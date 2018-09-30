 Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением Москва-Кишинев пограничный наряд в купе проводника за обшивкой вагона под окном обнаружил около 50 банок с икрой лососевой зернистой.
Как выяснилось, таким образом переместить через границу этот товар пытался электромеханик этого пассажирского поезда, 46-летний гражданин Молдовы.
Банки изъяты, на правонарушителя составлены административные материалы.
Т.е. Вы хотите сказать,что Вы так прониклись контабандой икры, что не поленились потратить пол часа на создание картинки и её размещение здесь. И Вы хотите кого то переубедить, что это Вы сделали не за деньги ?
Наконец-то нашли опасного контрабандиста ! Реформа в действии , а то , что ворьё от власти перемещает по-полсотни лимонов и прячет в банках оффшоров - это просто херня по-сравнению с этим паровозником !