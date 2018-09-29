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 Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В одном из райцентров Хмельницкой области работники полиции разоблачили местного жителя, который, не имея никаких разрешительных документов, создал в подсобном помещении домохозяйства собственный небольшой музей огнестрельного и холодного оружия.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции, в ходе санкционированного обыска правоохранители обнаружили и изъяли 9 единиц огнестрельного оружия (винтовки Мосина, Mannlicher, "СВТ-40", автомат ППШ), 37 патронов различного калибра и 17 штык-ножей. Один из изъятых карабинов датируется 1888 годом выпуска.

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"При этом ни предусмотренного законом разрешения на оружие 51-летний мужчина работникам полиции не предоставил. По данному факту открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет", - говорится в сообщении.

Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция 01

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Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция 02
Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3088771
 
 
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Мог бы и создать. Желая - правильно. Предоставив документы и просверлив до или после - в присутствии все стволы в одном, а лучше 3-4 -х местах. С холодным? Будет посложннее. Смотря какой коллекционер. Если для себя? Спрашивается зачем? Если сдуру? Дурак. Если по "иным" - причинам. Еще три раза дурак. Нечем - заняться?
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А может, вуйко поотомственный бандеровец? Сюдя по арсеналу, таки похоже.
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Вероятно все ММГ а мусора понты по привычке гоняют вот и вся история... Житель Хмельнитчины создал подпольный музей оружия, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9565
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А у Пашинского эти мусора не хотят глок изъять? Или кишка тонка?
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Музеи имеют право иметь пшонки, пашинские и иже сними! Низшей касте --ни-ни!
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