и сомнительных евробляхах.
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да, села зайцева да только на опияты Две легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали - Цензор.НЕТ 1011
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и сюда приплёл 😂😂😂
вот уж воистину - когда бог хочет наказать человека - он лишает его разума
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знакомая дорога. Возле села моей мамы. Как дома побывала, хотя лучше бы фото без смертей.
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Ну це апще. Гепнулись два відра з гайками.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДве легковушки столкнулись на Черкасщине: один человек погиб, трое пострадали. ФОТО
 
 
 
 
 
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