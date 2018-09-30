 Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением Москва-Кишинев пограничный наряд в купе проводника за обшивкой вагона под окном обнаружил около 50 банок с икрой лососевой зернистой.

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Как выяснилось, таким образом переместить через границу этот товар пытался электромеханик этого пассажирского поезда, 46-летний гражданин Молдовы.

Банки изъяты, на правонарушителя составлены административные материалы.

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