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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, в которой будут задействованы пограничники, полицейские и нацгвардейцы. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты МВД.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего визита в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 01

"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря - стратегическая задача для МВД. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты ", - отметил глава МВД.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 02
В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 03

Смотрите: Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 04

Он также сообщил, что Мариупольский отряд морской охраны состоит из пограничников АР Крым, которые в 2014 году вывели корабли и другую технику с оккупированного полуострова к новому месту базирования. "Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас за плечами настоящий боевой опыт. Спасибо за верность присяге", - обратился  Аваков к пограничникам.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 05
В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 06

Также читайте: Украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" завершили переход из Черного в Азовское море

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что ведомство наращивает силы как на море, так и на сухопутных границах со страной-агрессором.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 07

"Мы создаем новые пограничные боевые комендатуры, заставы. Мы наращиваем нашу морскую компоненту новыми плавсредствами. Я уверен, что в ближайшее время мы обязательно восстановим полный контроль над госграницей", - сообщил Цигикал.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков 08

Смотрите также: Экономическая война РФ против Украины: опубликован английский вариант презентации статистики блокады Россией портов Мариуполь и Бердянск. ИНФОГРАФИКА

27 пограничников также получили награды Президента, Кабинета Министров, ведомственные награды МВД и ГПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3088772
 
   
 Топ комментарии
 
"Никогда такого не было и вот опять" Рашку надели !
В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков - Цензор.НЕТ 4779

Юніорська жіноча збірна України з тенісу у півфіналі Кубку світу перемогла команду Росії та вийшла у фінал турніру
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а як це єдина система безпеки але без ВМСУ ЗСУ??????? аваков йопнутий?
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"Никогда такого не было и вот опять" Рашку надели !
В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков - Цензор.НЕТ 4779

Юніорська жіноча збірна України з тенісу у півфіналі Кубку світу перемогла команду Росії та вийшла у фінал турніру
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Рюкза́к (от нем. Rücksack - заплечная сумка) - специализированная сумка для длительной переноски на спине различных грузов.
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а як це єдина система безпеки але без ВМСУ ЗСУ??????? аваков йопнутий?
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Да нет, Игорь, просто до парня дошло - пора пиарится опять, выборы на носу. Да и дело по рюкзакам замяли, можно вылазить на люди.
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1. Військово-політичне і адміністративне керівництво Національною гвардією України здійснює Міністр внутрішніх справ України (п. 1 ст. 6 Закону України «Про Національну гвардію України»)"

А це - Аваков ("ВМСУ ЗСУ"? - поцікався сам, кому вони підпорядковані)

2. Націона́льна гва́рдія Украї́ни - військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено ...у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону".

3. "Лєнінская кузніца" вже давно перейменована на "Кузня на Рибальскому", так шо не пались, і "учі матчасть".

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При чьому тут корупціонер сабаков до Азовського моря, у нас що в поліції прошла реформа. Все супер? Ця потвора ще розложитьі корумпує прикордонну службу..подонок
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Він уже армійцям рюкзаки всучив, тепер буде морякам впарювати.
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Подконтрольное боевикам "ДНР" СМИ сообщило, что коммунисты в Донецке сами взорвали себя "для пиара"
Хакимзянов считал, что это хороший пиар-ход... В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков - Цензор.НЕТ 369
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Судя по заявлениям, скоро на службу погранцов заступит парочка "Scorpen" ...))
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"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря - стратегическая задача для МВД ..." В чем? Кого ловить и "мочить в сортирах?" ДШБ? Когда " их" - ДШБ - рынутся по заданию в точки назначения? Отразить? Вот тем, что в материале? Господа - шутят? Если придется, не ниже такого и то не поможет. Так - стельнуть пару раз.

В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков - Цензор.НЕТ 3412
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Сильно надеемся, но слабо верим.
Просрали уже Азовское море, шо теперь геройствовать.
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Индия отказалась от российских "Дельфинов"
Как говорится "денег нет", да и не будет...
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Давай сценарій необхідних дій для перемоги.
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Я шо аваков или порошенко, которые назначены разрабатывать и реализовывать любые(!) сценарии?
У их спроси. Бо пока "перемоги" шо-то не видно.
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Ти за себе відповідай. Критикуєте? Тоді повинні мати альтернативний сценарій.
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он не критикует. он воняет. это не одно и то же... В акваторії Азовського моря працюватиме єдина система безпеки, - Аваков - Цензор.НЕТ 178
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Я не рулю экономикой страны, я в ней живу.
Все шо мне в ней не нравится я имею право обсуждать, критиковать и матюкать. Это одно из правил свободного европейского общества.
И я имею "альтернативный сценарий", но хто-то к нему прислушается?- когда они сидят на своих схемах и мутках.
Так шо, не неси ху...ни, дорогой друг.
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Дай вводные для сценария.
Количество и ассортимент военных сил.
Благонадежность чиновников и гражданского населения.
Это для начала. Дальнейшее после того как дашь эту инфу.
Не дашь - ты ур-д и балабол. Который ставит задачи не дав входные.
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Поздно, батюшка, раша де-факто уже и море оккупировала, все делается только вдогонку...
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"Мы создаем новые пограничные боевые комендатуры, заставы Источник: https://censor.net.ua/p3088772"- давно пора отказаться от "кацапского интегрированного" наименования ОТДЕЛЕНИЕ
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Как гов-но не назови....
Да хоть полицией Вселенной. Главное результат деятельности. А результат около сотни активистов в моргах и по больницам.
И это прямая ответственность авакяна и клоуна луцика.
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55 вертолетов к обороноспособности имеют очень слабое отношение...Так отож
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Интересно где шахтёры ДНР боевые катера возьмут,наверное из шахт по вытягивают?
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Это как паровая лодка "Мичман Кузнецов" В акваторії Азовського моря працюватиме єдина система безпеки, - Аваков - Цензор.НЕТ 2339
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Будет создана коммандос подводные АВаковцы. У АЗовских рыб права качать.
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без утопленных пару-троек мокшанских баркасов система просто нэ запрацюйе..
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Лучше бы в стране порядок навел, бандитизм зашкаливает-трепло и популист,как Петро офшорный.
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Он сливки с казино снимает. НФ ж-па, а после выборов может придётся быстро съезжать с места и кормушки. А может и страны.
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Бездарная власть дебилов в Украине.
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А при чому там аваков ?
Це його зона відповідальності ?
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550 млн. євро - зона відповідальності політика, який лоббіює закупівлі, які можна розмістити дешевше в Україні і більш ефективно витратити...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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