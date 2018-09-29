 В акватории Азовского моря будет работать единая система безопасности, - Аваков. ФОТОрепортаж

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время рабочего визита в Мариупольский отряд морской охраны Государственной пограничной службы, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Обеспечение неприкосновенности государственной границы в акватории Азовского моря - стратегическая задача для МВД. Именно поэтому мы усиливаем работу подразделений МВД на этом участке и создаем единую систему безопасности, которая будет состоять из пограничников, гвардейцев, полицейских. В дальнейшем она будет усилена подразделениями авиационной безопасности и защиты ", - отметил глава МВД.





Смотрите: Подразделения МВД увеличат свое присутствие в акватории Азовского моря, - Аваков. ФОТОрепортаж

Он также сообщил, что Мариупольский отряд морской охраны состоит из пограничников АР Крым, которые в 2014 году вывели корабли и другую технику с оккупированного полуострова к новому месту базирования. "Вы способны решать самые сложные боевые задачи, ведь у вас за плечами настоящий боевой опыт. Спасибо за верность присяге", - обратился Аваков к пограничникам.





Также читайте: Украинские военные корабли "Донбасс" и "Корец" завершили переход из Черного в Азовское море

Председатель Государственной пограничной службы Петр Цигикал отметил, что ведомство наращивает силы как на море, так и на сухопутных границах со страной-агрессором.

"Мы создаем новые пограничные боевые комендатуры, заставы. Мы наращиваем нашу морскую компоненту новыми плавсредствами. Я уверен, что в ближайшее время мы обязательно восстановим полный контроль над госграницей", - сообщил Цигикал.

Смотрите также: Экономическая война РФ против Украины: опубликован английский вариант презентации статистики блокады Россией портов Мариуполь и Бердянск. ИНФОГРАФИКА

27 пограничников также получили награды Президента, Кабинета Министров, ведомственные награды МВД и ГПСУ.