 В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего визита в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря - стратегическая задача для МВД. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты ", - отметил глава МВД.
Он также сообщил, что Мариупольский отряд морской охраны состоит из пограничников АР Крым, которые в 2014 году вывели корабли и другую технику с оккупированного полуострова к новому месту базирования. "Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас за плечами настоящий боевой опыт. Спасибо за верность присяге", - обратился Аваков к пограничникам.
Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что ведомство наращивает силы как на море, так и на сухопутных границах со страной-агрессором.
"Мы создаем новые пограничные боевые комендатуры, заставы. Мы наращиваем нашу морскую компоненту новыми плавсредствами. Я уверен, что в ближайшее время мы обязательно восстановим полный контроль над госграницей", - сообщил Цигикал.
27 пограничников также получили награды Президента, Кабинета Министров, ведомственные награды МВД и ГПСУ.
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А це - Аваков ("ВМСУ ЗСУ"? - поцікався сам, кому вони підпорядковані)
2. Націона́льна гва́рдія Украї́ни - військове формування з правоохоронними функціями, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України (МВС) і призначено ...у взаємодії з правоохоронними органами - із забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону".
3. "Лєнінская кузніца" вже давно перейменована на "Кузня на Рибальскому", так шо не пались, і "учі матчасть".
Хакимзянов считал, что это хороший пиар-ход...
Просрали уже Азовское море, шо теперь геройствовать.
Как говорится "денег нет", да и не будет...
У их спроси. Бо пока "перемоги" шо-то не видно.
Все шо мне в ней не нравится я имею право обсуждать, критиковать и матюкать. Это одно из правил свободного европейского общества.
И я имею "альтернативный сценарий", но хто-то к нему прислушается?- когда они сидят на своих схемах и мутках.
Так шо, не неси ху...ни, дорогой друг.
Количество и ассортимент военных сил.
Благонадежность чиновников и гражданского населения.
Это для начала. Дальнейшее после того как дашь эту инфу.
Не дашь - ты ур-д и балабол. Который ставит задачи не дав входные.
Да хоть полицией Вселенной. Главное результат деятельности. А результат около сотни активистов в моргах и по больницам.
И это прямая ответственность авакяна и клоуна луцика.
Це його зона відповідальності ?