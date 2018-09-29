 Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, в ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного оружия (винтовки Мосина, Mannlicher, "СВТ-40", автомат ППШ), 37 патронов различного калибра и 17 штык-ножей. Один из изъятых карабинов датируется 1888 годом выпуска.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": 2,6 кг тротила обнаружены в Лисичанске в гараже наемника "ЛНР", - Нацполиция. ФОТО

"При этом ни предусмотренного законом разрешения на оружие 51-летний мужчина работникам полиции не предоставил. По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Заместитель мэра задержан на Львовщине при получении 20 тыс. грн "отката", - Нацполиция. ФОТО



