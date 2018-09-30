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Все про:Госпогранслужба (2990) икра (11) контрабанда (1585) Молдова (963)

 Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж

На железнодорожном пункте контроля "Хутор-Михайловский" пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар народного потребления, который перемещался через государственную границу с сокрытием от контроля.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Госпогранслужбы, в ходе осмотра одного из пассажирских вагонов поезда сообщением Москва-Кишинев пограничный наряд в купе проводника за обшивкой вагона под окном обнаружил около 50 банок с икрой лососевой зернистой.

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Как выяснилось, таким образом переместить через границу этот товар пытался электромеханик этого пассажирского поезда, 46-летний гражданин Молдовы.

Банки изъяты, на правонарушителя составлены административные материалы.

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Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба 01
Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба 02
Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба 03

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Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба 04
Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба 05

Источник: https://censor.net.ua/p3088784
 
   
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Ну и какое Ваш высер имеет отношение к контрабанде красной икры ?
Т.е. Вы хотите сказать,что Вы так прониклись контабандой икры, что не поленились потратить пол часа на создание картинки и её размещение здесь. И Вы хотите кого то переубедить, что это Вы сделали не за деньги ? Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7614
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50 банок икры *2 бакса =100 баксов. Это что важное. Нахера об этом писать?
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Ну в РФ она стоит около 500 р (баксов 6 - 7). Что однако не сильно меняет ситуацию...
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Наша служба и опасна и трудна !)))))))))))))))
Наконец-то нашли опасного контрабандиста ! Реформа в действии , а то , что ворьё от власти перемещает по-полсотни лимонов и прячет в банках оффшоров - это просто херня по-сравнению с этим паровозником !
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Да пох. ето даже не может считаться контрабандой. Во первых ето консервы, во вторых ехали из Рашки в Молдову, так что Украине пох. на нее. А вот сколько кацапских военных ехало в приднестровье?
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Запаслись к Новому году. И сводку для прессы сделали - поймали опасного контрабандиста! Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8722
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А че, у СБУ чёрной не было в загашниках? Дорого?
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За почти 72 года своей жизни даже не пробовал это дерьмо,ни красное ни черное... Электромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6941
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭлектромеханик поезда Москва-Кишинев вез через украинскую границу полсотни банок красной икры, - Госпогранслужба. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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