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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:Кировоградщина (264) смерть (5345) ГСЧС (1739)

 На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

На полевой дороге возле с.Свердликoве Кировоградской области трактор съехал в кювет и перевернулся, водитель погиб.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям области.

Как отмечается, спасатели в 8.26 в субботу получили сообщение, чтo на пoлевой дoрoге возле с.Свердликoве необходима помощь по изъятию тела погибшего мужчины из кабины трактора, который съехал в кювет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мужчина погиб при пожаре в трехэтажном доме в Донецкой области, - ГСЧС

Тело мужчины достали и отбуксировали трактoр "МТЗ-5Л" на безопасный участок полевой дoрoги.

В настоящее время спасатели выясняют причину и обстоятельства гибели мужчины.

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На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС 01
На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС 02
На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088794
 
 
 Топ комментарии
 
А предложить бросить пить трактористам не пробовал?
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Рассказывали ещё при Союзе, как один карьер получил бульдозер Камацу. Ну, после учёбы бульдозерист вернулся в родной колектив и это дело отметили. Проблема в том, что в бульдозере проклятые буржуи постаивили климат контроль и бульдозериста распарило. Неуправляемый бульдозер с ковшём 18 метров въехал в село весьма неудачно- паралельно улице но, метров 10-15 с боку. Короче, как захватил хаты с одной стороны, так и попёр. Хорошо скорость была маленькая: подъехал бульдозер к хате, упёрся в стену, двигатель автоматом обороты повысил и поехало. Пока селяне вытащили бульдозериста из кабины то, пяток хат сровняло с грунтом. Нельзя кабины усилевать потом, тракториста доставать сложнее.
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Боян в тему

Собрание в колхозе. Председатель:
"Как будем наказывать тракториста? Утопил по-пьяни трактор!"
Разные предложения - ничего вразумительного.
Кузнец: "Давайте, я ему врежу!"
Все:"С ума сошел! Убьешь! У нас один тракторист!"
Кузнец: "Тогда, давайте я пасечнику врежу!"
Все: "А ему за что???"
Кузнец: "А у нас их два!
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Трактор наверное летел как молния...зигзагом
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і не кажіть, паски безпеки в тракторі - це реальна необхідність!
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цю проблему не вирішили...
пам"ятаю, як один з моїх переподів) в КПІ в 80-роках пропонував вирішити цю проблему -
дати розрахунки на міцність кабіни тракторів, але щось не зрослось) і от до цих-пір)
люди гинуть!!!
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А предложить бросить пить трактористам не пробовал?
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Боян в тему

Собрание в колхозе. Председатель:
"Как будем наказывать тракториста? Утопил по-пьяни трактор!"
Разные предложения - ничего вразумительного.
Кузнец: "Давайте, я ему врежу!"
Все:"С ума сошел! Убьешь! У нас один тракторист!"
Кузнец: "Тогда, давайте я пасечнику врежу!"
Все: "А ему за что???"
Кузнец: "А у нас их два!
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Колись у Бабаєво на Вологодщині від алкоголіка чув: "Зашибу, я кузнєц!"
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пити - це з іншої опери! На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 7087

я, вище забув добавити)) - трактористи - теж водії - і правила руху, для них
однакові з іншими учасниками) руху!
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Та кабіна ціла.Скоріш за все, тракторист просто вилетів з кабіни, бо немає двері, і його придушило трактором.Безглузда смерть.
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Кліренс, відсутність паска безпеки, нестійкість кабіни до фізичних навантажень, роздовбані шляхи, нестача досвіду - і це все спрацьовує проти людини праці. І це майже щодня.
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і там ще є горілка з пивом!
всього не передбачиш! На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 6993
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Ось так.Вроде рядовая новость.Несчастный випадок.Але рейдеры так и працюють.Ехал чювачок,який не захотел продать землю.Остановили,выволокли,отметелили подстроив всё под несчастний випадок...и нема больше в селе противников продажи земли,бо нихто не хоче раптом опрокинуться на тракторе.Менты конечно всё оформят,за долю малую...Короче проходите мимо.Звичайний несчастний випадок.Меньше пить треба за кермом На полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС - Цензор.НЕТ 3405
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Рассказывали ещё при Союзе, как один карьер получил бульдозер Камацу. Ну, после учёбы бульдозерист вернулся в родной колектив и это дело отметили. Проблема в том, что в бульдозере проклятые буржуи постаивили климат контроль и бульдозериста распарило. Неуправляемый бульдозер с ковшём 18 метров въехал в село весьма неудачно- паралельно улице но, метров 10-15 с боку. Короче, как захватил хаты с одной стороны, так и попёр. Хорошо скорость была маленькая: подъехал бульдозер к хате, упёрся в стену, двигатель автоматом обороты повысил и поехало. Пока селяне вытащили бульдозериста из кабины то, пяток хат сровняло с грунтом. Нельзя кабины усилевать потом, тракториста доставать сложнее.
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Гарний способ сносить МАФы,и скидывать вину на бульдозер,або климат контроль,або бульдозериста.Треба Непопу,заму Кличко взять до уваги
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МТЗ-5Л - двигун Д-40Л з пускачем. Роки випуску 1958-1960, тираж 41118 штук. Виходить повністю амортизований трактор прихватизований безкоштовно працівниками колгоспної контори при розвалі совка та проданий або подарований покійному.
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Хто винце любить,той сам себе губить. Народна приказка.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа полевой дороге в Кировоградской области перевернулся трактор: водитель погиб, - ГСЧС. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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